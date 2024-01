La Conselleria de Sanitat ha comenzado a vacunar en los centros de salud de Castellón sin cita previa desde este lunes para promover la inmunización de la población ante el repunte de infecciones respiratorias. Una medida que se ha activado como medida preventiva ante el repunte de infección por virus respiratorios y que coincide con el final de las vacaciones de Navidad, la bajada de temperaturas y el retorno a las aulas. Desde el sindicato STEPV se ha recordado que existen campañas de vacunación para prevenir que las infecciones respiratorias se extiendan en los centros educativos.

Vacunar para reducir contagios

Mientras, desde el Sindicato Médico, Alejandro Calvente, consideró que la vacuna sin cita previa que hay cierta saturación en urgencias hospitalarias, aunque la situación está este lunes un poco mejor que el fin de semana pero en Primaria las agendas están a tope. "Lo normal, en esta época del año, hay contagios, picos pero ha mejorado respecto al fin de semana", aseveró. "Es de pura lógica volver a tomar medidas. La vacunación favorece que disminuyan los contagios y la gravedad de los cuadros clínicos, el uso de mascarillas, evitar aglomeraciones en espacios cerrados y contactar con otras personas, sobre todo, con gente que presenten una alteración que los haga vulnerables", ha añadido.

Medidas en las aulas

Respecto a las medidas de prevención en las aulas, desde el STEPV señalan que "si Conselleria de Sanitat considera que se tienen que poner algunas medidas para prevenir contagios en las aulas lo estudiaremos", aseveró Marc Candela, así como un informe sobre el impacto de las enfermedades respiratorias y otras entre el profesorado para intentar evitarlas. "Pedimos a Sanitat que, sabiendo que todos los años se producen estos problemas y el sistema sanitario está tensionado ponga los recursos necesarios para atender a todo el mundo", agregó.

Instrucciones para vacunar sin cita

Asimismo, desde el sindicato CSIF reclamaron a Sanitat instrucciones claras en torno al inicio de la campaña de vacunaciones sin cita previa. Instalaciones como los centros de salud Palleter o Pintor Sorolla de Castelló, según CSIF, todavía no habían recibido una instrucción clara al respecto, por lo que los facultativos no han comenzado a administrar las vacunas sin cita previa, sino que se está dando a todos los que lo solicitan día y hora para poder ser vacunadas a la mayor brevedad. No obstante, el servicio de vacunación se está prestando sin incidencias en general y sin picos elevados de demanda.

Más personal

Desde este sindicato pidieron reforzar con más personal centros de salud y hospitales y a multiplicar las campañas de concienciación y prevención ante el incremento de la presión en los hospitales.

Más presión hospitalaria

Según CSIF señala en la provincia de Castellón, hospitales como el de La Plana han comenzado a doblar camas en las habitaciones para paliar los problemas derivados de la falta de espacio y, en estos momentos, las esperas para recibir atención en el caso de las patologías no urgentes superan las cinco horas de media.

La situación se extiende a las instalaciones de Atención Primaria, donde en recintos como el centro de salud Palleter de Castelló durante las primeras horas de este lunes, únicamente entre las 8 y las 10.00 horas, los profesionales destinados al servicio de Urgencias han atendido a un total de 37 pacientes. En esa misma franja han atendido a una treintena de pacientes en el hospital de Sagunt, también en Urgencias.