Los visados de viviendas repuntan y llegan a la mejor cifra en 12 años en Castellón

Los visados que recoge cada mes el Ministerio de Agenda Urbana son un buen termómetro del momento que vive la construcción. Como ya publicó Mediterráneo, más de la mitad de municipios cuenta con un parque inmobiliario envejecido que ofrece oportunidades para la rehabilitación. Pero, ¿qué sucede con la obra nueva? En el caso de Castellón, los datos son positivos: las mejores cifras en 12 años. De enero a septiembre ya van contabilizados 1.052 visados (de obra nueva, ampliación y reforma de viviendas); un 14% más que el mismo periodo del año anterior, cuando fueron 924; y récord desde el 2011, hace 12 años, cuando se registraron 1.078.

Uno de cada cinco proyectos, eso sí, el 20%, tiene que ver con ampliación o rehabilitación (215 visados en los nueve primeros meses). Sin embargo, respecto a hace un año las reformas avanzan a un ritmo lento, un 8,5% de incremento; frente al de construcción nueva, que aumenta al doble de velocidad, un 15% más. Este 2023 la media mensual de visados es de 116; casi tres veces más que el ritmo en Castellón en el año 2013, hace una década, con 42 al mes.

Es la superficie media, en m2, de los nuevos pisos que se están construyendo por parte de empresas promotoras de Castellón. El informe del Ministerio cita una franja de 79 a 288 m2 para vivienda en bloque; y de 174 a 269 m2 para unifamiliar.



Poco suelo para unifamiliares

El presidente de la Asociación Provincial de Empresarios de la Construcción de Castellón (APECC), David Ruiz, a la vista de los datos, analizó que tras el boom de edificación de viviendas unifamiliares en Castellón tras la pandemia, ahora «el problema es el suelo disponible para su desarrollo», y repuntan más los visados para bloques de pisos. «En Castelló, en Lledó y Sensal, cada vez queda menos suelo disponible para edificar unifamiliares y por eso se visan menos proyectos de este tipo. El suelo está bastante consolidado. En el casco urbano sí hay casas para rehabilitar pero la gente lo que pide normalmente es jardín y zona abierta». Con todo, consideró que sí van a más las promociones de pisos: «Ahora han salido varios proyectos de edificios en bloque en Castelló, en Sensal, una cooperativa que ha hecho la cuarta fase; otro de 180 también en Sensal; y otro en la rotonda del Corte Inglés para 44 viviendas. Se anuncia con carteles, aunque la obra en sí no está todavía empezada».

En un repaso rápido por municipios, Ruiz apuntó que «en la provincia lo que más funciona para obra nueva residencial es Castelló; Benicàssim; algo se mueve en Vila-real (en bloque, con dos promociones: una empezada y otra casi acabada): algo Alcossebre y Vinaròs por el turismo, y ya...».

El uso residencial supone la inmensa mayoría, el 98%, de las obras para las que se han tramitado visados en este 2023 --con datos hasta septiembre, recién publicados-- en la provincia de Castellón. Respecto a otras tipologías, se han tramitado, por ejemplo, para los siguientes: edificios de servicios comerciales y almacenes logísticos (9); construcciones de uso turístico, recreativo o deportivo (5); locales de uso agrario o ganadero (4); otro tipo de servicios (3); oficinas (3); naves industriales (2); y, por último, edificaciones relacionadas con servicios de transporte (1).



400 pisos en Castelló

Ruiz resaltó que el crecimiento se centra en Castelló, «donde se habrán visado proyectos para desarrollar unas 400 viviendas». Además, agregó, «el Ayuntamiento de la capital de la Plana quiere desarrollar una nueva zona de Sensal --entre la calle río Sena y Esca-- con un 30% de VPP --la cuota obligatoria--, y el resto, libre. O Gran Vía. La iniciativa privada es difícil que se meta a invertir en urbanizar suelo en estos momentos». «La obra nueva como tampoco hay mucha oferta y hay demanda sigue funcionando bastante bien, pese a los altos tipos de interés que encarecen las hipotecas. Pero los costes no bajan. Los materiales subieron de precio y no han bajado. El hormigón subió el año pasado un 50% y este 2023 igual subirá un 4% pero no bajará. El acero se duplicó y apenas se ha abaratado», manifestó el portavoz de la patronal APECC. Un informe publicado este diciembre por Crédito y Caución apunta a un «crecimiento modesto y desigual» de la construcción en 2024: un 1,1% en la zona euro, con un mayor avance de la obra no residencial.