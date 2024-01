La demanda de mascarillas aumenta en las farmacias de Castellón. Así lo explica el secretario del Colegio de Farmacéuticos de Castellón, Jaime Sanz, que señala que esto está vinculado a las nuevas normas relativas a la obligatoriedad de mascarilla en ciertos espacios y por el aumento de patología. No obstante, añade que no hay desabastecimiento, y que se espera que conforme pasen las horas los proveedores irán suministrando más estoc. Hay que recordar que la Comunitat decidió hacer obligatoria de mascarilla en los centros sanitarios y sociosanitarios la semana pasada, en la víspera de Reyes. Se adelantó así al Ministerio de Sanidad, que desde el miércoles la obligatoriedad del protector se ha extendido a toda España, si bien flexibilizando la medida, en función de la situación epidemiológica. De esta forma, aquellas comunidades que presenten datos de descenso en las dos últimas semanas de infecciones respiratorias agudas podrán a recomendar su uso.

En las farmacias aún no es obligatoria

Por otro lado, ha habido otro cambio respecto al primer documento que Sanidad envió a las comunidades el lunes. Se trata de la recomendación pero no obligación, en las farmacias y residencias. Otra integración es la necesidad de «intensificar» la comunicación con respecto a las campañas de vacunación.

Autobajas

El Ministerio de Sanidad ha eliminado las autobajas de tres días por enfermedad leve del documento que envió a las comunidades. No obstante, la medida no ha sido descartada. La ministra, Mónica García, señaló que «estamos en los primeros inicios de hablar de esta iniciativa y de poder entendernos entre todos, porque no solo es competencia de este ministerio». Desde la Sociedad Valenciana de Medicina Familiar y Comunitaria su vocal, Víctor Espuig, explicó que la gestión de las bajas por los médicos de Primaria aumenta la saturación y burocratiza la atención. «En otros países funciona y muy bien, como en Portugal, que tiene criterios para que no haya abusos».

Vacunación sin cita

En Castellón, mientras, los centros de salud siguen vacunando sin cita. En total se han administrado 6.720 dosis en los dos primeros días de entrada en vigor de la medida, con lo que ascienden a 112.680 los antigripales y 89.026 los protectores contra el covid inoculados durante toda la campaña en la provincia.

Residencias

Mientras, la patronal de las residencias de la Comunitat Aerte constata el importante repunte de las enfermedades respiratorias y destaca la protección que ha brindado la campaña previa de vacunación y el uso intermitente de mascarillas.