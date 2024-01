Carlos es un nombre ficticio de un castellonense que acudió a Urgencias un martes a las 20.00 horas con su madre de 91 años, enferma de Alzhéimer y aquejada con dolencias respiratorias, pero no fue hasta 15 horas después cuando comenzaron con las primeras pruebas. A las 13.00 horas de ayer, 17 horas después de haber llegado al centro hospitalario, continuaba en la sala, pero ya con su familiar atendida, a la espera de conocer los resultados de las analíticas y test, etc., ver si pronto mejoraba su estado de salud y todo derivaba en una vuelta a la residencia o en un ingreso.

Es uno de los ejemplos de personas que han tenido que sufrir in extremis el colapso en las urgencias hospitalarias, cuyo personal está teniendo que atender las habituales (ictus, infartos, trauma, etc.) con el repunte de patologías respiratorias, y eso que todavía no se ha llegado al pico, que según Sanitat se espera para «la tercera semana de este mes de enero».

"Esto no puede ser"

«Hemos pasado aquí en la sala de espera toda la noche. Yo no he podido dormir. Y mi madre todo el rato en la camilla, horas y horas. En el tiempo que hemos estado aquí no han parado de llegar más y más pacientes. Las ambulancias no cesan», relata. En su opinión, «esto no puede ser, es inhumano. No es culpa de los médicos, pero esto no debe repetirse. Quien corresponda debe intervenir sin demora». Al respecto, señaló que, como otras personas que estaban sufriendo la larga espera durante horas para recibir atención médica, se plantea presentar reclamaciones. «Nos dirigíamos de vez en cuando al personal de admisión pero nos volvían a decir: Hay que esperar».

Representantes sindicales de CCOO señalaron que el colapso en Urgencias se viene arrastrando y que estos días están siendo especialmente «fatales» en cuanto a máxima afluencia de pacientes que necesitan atención médica.

Medidas

Fuentes del centro hospitalario de la capital recordaron las medidas especiales que se han dispuesto desde principios del mes de diciembre y el nuevo plan de choque anunciado ayer por la Conselleria de Sanitat para atender el pico de trabajo por las enfermedades de tipo respiratorio características de este periodo.