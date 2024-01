El divorcio entre lo que se enseña en las facultades de Educación --la conocida como «formación inicial» de los docentes-- y lo que se les exige después a los profesores en las escuelas es uno los puntos débiles del sistema identificados por todos (mucho antes de PISA) en los que ya se está trabajando, aunque no se resolverá a corto plazo. Los actuales planes de estudios de los grados universitarios de Magisterio, Infantil y Primaria, en la Universitat Jaume I (UJI), se pusieron en marcha en 2008 y está «en extinción», y la necesidad de su revisión es un clamor tanto en las propias facultades y entre los directores de los centros, como en la Conselleria, y también en el Ministerio de Universidades, que es quien al final tiene la llave.

En marzo de 2023, hace ya casi un año, el Ministerio hizo una propuesta no consensuada sobre este tema que no sentó bien a los decanos, quienes forzaron su retirada para trabajar un documento acordado, y en eso andan. Se está trabajando en un nuevo plan para todas las especialidades --Infantil, Primaria y Secundaria, incluido el máster-- que, si todo va bien, estará listo el próximo otoño. Es decir, este año. A partir de ahí, el Ministerio de Universidades que dirige Diana Morant marcará unas líneas, esta vez de consenso y, a partir de ahí, cada facultad tendrá que diseñar sus propios planes de estudios. Una calendarización aproximada que supone que estos nuevos planes podrían empezar a aplicarse en el 2026. «Una reforma educativa no se hace de un día para otro», reflexiona Enric Prats, profesor de Pedagogía.

La Conselleria, pendiente

Desde la Conselleria de Educación, el director general de Universidades, José Antonio Pérez Juan, explica que «estamos en contacto con los decanos de la Comunitat, y estamos pendientes de que el Ministerio nos dé las indicaciones a seguir». En este frente abierto con las universidades --otro, aparte de la aplicación de la LOSU, la infrafinanciación y los cambios en las figuras de profesorado--, Educación mantiene un canal abierto para presentar un frente común en Madrid. Mientras, desde la UJI, son cautos y explican que están «a la espera de las disposiciones que marque el Ministerio», sin entrar en valoraciones, y con la reforma de todos sus planes activada para adaptarlos a la nueva LOSU.

Desde la Universitat CEU Cardenal Herrera de Castelló, el decano de Humanidades y Ciencias de la Comunicación, José Manuel Amiguet Esteban, explica que están ya «trabajando en una modificación del plan de estudios de Primaria e Infantil, que se enmarca en la mejora cíclica». «Esta mejora no está relacionadas con la nueva orden del Ministerio, que está en stand by. Mientras, y en previsión de que puede demorarse hasta dos años, ya se ha activado esta mejora, que creemos que no puede esperar; cuando se apruebe la normativa, adecuaremos los planes de estudio a la misma», explica el decano del campus privado.

«Llegan verdes»

Desde la Asociación de Directores de Primaria de Castellón y de la Comunitat, su presidenta y directora del colegio Grangel Mascarós de l’Alcora, Noel Manzanares, es clara: «La renovación de los planes de estudios es necesaria». «Una cosa es la teoría, en la facultad, y otra la práctica en el aula, y muchos maestros llegan muy verdes a los centros y con carencias, sin conocer los nuevos programas y metodologías o las prácticas innovadoras, y hay que hacerles cursos exprés». Desde la autonomía universitaria, y con respeto, Manzanares urge «una planificación en la que los centros puedan sumar sus aportaciones para crear mejores maestros y más preparados».