Las renuncias a herencias crecen el triple en Castellón

La tendencia a renunciar a herencias va al alza en toda España, pero en Castellón destaca al producirse en este 2023 a un ritmo muy superior al de Valencia y Alicante, prácticamente con el triple de aumento de casos. Los expertos apuntan a motivos económicos y a una situación más vulnerable de la coyuntura de las familias.

Así lo detalla el tesorero del Colegio Notarial de la Comunitat con notaría en Castellón, José Vicente Malo, para quien «el incremento de las renuncias a herencias en este 2023 es llamativo en Castellón. La tendencia en los últimos cinco años, salvo el periodo de pandemia, es a aumentar, igual que en la media nacional».

Según las cifras proporcionadas por la institución colegiada, Castellón lleva acumulados en los últimos cinco años 2.689 casos de renuncia de herencias. En concreto, en este ejercicio del 2023, de enero a septiembre, se registraron 505, frente a las 417 del mismo periodo del 2022 (un 21,1% en los últimos 12 meses). A mucha distancia de Alicante, donde entre un periodo y el otro aumentaron de 1.454 a 1.582 renuncias (un 8,8% más); y en Valencia, para los mismos primeros nueve meses del año la cifra se elevó de 1.943 a 2.104 (un 8,2% más), similar.

Marca de récord

Analizando los primeros nueve meses del ejercicio, además, en este 2023 Castellón alcanzó su récord, con 505 renuncias, la cifra más alta desde 2019, cuando fueron 383.

«Mientras en Valencia y Alicante el incremento de renuncias es parejo, en Castellón es casi el triple. La coyuntura apunta a que se renuncia más por motivos económicos y, en el caso de la provincia castellonense, debe ser porque la situación económica de las familias es peor, sin llegar al catastrofismo. Hoy en día también ocurre que es más frecuente que las personas fallezcan con deudas», dice.

«Cada vez sucede más que las personas fallezcan con deudas y puede ser uno de los motivos de renuncia» José Vicente Malo - Tesorero del Colegio Notarial de Valencia

Entre los factores, Malo cita «motivos económicos, cuando hay deudas en la herencia que superan el activo y se pueden enfrentar a acreedores; otro es el fiscal, en familiares directos es difícil que se dé porque no tiene tanta carga y más ahora con la bonificación en la Comunitat, si bien esta, de momento, no afecta a parientes colaterales (tíos, sobrinos...) que sí han de pagar más impuestos para recibir la herencia. El tercero es quien no acepta moralmente una herencia porque piensa que deben ser otros». «Pero, francamente, se dan pocos casos de tanta generosidad», detalla.

En opinión del notario, en Castellón todo apunta a que priman los motivos económicos, por cuanto ya no está el factor fiscal (la bonificación en sucesiones y donaciones ha entrado en vigor con efecto retroactivo hasta el 28 de mayo del 2023). Para el presidente de la Asociación de Asesores Fiscales de la Comunitat, Luis Chinchilla, «ante la duda de que una herencia pueda aflorar deudas se acepta la herencia a beneficio de inventario para evitar cualquier contingencia», expone. «De este modo, si hay deudas, solo se responde con el patrimonio de la herencia y no con el propio. Es una medida útil que empieza a calar en toda España», puntualiza Malo en su análisis.

"Existe la opción de aceptar la herencia ‘a inventario’ y, si afloran deudas, se responde solo con lo heredado" Luis Chinchilla - Presidente de la Asociación de Asesores Fiscales de la Comunitat

‘Boom’ de donaciones en notarías

La nueva bonificación fiscal aprobada por el Consell para los impuestos de donaciones y sucesiones ha elevado el ritmo de actividad, registrándose más firmas de donaciones en este último mes en las notarías de Castellón. Así lo apunta, a falta de estadísticas oficiales, el tesorero del Colegio Notarial de la Comunitat, con notaría en Castellón, José Vicente Malo. «Es la bonificación más alta de la historia (pasa del 70 al 99%, a partir de un patrimonio donado o heredado de más de 100.000 euros)». Lógicamente salen más beneficiados quienes heredan más patrimonio. También se permite bonificar en donaciones en vida de abuelos a nietos; o entre cónyuges. Diferentes casuísticas que salen a la luz.

La mejora fiscal estima un impacto de 25 millones de €

Desde la Conselleria de Hacienda indican que, aunque la bonificación se aplica con efecto retroactivo a operaciones desde el 28 de mayo del 2023, la norma está en vigor desde mediados de noviembre. El balance facilitado por el Colegio Notarial apunta que en la provincia de Castellón, de enero a junio, se registraron 1.611 donaciones (la proyección sería acabar hipotéticamente con 3.222). En todo 2022 fueron 3.018 y en el año 2021, 3.256, la cifra más alta desde el 2010. Anteriormente, la media anual de donaciones en Castellón rondaba las 2.000. La Conselleria ve como potenciales beneficiarios de las nuevas bonificaciones en Castellón a 2.273 declarantes del impuesto de sucesiones y donaciones, por un importe de 24,9 millones de euros durante el ejercicio 2022.

En Valencia, la misma estimación (en base a declaraciones presentadas ante la Agencia Valenciana Tributaria) apunta a 10.082 declarantes y 85,2 millones de euros; y en Alicante, 695 y 56,5 millones. Para la Comunitat, son 18.050 declarantes (15.000 por sucesiones y 3.000 por donaciones); y 166,7 millones. Fuentes de la Conselleria apuntan que «se pueden sumar como potenciales beneficiarios unos 20.000, sumando las más de 5.000 renuncias a herencias en la Comunitat.

El presidente de la Asociación de Asesores Fiscales de la Comunitat, Luis Chinchilla, valora que «sea cual sea el patrimonio del donatario, este tendrá derecho a reducir su base imponible, al menos, en 100.000 euros por herencia o por donación», explica. «Con la nueva ley, el cónyuge tiene derecho a una reducción de 100.000 euros en su base imponible; los nietos y abuelos, indistintamente, a reducción, al menos, de 100.000 euros, independientemente de que el padre o hijo de ellos haya o no fallecido. El porcentaje es alto, del 99%, tanto para casos mortis como transmisiones inter vivos, de ahí su importancia», concreta.