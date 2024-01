"Parece que hemos tocado techo con la gripe pero hemos de seguir vigilantes"

El director del centro de salud pública de Castelló, Carles Escrig, analiza la situación epidemiológica y vacunal de la provincia y da pautas para frenar la transmisión de los virus causantes de las infecciones respiratorias. "Parece que hemos tocado techo pero hemos de seguir vigilantes", señala.

¿Cuál es la razón que se haya producido este aumento de casos de gripe y covid en los últimos días?

La principal razón es que estamos en invierno y la gripe (como otras infecciones respiratorias) es una enfermedad estacional de esta época. Lo excepcional sería que no hubiera gripe. Forma parte de lo esperado en el retorno a la normalidad post-pandémica. Las dos cuestiones importantes cada año son: La primera, cuándo llegará y la segunda hasta dónde ascenderá el pico y cuánto durará. Este año ha llegado algo más pronto de lo normal y hay más casos que en años anteriores.

Lo normal es que cuando “toca techo”, en un par de semanas la incidencia vuelve a ser baja. Dicho esto, hemos de considerar que la gripe tiene un componente imprevisible. En la temporada pasada, por ejemplo, no hubo una onda de gripe, sino dos. Veremos esta temporada. Ahora parece que hemos tocado techo. Pero hay que seguir vigilantes.

Uno de los impactos que tuvo la pandemia fue la práctica desaparición de otras infecciones, como la gripe, durante un tiempo. Ello significa que el retorno a la normalidad nos puede llevar un tiempo de adaptación en las temporadas sucesivas; pagar, quizás, lo que algunos expertos han denominado “deuda inmunológica” contraída durante las medidas tomadas para combatir la pandemia.

"La vuelta a la normalidad tras la pandemia puede llevarnos a pagar una deuda inmunológica"

Antes de la llegada de las vacaciones de Navidad se estaba por debajo de lo deseable en porcentajes de vacunación en mayores, niños y profesionales sanitarios ¿es así?

Antes de Navidad todavía no había llegado el frío y como se ha visto, la gente no se preocupa por los virus respiratorios hasta que empiezan a ver que afecta en un entorno cercano. De hecho, los datos de vacunación han mejorado notablemente desde Navidad, hasta el punto de que en la actualidad ya se han administrado casi tantas dosis como en la campaña del año pasado, cuando todavía queda más de un mes para acceder a la vacunación. De hecho, entre las personas mayores que viven en residencias, la cobertura es ya superior al 91%; del 62% en mayores de 64 años en la Comunitat Valenciana y también en Castellón, y cerca del 75% en sanitarios.

¿En qué se diferencia este año el repunte del que ha ocurrido otros años por las mismas fechas? ¿Es similar la incidencia a la del 2020? ¿Y a la de antes del covid?

En la primera pregunta se ha respondido a esta cuestión. De momento, a la luz de datos históricos, ha sido un inicio precoz, aunque no tanto como lo fue el año pasado. Este año, sin embargo, el pico de casos ha sido mayor que en la temporada anterior. Pero, en la temporada anterior, lo excepcional fue que hubo en realidad dos ondas, no una. La primera fue mayormente de gripe A, la segunda B. Hay que decir que la gripe A, es la de toda la vida, como lo es la gripe B. Las proporciones de casos de gripe A y de gripe B varían, pero los virus de gripe son A o B, y dentro de esos grupos hay digamos que subtipos. Por no entrar en detalles técnicos: no deben alarmarse cuando se dice que es gripe A. Siempre tiene que ser A o B.

En 2020, durante la pandemia, sencillamente hubo un apagón de la gripe (y del virus respiratorio sincitial, y de otros virus). La pandemia de covid-19 ocupó la práctica totalidad del espacio de los virus respiratorios circulantes. Las medidas para combatir la covid, cortaron la transmisión de gripe. Ocurrió a nivel mundial. La explicación a fondo de este fenómeno y sus consecuencias en la población tendremos que preguntárselas a los expertos. No es tan sencilla como parece.

La experiencia del covid ¿puede ayudar de alguna forma para evitar un colapso sanitario?

Sin duda, tenemos una valiosa experiencia en gestionar situaciones complicadas, que resulta evidente que pueden ayudar a tomar decisiones para dar respuesta eficiente y atender a nuestra población.

¿Qué pueden hacer las personas con síntomas para evitar contagios?

Pues un poco lo que ya conocemos con el covid. La gripe se contagia a partir de las secreciones respiratorias de las persones infectadas y el virus resiste un tiempo en superficies. Y se transmite fundamentalmente por personas sintomáticas. Evitar los contactos, llevar mascarilla, lavarse las manos, evitar tocarse la nariz, ojos, la boca o la mascarilla, lavar las superficies que se contactan con las manos, usar pañuelos desechables, una correcta ventilación natural de las estancias cerradas, y vacunarse si procede por grupo de riesgo o edad.

"La gripe se cobra cada año muchas muertes de personas vulnerables"

¿Y las personas vulnerables deberían tomar una precaución?

Debemos recordar que la gripe se cobra cada año muchas muertes de personas vulnerables. En personas sanas, es una enfermedad autolimitante y de una duración corta y más o menos leve, pero en personas vulnerables, puede ser mortal. Consideramos de gran importancia protegerse en caso de pertenecer a un grupo de riesgo. Lo primero, evidentemente, es la vacunación. Luego se recomienda la mascarilla en lugares concurridos, sobre todo en espacios cerrados, y se debe evitar el contacto con personas sintomáticas. También resulta una buena medida, una correcta ventilación natural de los espacios cerrados.

¿Por qué los porcentajes de vacunación en mayores antes de Navidad eran tan bajos? ¿A qué pudo deberse?

Probablemente no existe un motivo único. Hace tiempo que no se escuchan noticias sobre cuadros graves de esta enfermedad ni tampoco sobre covid. Además, el retraso en la llegada del frío tampoco nos ayuda a que la población se decida a vacunarse. Además, la población mayor está muy revacunada de covid para fomentar la inmunidad en caso de una mutación, y habida cuenta que es la población diana de los cuadros graves de esta enfermedad. Esto tampoco nos ha ayudado demasiado.

Para que estas vacunas lleguen a la población hay un equipo de profesionales detrás, empezando por aquí, por el centro de salud pública de Castellón, desde donde se gestiona la disponibilidad y la distribución. Luego, los profesionales sanitarios de Atención Primaria hacen un gran esfuerzo desde el inicio del invierno, recordando a la población de riesgo los beneficios de las vacunas. En lo que llevamos de campaña se han inoculado en la provincia de Castellón un total de 89.026 dosis de covid y 125.988 dosis de gripe. Ahora, con la activación de la vacuna sin cita y tras la reciente alta transmisión de casos, la población ha tenido la necesidad de vacunarse y se la hemos ofrecido. Sólo en los cuatro primeros días de la vacuna sin cita se han realizado 12.931 inoculaciones (gripe: 7.470 dosis y covid 19: 5.461 dosis).

En los autobuses o lugares concurridos y cerrados ¿deberíamos llevar mascarilla?

Pues si se trata de una persona sintomática y/o vulnerable, sin el menor resquicio de duda. En la población general, lo consideramos recomendable, especialmente en periodos de alta incidencia o transmisión comunitaria.

En relación con la vacunación del covid, es inferior a la de la gripe ¿por qué puede ser?

Probablemente, la falta de cuadros graves, la gran cantidad de revacunaciones, y la infecciones y reinfecciones de la gran mayoría de la población con cuadros leves o asintomáticos, hace que se pierda el miedo a esta enfermedad.

La probabilidad de cuadros graves de gripe y covid ¿a qué puede deberse? ¿Hay factores de riesgo personales?

En la covid quedó claro que el factor de riesgo para, en caso de infectarse, padecer una enfermedad grave, es la edad. La vacunación contra la covid disminuye enormemente el riesgo de que la infección sea grave. Además, como en todas las enfermedades, los factores individuales, la idiosincrasia de cada persona, puede influir en el curso de la infección, por supuesto.

El estado general de salud, y en especial el estado inmunitario, son los dos factores de mayor importancia. Además existen otros muchos factores de riesgo, como la obesidad, el hábito tabáquico o el asma, entre otros muchos. Además existen factores idiosincrásicos, por lo que una determinada enfermedad puede tener un cuadro diferente sin aparentes factores conocidos.

La bajada de temperaturas ¿nos hace más susceptibles a enfermedades respiratorias?

Evidentemente existen diferentes infecciones respiratorias agudas, también conocidas como IRA, que son estacionales. Estas enfermedades están ligadas a otoño e invierno, principalmente. Las bajas temperaturas hacen que estemos en lugares cerrados y ventilemos menos las estancias. Ahora bien, recordemos que el covid no está ligado al frío, y parece que tiene relación con el aumento de contactos sociales. Esto, sumado a una transmisión por aerosoles (la mayoría de IRA se transmiten por gotas), hace que no esté vinculado a una estación concreta, aunque parece que le gusta mucho la Navidad.

La vacunación a menores del virus respiratorio sincitial ¿ha disminuido los casos graves?

Debemos recordar que no se trata de una vacuna “al uso”, sino de un anticuerpo monoclonal que tiene un efecto notable en niños y niñas muy pequeñas que todavía no tienen un sistema inmunitario formado, o de mayor edad pero con problemas de inmunidad. Para el resto de infantes, no es necesario porque disponen de un sistema inmunitario maduro y no suele haber casos graves entre ellos. Todavía es pronto para evaluar los resultados, pero parece que existe una disminución de los ingresos hospitalarios.

"Parece que existe una disminución de los ingresos hospitalarios" del virus respiratorio sinticial

En caso de síntomas leves ¿qué puede hacer una persona? ¿quién debería acudir a urgencias? ¿y al centro de salud?

Si son leves, pues con llevarlos con paciencia unos días y continuar con el ritmo de vida que le permitan esos síntomas, repito, leves; sin necesidad de más. En caso de compartir espacios cerrados, ponerse una mascarilla quirúrgica, de las más sencillas. Dejar el espacio de urgencias para aquellas personas que verdaderamente lo necesiten por su gravedad o excepcionalidad. Todos conocemos los síntomas de un resfriado común, que puede ser molesto, pero no grave.