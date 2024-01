A los agricultores de Castellón hace años que los números no les dan una alegría y esa falta de rentabilidad se traduce en un aumento de la superficie de cultivo abandonado. En 2023, y según datos de la Unió Llauradora y AVA-Asaja, en el conjunto de la Comunitat se perdieron casi 2.000 hectáreas, una cifra que se eleva a 16.000 si se suman los últimos cuatro años y que ha vuelto a encender las alarmas del sector, que pide un plan de choque para frenar la sangría de fincas que ya nadie trabaja.

A partir de los datos de la Encuesta de Superficies y Rendimientos de los Cultivos (Esyrce), las dos organizaciones agrarias denuncian que en 2023 la pérdida de superficie cultivada ascendió en la Comunitat Valenciana 1.953 hectáreas. Y entre los cultivos con más abandono destacan los cereales (-3.802 hectáreas); forrajeras (-1.908); cítricos (-1.737 y viña (-921). En cambio, crecieron las hectáreas dedicadas a las leguminosas de grano (+2.017), hortalizas y flores (+570) y cultivos industriales (+265), unos cultivos impulsados por la nueva PAC.

Aunque a nivel provincial la estadística del Ministerio de Agricultura no permite conocer cuántas hectáreas se han dejado yermas en el último año, sí es posible analizar cómo se distribuye la superficie cultivada en Castellón. En la provincia las tierras de cultivo ocupan 136.090 hectáreas, de las que 33.028 se dedican a la producción de naranjas y mandarinas. No obstante, el grueso (42.141 hectáreas) está destinadas al cultivo de frutales no cítricos (sandía, melón, aguacate....). Otra producción de gran importancia en Castellón es el olivar, que ocupa casi 29.083 hectáreas de terreno.

Medidas urgentes

A la vista de últimos datos sobre superficies del Ministerio, y que muestran a las claras como el sector sigue inmerso en una crisis de rentabilidad, tanto la Unió como AVA reclaman medidas urgentes que den un vuelco a la situación. Así, desde la organización que preside Carles Peris aseguran que la «negativa» del Gobierno de la Generalitat a aprobar las enmiendas propuestas por la Unió a los presupuestos agrarios de 2024 supone «un nuevo freno a la sangría de pérdida de superficie cultivada en el territorio valenciano».

Por su parte, AVA exige medidas urgentes para garantizar la supervivencia de los agricultores y ganaderos. La organización presidida por Cristóbal Aguado pide al Ministerio «que se haga más fuerte en la Unión Europea para establecer reciprocidad en los acuerdos comerciales», mientras que en el ámbito autonómico urge a adoptar las modificaciones que el nuevo gobierno valenciano ha anunciado en la Ley de Estructuras Agrarias con el objeto de agilizar la ampliación de las explotaciones.