Los profesores y alumnos de las autoescuelas claman por el déficit de examinadores. Este miércoles protagonizaron una marcha lenta por las calles de Castelló.

"Estamos en un punto insostenible. Los alumnos no se pueden examinar. No tenemos exámenes. En mi caso, en diciembre teniendo 130 alumnos en espera solo he podido examinar a seis", explica Nuria Salisa, profesora de autoescuela y miembro de la junta directiva de la asociación provincial de autoescuelas.

"Suelen salir dos días de exámenes al mes para cada autoescuela. Cuando un alumno suspende un examen, tiene que volver a examinarse, pero primero tiene que examinarse el que no lo ha hecho aún y el que acaba de ir, se debe esperar otra vez la cola para poder volver a examinarse. Todo es porque tenemos pocos examinadores en la provincia. Ellos hacen todo lo posible pero se necesita más", añade Salisa. Esto se arrastra desde hace casi una década y lo único que se ha conseguido es que la bolsa de alumnos pendientes aumente más", apunta Salisa, que ejemplifica la situación que sufren como un bar al que solo le dejaran servir 10 cafés al día.

Rocío Ruíz, profesora de autoescuela, explica que "es imposible trabajar así, porque tú estás preparando a los alumnos y luego no hay exámenes y no quieren hacer prácticas. Si el alumno suspende no es como antes que a la semana siguiente le haces prácticas y lo puedes volver a presentar. Ahora igual pasan cuatro o cinco meses y no lo has podido presentar. Yo tengo gente desde antes de verano esperando a poder examinarse y gente que conduce bien. Esto se va haciendo bola y es insostenible. Hay un montón de autoescuelas que están cerrando por este motivo; los jefes van ahogados", señala añadiendo que desde la Jefatura Provincial de Tráfico trabajan todo lo que pueden y más pero depende de las altas esferas de Madrid, que se ha jubilado gente y hay gente de baja y no reponen. No solo examinadores sino también administrativos, hay lista de espera grandísima. "Ha quien corresponda, que pongan gente".

"Llevamos años con una falta muy importante de examinadores. Pensamos que es cuestión de voluntad política porque realmente hay examinadores itinerantes que estarían dispuestos a trabajar. Nos consta que muchos de los que tenemos ahora también estarían dispuestos a hacer horas extra si fuera necesario y falta que desde Madrid estén dispuestos a solventar este problema tan grande", afirma Roberto Branchadell, propietario de autoescuela.

"Supone retrasar la formación de los alumnos en la parte práctica y supone que si una persona no cree tener el examen hasta dentro de seis o siete meses no comienza a practicar ya mismo, y esto repercute en los trabajadores, porque no pueden trabajar todas las horas y como cada vez la bola se hace más grande habrá ERES y gente que irá al paro", aseveró Branchadell.

Por su parte, Miguel Ángel Dalmau también reclamó más exámenes. "Llevamos unos cuantos años con falta de examinadores y esto supone que se vayan acumulando los alumnos, que hacen que haya listas de espera en autoescuelas para poder hacer prácticas a los alumnos. Antiguamente un alumno podía tardar 3 o 4 meses como mucho en sacarse el carnet y ahora están liados casi un año en la autoescuela".

Ibra, alumno de autoescuela senegalés, se matriculó en 2022 para sacarse el carnet de conducir B. "Necesito el carnet para trabajar", señala. Sin embargo, aunque ha aprobado el teórico, está esperando al 13 de enero a ver si se puede examinar del práctico. Ya se ha intentado examinar antes pero no lo ha superado, lo que le supone un nerviosismo añadido el no poder cuándo podrá volverse a examinar.