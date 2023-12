Alba González es una joven nacida hace 28 años en la Vall d’Uixó. Tras estudiar en el Honori Garcia de la Vall y cursar la carrera de Biología en Valencia decidió probar suerte en Francia. Llegó al país vecino hace cuatro años y tras comenzar su aventura profesional en una pizzería consiguió un puesto como técnico de laboratorio en París y estudió un Máster en Microbiología y Farmacia. En la actualidad está cursando un Postgrado en Investigación Clínica y confía en encontrar un buen puesto de trabajo cuando concluya. “Sabía que en España lo tendría más difícil, solo hay que ver cómo les va a la mayoría de mis compañeros. Además me apetecía salir”, reconoce.

Aparcando su aventura personal y laboral, lo que ha llamado especialmente la atención de la actividad de Alba este fin de semana está en sus redes sociales. En concreto, en un hilo de Twitter que lleva más de cinco millones de visualizaciones y miles de reacciones. El tema versa precisamente sobre los franceses y comienza así: “Llevo ya 4 años en Francia así que se viene hilo de motivos por los que me han tirado hate los franceses”.

Con un sentido del humor muy refinado y punzante, la vallera repasa algunas de las peculiaridades de los galos con 15 puntos a cada cual más hilarante. “Jajajajaaaaaa es buenísimo todo el hilo. Llorando de risa”, comentan algunos de los miles de usuarios que han querido comentar la viral publicación. Sobre la reacción que ha tenido este tuit, Alba reconoce lo siguiente: “Me ha sorprendido y me ha dado mucha vergüenza. Era un tuit de humor con chistes muy malos que publiqué en un ratito que tenía libre. Si hubiera sabido que tendría tanta repercusión me los habría currado un poco más”, asegura entre sonrisas.

La joven bióloga destaca en esta publicación la pasión de los galos por el foie gras, por los crepes, por el pan baguette, o el croissant, así como su rechazo a un acento que no sea el francés: “Es una guerra. Llevo cuatro años aquí y lo hablo perfectamente, pero con acento, así que algunos se han negado a hablar conmigo. No es habitual, pero sí me ha pasado”.

Cuando le preguntamos a Alba por lo que más extraña de la Vall responde lo siguiente: “Las papeleras. Allí hay en todas partes, aquí para saber cuándo y dónde tirar la basura te explota la cabeza”. Ya más en serio asume que a largo plazo no se ve en Francia, aunque sí se muestra muy querida y agradecida a su estancia en el país vecino: “Me arrepiento cada día porque pienso en mi familia y es muy duro. Sobre todo cuando voy a la Vall, las despedidas son muy dolorosas aunque aquí en Francia también tengo mucha gente que me quiere y estoy a gusto, pero a largo plazo me gustaría volver y sobre todo poder disfrutar de mis dos abuelas que ya son mayores”.

Por último, cuestionada por la reacción que entre sus conocidos ha tenido esta publicación admite que “ellos ya saben como son y no digo mentiras, pero estoy esperando alguna llamada”, reconoce entre sonrisas. También destapa por último qué es lo que ha llamado la atención de los franceses que ha conocido de los quehaceres en España: “Cuando les digo que en la familia nos peleamos por los riñones del conejo y el hígado en la paella se mueren del asco, pero después preguntan si ponemos chorizo”.

A continuación, el hilo viral de Alba sobre Francia y los franceses: Llevo ya 4 años en Francia así que se viene hilo de ✨motivos por los que me han tirado hate los franceses✨ Por usar la sartén de crepes para hacer pancakes. La sartén de crepes es una institutición sagrada aquí en Francia cualquier agravio está castigado con pena de guillotina Por hacer crepes sin tener nacionalidad francesa. Los franceses tienen la patente de crepes y los españoles no estamos capacitados ni física ni mentalmente para esta tarea Por untar el paté en el pan. El paté no se unta sino que se pone un trocito sobre el pan delicadamente. Más allá de eso es vicio y perversión Por decir que el foie gras estaba soso. Vale, aquí me lo busqué yo sola Por tener acento. Me recomendaron encarecidamente que fuese a una logopeda. O hablas francés perfectamente o no lo hables, putain de merde Por rellenarme un croissant con jamón york y queso. Fue considerado una violación al croissant y vino Macron personalmente a mi casa y me pegó con una baguette Por congelar una baguette. Con esto casi fui expulsada de Francia. La baguette no se congela, si se pone dura se hace pain perdu pero congelarla? eso es de salvajes Por tomar queso como aperitivo y no como pre-postre. Me preguntaron si en mi país no nos enseñan modales Por hacerme un bocadillo y ponerle aceite de oliva en lugar de mantequilla. Todo el mundo sabe que no poner mantequilla es de gente sin civilizar Por llevar crop top. Enseñar el ombligo en Francia lo consideran una ofensa y una falta de respeto Por acabar mi plato de comida entero. Francia es un país muy gordofóbico y está muy mal visto que las mujeres coman mucho. Lo correcto es dejar una pequeña porción, aunque te quedes con hambre. En la misma línea, por pedir postre y no querer compartirlo. Está muy mal visto que una mujer coma mucho y peor, que coma más que un hombre Por mi tono de voz. Siempre me dicen que no grite pero es que no grito es que mi voz es así Por decir que si yo me casase con un francés, ni de coña me pongo su apellido. Prefiero la guillotina que dejar de ser una González. Aquí la mujer, cuando se casa se pone el apellido de su marido pero bueno tampoco es que quiera casarme Por decir que estaba sudada. La palabra sudor en la boca de una mujer les ofende mucho, hay que decir "estoy transpirada"