El Colegio de Médicos de Castellón (COMCAS) y el Banco Sabadell han otorgado a la doctora María Luisa Peris Sifre y al doctor Marc Peraire Miralles el Premio Doctor Manuel Barrera 2023, dotados con 1.600 euros, con el objetivo de fomentar la investigación médica. El acto de entrega tuvo lugar en la sala docente Doctor José María Breva de la corporación médica.

Peris Sifre recibió el galardón por la comunicación Clinical characteristics and 3-months outcomes in cancer patients with incidental virus clinically suspected and confirmed pulmonary embolism. Este reconocimiento incluye un premio en metálico de 1.200 euros y un diploma acreditativo.

Accésit

Además, el jurado acordó otorgar un accésit que en esta ocasión recayó en el doctor Peraire Miralles por la comunicación Profile changes in admissions to a psychiatric hospitalization unit over 15 years (2006-2021) considering the impact of the pandemic caused by SARS-CoV-2, con 400 euros y otro diploma.

Ambos profesionales de la medicina recibieron estos reconocimientos de manos del director institucional Territorial del Banco Sabadell, José Antonio Cola; y del presidente del Comcas, el doctor Carlos Vilar, quien resaltó el valor que genera la investigación en la práctica médica y puso de relieve los valores científicos y humanos del doctor Manuel Barrera.