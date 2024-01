El Colegio de Médicos de Castelló (COMCAS) muestra su rechazo al tiempo que lamenta la desafortunada pregunta planteada el pasado sábado día 20 en la prueba del MIR 2024, en cuyo redactado se responsabiliza al médico de alguno de los problemas que afectan al sistema sanitario estatal, exigimos una disculpa y respeto hacia los profesionales sanitarios por parte de la Administración.

El Ministerio de Sanidad publicó el domingo, 21 de enero, las cuatro versiones del examen MIR 2024, en el que tomaron parte los 13.990 médicos que optan a una de las 8.772 plazas ofertadas. En la pregunta número 84 del cuestionario se culpabiliza al médico de la carga de trabajo y se intenta patologizar esta situación. "Algo que desde el COMCAS, como institución que vela por la profesión médica y por nuestros colegiados, consideramos tan desacertada como desafortunada esta pregunta, por lo que de total desprecio tiene hacia las reivindicaciones de los profesionales para mejorar su situación laboral y, por ende, la calidad del sistema sanitario público".

En la misma línea que sociedades y otros colectivos profesionales, desde el Colegio consideramos la introducción y redactado de la pregunta como muy desafortunada, al tiempo que consideramos intolerable responsabilizar al médico de la gran carga de trabajo que asume, tanto a nivel burocrático como en la consulta.

No conviene obviar que la Atención Primaria, la puerta de entrada a la sanidad, atraviesa actualmente una profunda crisis debido a la falta de inversión, dotación de recursos humanos, precariedad laboral y la excesiva burocracia que soportan los médicos de familia. De ahí que preguntas como la referida en el propio examen MIR, contribuyan a desincentivar a los nuevos médicos que quieran dedicarse a la medicina familiar.

La pregunta de la polémica

"Médico de 50 años que con frecuencia acumula retraso de 2 horas en la consulta, creando algún conflicto, aunque es el que tiene menor cupo de pacientes. Empieza su jornada laboral antes de la hora para planificar y adelantar su trabajo, pero siempre es el último en salir. Explica: 'No soporto dejar algo a medias, soy muy perfeccionista, tengo muchas cosas que hacer además de las visitas (burocracia, papeleos) y no tengo tiempo para nada más. No sé cómo lo hacen mis compañeros que tienen familia, aficiones... Yo no tengo tiempo ni para ir al gimnasio. Los fines de semana me quedo en casa, descansando. No tengo vida social'. A la exploración se aprecia una preocupación por los detalles, el orden y las normas, una incapacidad para discernir lo que es urgente y prioritario de lo que no lo es, una conducta inflexible y una incapacidad para delegar. ¿Cuál de las siguientes sería la orientación diagnóstica?"

Esta pregunta es la número 84 de una de las cuatro versiones del examen MIR que el Ministerio de Sanidad publicó este domingo 21 y que ha levantado la polvareda.