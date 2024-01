Calor humano para las personas que duermen al raso en Castellón

Arrebujado en un saco de dormir, Antonio trata de protegerse del frío suelo de la terraza de un restaurante de Castelló, no muy lejos de Castalia. Las voluntarias del Café Solidario Cruz Roja brindan un una bebida caliente a este sevillano. Además, le dan un abrigo. Mediterráneo compartió ronda nocturna con cuatro participantes de este programa, que trata de hacer más llevadera la vida a quienes viven en la calle y en definitiva proporcionarles algo de calor humano. La ronda empieza a las 21.00 horas y se prolonga hasta la media noche. A bordo de una furgoneta, patrullan las calles --la estación, el Parque Ribalta, la zona del estadio y de la rotonda de las Cañas...--. Martes y jueves, peinan la ciudad. Llueva, haga frío o calor.

Los beneficiarios

La gran mayoría son hombres de distintas nacionalidades, incluida la española. «Intentamos ayudarles, hablar con ellos, les damos sopa, café con leche, magdalenas, les preguntamos sin necesitan algo... Sabemos dónde están. Ellos nos reconocen y nos tratan muy bien», explica Teresa Renau, voluntaria. «Si tienen frío les ofrecemos calcetines, calzoncillos, mantas... Llevamos chaquetas y prendas de abrigo, sacos de dormir...», señala.

Llueva, haga calor o frío...

En verano hay menos, porque hay gente que marcha a la costa, y pueden dormir al raso, pero en invierno se esconden un poco más para protegerse del frío. La cifra de atendidos varía según el día --3, 10, 15...--. También les facilitan cita con la trabajadora social para que puedan tramitar documentación de padrón, optar a ayudas... «Ellos expresan lo que les ha pasado, poco a poco te van contando de su vida y tú les preguntas si han ido a su país, si han visto a sus padres, a sus hermanos...», añade.

En la plaza del Primer Molí cobijado entre unos setos, Igor (Bielorruso) escucha la radio. Cubre su cabeza con un gorro de lana. Cuenta que le han robado la bicicleta. Aunque vive en la avenida Benicàssim no ha ido a casa. En unos bancos, a unos metros, está Joao, portugués que les comenta que las ha echado de menos. A Joao le conocen de varios años. Solía vivir en una chabola, pero se la quemaron y le dieron una paliza. Está conversando con Adif, de 44 años, al que las voluntarias tramitan una cita con la asistenta social. «Estoy empadronado en Burriana, hoy me he duchado después de 20 días, he estado en la calle, en Valencia, y he pasado hambre... Lo único que quiero es que me consigan trabajo», señala Adif. Dice que ha ido al albergue pero que está al completo y que tiene hijos, dos de ellos en España. «Tengo derecho a cobrar ayuda familiar, pero me han pedido muchos papeles», revela. Pide sopa --"el café no me deja dormir--», explica. Y calcetines.

No muy lejos de allí, cerca del colegio Consolación, un ciudadano irlandés, Martins, y otro checo, Tomas, entablan conversación y bromean con las voluntarias. Tienen una pila de libros que Tomas ha encontrado en un contenedor para Martins, que lee en español. «La gran mayoría es gente tranquila, aunque algunos no quieren que los acompañemos», explica Maritza Caycho, voluntaria junto a Mamen Esquer y Merche Catalán.

A veces hay final feliz, y consiguen volver con su familia y rehacer su vida, pero cuando llevan tiempo sin ver a alguno, preguntan por él y se preocupan. La calle es dura, mucho más en lo más crudo del invierno.