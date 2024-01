El borrador del nuevo decreto que marcará el currículum de Secundaria para reducir las horas lectivas e introducir dos horas de la asignatura de Música en tercer curso ya tiene reacciones. La previsión de la Conselleria de Educación es reducir dos horas lectivas menos en primero y segundo, y una menos en tercero y cuarto de forma que primero y segundo se queden con 30 horas lectivas a la semana, y tercero y cuarto, con 32.

Según detalló este martes el secretario autonómico de Educación, Daniel McEvoy en la presentación del borrador del documento, se han visto obligados a tomar esta medida porque la anterior normativa fue recurrida antes los tribunales y determinados aspectos fueron derogados.

La escuela pública, por un lado

Los primeros en reaccionar han sido las familias de la escuela pública. Así, desde la Confederación Gonzalo Anaya, en la que se integra la Federació d’Ampes FAPA Castelló-Penyagolosa, mayoritaria en la provincia, consideran que todavía «son muchas horas para 3º y 4º de la ESO y que se tendría que atender la reivindicación de 30 horas para toda la Educación Secundaria Obligatoria». «El alumnado continúa llegando muy tarde a casa a la hora de la comida, con el problema añadido del alumnado transportado y la falta de turnos de transporte suficientes en centros educativos. Si se están replanteando el decreto se tendría que contemplar que toda la ESO fuera a 30 horas como en otras autonomías», explican desde la confederación.

Los centros concertados, por el otro

Desde la Confederación Católica Nacional de Padres de Familia y Padres de Alumnos (Concapa), sin embargo, se oponen a la reducción dehoras lectivas pero sí apoyan la recuperación de la asignatura de Música. «Es incomprensible hablar de cultura del esfuerzo y que se rebajen las horas de clase. Si reducimos el horario lectivo y metemos una asignatura más, eso va a repercutir en el resto del temario», afirma el secretario técnico de la Concapa, Rafael Araújo.

La patronal de la escuela concertada aplaude la reducción de horas lectivas aunque pone el foco en qué va a ocurrir «con el profesorado que se contrató para cubrir esas horas de la asignatura de Proyectos Interdisciplinares».

¿Y el personal?

Los colegios concertados integrados en la organización Escuelas Católicas de la Comunitat Valenciana no dudan en lanzar las cuestiones que más les preocupan: «Si los alumnos tienen menos horas, ¿qué va a pasar con el personal contratado para cubrir horas donde se ampliaba el horario?, ¿hay que despedir a esas personas a las que contratamos para cubrir esas horas adicionales?. Nos surgen muchas dudas al respecto», advierten.

Pese a estas dudas, desde Escuelas Católicas celebran la reducción de horas lectivas para el alumnado ya que «33 horas semanales nos parecen una barbaridad y demasiado tiempo en clase para el alumnado. Además, hacer 30-30 y 32-32 permite ajustar y cuadrar mejor los horarios».

Apoyo a la clase de Música

La decisión de cursar Música como asignatura obligatoria en tercero de la ESO es muy bien recibida por la escuela concertada. «Era una barbaridad que en tercero no tuvieran Música porque en otra tierra a lo mejor es menos importante pero en la Comunitat Valenciana no tenía ningún sentido que los alumnos dejaran de dar Música en tercero. Además, nosotros teníamos la paradoja de que no podíamos convalidar la asignatura a alumnos que estaban estudiando en el conservatorio. Ahora sí podremos hacerlo y es un gran avance y una buena noticia. La música es importante y fundamental en la formación académica y en la Comunitat Valenciana es cultura y arraigo», recalca la secretaria de Escuelas Católicas de la Comunitat, Vicenta Rodríguez.

Los directores piden participar

El presidente de la Associació de Directors d’Instituts d’Educació Secundària del País Valencià (Adies-PV), Toni González Picornell, por su parte, asegura que el debate para reclamar más horas de determinadas asignaturas «siempre está encima de la mesa curso tras curso, porque a cada uno le parece importante y fundamental en la formación académica la materia que imparte». Ahora bien, lo único que reclaman es que la Conselleria «cuente con nosotros a la hora de elaborar el currículum de Secundaria porque así es como quedamos y esperamos que cumplan».