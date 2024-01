La Conselleria de Sanitat mantendrá todavía la obligatoriedad de las mascarillas en centros sanitarios y sociosanitarios de Castellón, Valencia y Alicante pese al descenso de la incidencia de las infecciones respiratorias agudas (IRA) por segunda semana consecutiva. Así se desprende de las declaraciones hechas este miércoles por el conseller, Marciano Gómez.

Las condiciones

El conseller ha señalado: "Cualquier tipo de decisión que tomemos con respecto a la gestión de actitudes de salud pública la adoptaremos con los servicios de prevención de los hospitales y los técnicos de salud pública y actuaremos en función de lo que nos digan. En tanto en cuanto no tengamos 3 semanas sucesivas de bajadas y unas cifras de incidencia de las IRA aceptables seguiremos manteniendo la norma de las mascarillas". Según ha explicado, todavía se está por encima de la media de España (1.297 por cien mil habitantes, frente a 935). Asimismo, señaló que en cuanto no veamos una destensión global de los hospitales vamos a seguir manteniendo las mismas normas. Según ha señalado estamos ante una situación meseta, no ante una bajada, ha señalado, explicando que los casos han bajado, de 1.318 a 1.297 en la última semana.

Hospitalización

Ha señalado, no obstante, que la incidencia de hospitalización ha bajado al 32,3, (casi 10 puntos) es decir, las medidas que estamos tomando junto con esta discreta disminución de las insuficiencias respiratorias agudas está favoreciendo el destensionamiento de los hospitales. "Seguiremos hasta que la normalidad, la fluidez sea absoluta", ha manifestado.

Vacunación

El conseller también ha destacado que más de 120.000 personas en la Comunitat se han inmunizado desde que se activó la vacunación sin cita en centros de salud.

Refuerzos asistenciales

Por su parte, la secretaria general de la Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios (FSS) de CCOO PV, Rosa Atiénzar, ha asegurado que la presión asistencial ha aumentado en la mayoría de los Departamentos de Salud y ha insistido en la necesidad de "reforzar con urgencia" todos los niveles asistenciales. Según ha señalado, en algunos departamentos la presión sobre los servicios de urgencias y hospitalización es elevadísima, incluso se ha incrementado con respecto a la semana pasada", ha indicado Atiénzar, quien ha añadido que les "llama la atención la ausencia de contratación de refuerzos por parte de la Conselleria de Sanidad ante esta situación". Entre los casos, ha citado el General de Castellón, donde el nivel de Urgencias "sigue siendo alto" y aunque se han abierto las dos salas de preingreso "se precisa un refuerzo de plantillas", y además ha disminuido el personal de limpieza porque no se sustituye (había 113 y ahora son 73).

Derivación a la privada

El conseller ha señalado que en algunos hospitales se ha empezado a derivar pacientes a hospitales prIvados la seguimos con el plan de contigencia activado en octubre del 2023 que se amplió en enero del 2024 tras duplicarse la incidencia en la semana 51 a la 52 y aumentar la presión asistencial. En este momento seguimos teniendo cierta tensión en las puertas de Urgencias de los hospitales máx exacerbada en los que tenemos en obras, como el Clínico de Valencia o el de Vilajoyosa, con lo que la presión es superior se está haciendo colaboración público privada.