Las farmacias detectan ya antigripales agotados y alertan de la automedicación

«Personas con hipertensión o usuarios del Sintrom deben tener especial cuidado y evitar recurrir a antigripales que tengan en casa para tratarse síntomas respiratorios porque puede ser incompatible con la medicación que ya toman», alertó Arnau.

Asimismo, confirmó que desde la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios se ha detectado, dada la alta demanda, problemas puntuales de desabastecimiento en un listado de hasta 893 medicamentos. En el caso de los antigripales, citó Arnau, «ya existe falta de estoc para tres antigripales: como son dos jarabes y otro tercer medicamento para tratar la tos en algunas presentaciones. Se trata de Ambroxol (6 mg/ml, en frasco de 250 ml), Apoxol (3 mg, frasco 200 ml) y Propalgina plus (10 sobres para solución oral), aunque sí existen alternativas de otros laboratorios».

Asimismo, indicó que desde el Consejo General del Colegio de Farmacéuticos de España también se ha dado parte, y en ello afecta también a la provincia, «los problemas de suministro de Rinoebastel --antihistamínico y rinitis alérgica--. Para este sí que no hay sustituto, aunque sí existen otras alternativas terapéuticas. En cualquier caso, la alerta saltó el 31 de diciembre y está previsto que se vaya normalizando este 5 de enero --hoy, para el lector--».

Otros problemas que el sistema nacional detecta con falta de suministro son el Dolostop (paracetamol) pediátrico de 100 mg/ml solución oral de 30 ml --que se prevé normalizar en febrero--; o la Amoxicilina Normon (antibiótico) de 875 mg/125 mg en polvo --desde el 29 de diciembre, se espera esté ok el 30 de enero--.

La madre de una niña con enfermedad neurodegenerativa, de Vila-real, expuso ayer que su hija sufre distonía (movimientos involuntarios de los músculos) y precisa Artane (Trihexifenidilo), un medicamento que periódicamente no encuentra en las farmacias «desde hace 15 días». «Sin esta medicación, aparte de empeorar físicamente, se tienen dolores musculares fuertes». Lanzó que además este, como ocurre con otros medicamentos, «es insustituible, no hay genéricos ni otros laboratorios que los sirvan». Y por ello pidió a las autoridades sanitarias poner remedio. Desde el Colegio de Farmacéuticos recomendaron solicitar a su farmacia que consulte la red Farmahelp para ver si existe suministro en otra cercana. De Artane, detectaron ayer suministro en formato de 5 mg, aunque no en 2, en Castelló.