Los centros de atención temprana de la provincia atienden a más de mil niños

Los centros de atención temprana de la provincia de Castellón atienden ya a 1.082 menores, según datos facilitados por la Conselleria de Servicios Sociales. Hace un año, trabajadores y centros protagonizaron una protesta en la que reivindicaban el tratamiento individualizado de calidad y reclamaban mejores ratios y más centros. Además, denunciaban las largas listas de espera. En estos momentos, según la Conselleria, hay 14 centros de este tipo en la provincia y en lista de espera solo hay 74 menores. Del total de plazas, 700 están financiadas por la Conselleria.

Según explican desde la asociación valenciana de atención temprana, se están recogiendo aportaciones para plantearlas al Consell, ante la reforma del decreto que los regula, y confían en que sean tenidas en cuenta. No obstante, señalan, «continuamos con la misma normativa, que ha provocado que se reduzcan las listas de espera, pero, al mismo tiempo, a costa de perder calidad en los servicios de atención temprana que los profesionales estábamos reivindicando», señalaron.

Asimismo, indicaron que se han abierto nuevos centros de atención temprana. Recientemente se inauguró en Burriana uno, que funciona desde abril, que atiende a 63 niños de 0 a 3 años.

«Este cambio de paradigma respecto a la atención en el entorno, también está cambiando mucho el servicio que se está dando a los menores y lo que estamos intentando los profesionales es que la normativa sea amplia y no restrictiva y las actuaciones no sean solo desde una metodología. Ahora, esta normativa es bastante restrictiva», explican desde la entidad. Asimismo, indicaron que se ha reducido mucho lo que debería ser la actuación de los CEDIAP (Centros de Desarrollo Infantil y Atención Precoz), pues desde la administración se considera que lo clínico debería competer a Sanitat, cuyos medios son insuficientes; o a la Conselleria de Educación --donde no hay suficientes recursos humanos para atender la inclusión en las aulas--. «Se está dejando a los menores, unos por otros, sin tener todos los tratamientos que deberían tener, bailando entre las Consellerias, cuando el CEDIAP podría hacerlo porque tiene a profesionales preparados para esa atención», concluyeron las mismas fuentes.