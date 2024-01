La felicità surgió en las fiestas del Sexenni de Morella, en la incipiente posguerra civil española. A Amador Milián (nacido en enero de 1922) se le caía la vareta todo el rato y Matilde Meseguer (de mayo de 1926) se fijó en aquel chico que bailaba la danza de los torneros de manera tan peculiar. Más adelante sería él quien preguntaría por aquella chica y se interesaría por conocerla. Saltó la chispa y su amor, hoy, es una lección de vida, y viva. Cumplieron el 2 de enero 70 años de casados pero contando su noviazgo van 82 juntos.

Unas cifras de récord, que si bien no figuran en el libro Guiness, les falta bien poco para ser dignas de mención, o al menos, en Castellón. El registro oficial sí habla del «matrimonio en vida más longevo, Eugene y Dolores, de EEUU, con 84 años de matrimonio a sus espaldas, desde 1940».

Los morellanos cambiaron su hogar en Castellón, hace un año, por la residencia pública de Almassora, donde no se separan, se sientan juntos. Siempre de la mano. Este próximo sábado, 27 de enero, a las 11.30 horas, les han preparado en este centro una fiesta en su honor, con la entrega de un ramo de flores por la alcaldesa y la música de una rondalla de Onda para amenizar. La palabra que según ellos mejor define su duradera relación sentimental es «además de AMOR, RESPETO Y CONFIANZA».

Formaron una familia con sus dos hijos, Amador (lamentablemente, fallecido) y José Manuel (jubilado, que los visita cada tarde). Atesoran cuatro nietos (Yolanda, Jaume, Rubén y Núria) y cuatro biznietos (Gerard, Júlia, Arnau y Enric); además de sus dos nueras (Mª Angeles y Lolín), a las que quieren tanto como a los hijos, y dos nietos políticos (José Antonio y Esther).

Él, con 102 años recién cumplidos, es el mayor de 6 hermanos --solo quedan él, Rufino y María--; y ella, que hará 98 en mayo, se encuentran bien de mente. Se puede llevar una conversación con ellos, salvo algún lapsus de memoria. La movilidad es lo que más les fallas. Van con andador. Matilde no oye bien, ni ve como antaño --la diabetes le ha pasado factura--, «cuando durante horas cosía en casa, era modista, y escuchaba mientras en la radio el consultorio de Elena Francis o el serial radiofónico Simplemente María».

Uno de los secretos de su longevidad es una alimentación sana. «Mi madre, al ser diabética, siempre se ha cuidado mucho la dieta. El recuerdo de mis primas es que el domingo de paella en el maset, cuando nos reuníamos, ella llevaba su hervidito y su pechuga a la plancha para comer, y apenas probaba una cucharadita de arroz. Al jubilarse mi padre le inculcó la comida saludable», reflexiona su hijo, José Manuel. Eso sí, Amador, aún conserva la costumbre del carajillo semanal, en el almuerzo de los sábados, junto a su tortilla a la francesa y su gaseosa. «Ese es su aliciente. Venimos a por los dos y los llevamos a una cafetería, junto con mi tío y mi mujer», señala.

El camionero y la modista que quiso ser maestra

Ambos nacieron en la capital de Els Ports, pero ella en el casco urbano; y él, en el Hostal Nou (el barrio de la gasolinera poco antes de llegar), fueron a escuelas distintas y no se conocieron hasta la adolescencia. Mi padre desde pequeño iba con carro y mulas y ayudaba a mi abuelo a sacar madera de los bosques y llevarla a Castelló, y traía naranjas u otras cosas. Les costaba dos días de bajar y dos de subir. De la guerra se acuerda de muchas cosas, la vivió con 14 años y cuando se acabó tenía 17. En su casa cuando entró el ejército nacional montó un matadero de reses para alimentar a soldados; y como tenían tierra y animales no pasaron penurias de hambre durante la guerra. Para mi madre fue distinto: encarcelaron a su padre que era albañil y aunque luego lo soltaron se acabó temporalmente la principal fuente de ingresos; y ella con 12 años se puso a trabajar en una fábrica de tejidos. Nos cuenta que una maestra suya fue a decirle a mi abuela que estaba capacitada para estudiar y ser profesora, pero entonces, por aquella época, en casa no la dejaron», cuenta.

Una vez se enamoran y se casan, se trasladan por el trabajo de Amador a Barcelona, donde viven 17 años y tienen a sus hijos. Regresan a Castelló capital en 1970. «Mi padre llevaba el camión y se viene para trabajar con sus hermanos, que se dedicaban también al sector del transporte», relata.

Colaboración en un libro sobre Morella y la guerra

Un chico del pueblo --Manel Domínguez, profesor de Literatura en el IES Ribalta y licenciado en Administración y Dirección de Empresas (ADEM)-- les entrevistó y editó un libro con sus vivencias y las de otras personas: Morella: memòria d’un temps, records d’una guerra. Trata de la sociedad de 1930, sobre la vida cotidiana (oficios, tiempo libre,...) y los efectos de la contienda civil.

(Texto de la editorial) La década de 1930 fue una época marcada por acontecimientos históricos que afectaron fuertemente la población: la dictadura de Primo de Rivera, la monarquía de Alfonso XIII, la Segunda República, la guerra civil y la dictadura franquista. La sociedad morellana tuvo que vivir estos escenarios políticos y sufrió las repercusiones sociales. Ahora, noventa años después, todavía hay quién recuerda las vivencias de aquellos días de su infancia y juventud. ¿Cómo era la Morella de 1930? ¿Qué oficios tenían los ciudadanos? ¿Cómo pasaban el tiempo libre los morellanos? ¿Qué tareas y establecimientos de aquella época han perdurado? ¿Qué celebraciones han desaparecido? ¿Cómo afectó la guerra civil? ¿Cómo se vivió la visita de milicias republicanas foráneas? ¿Y la entrada de los nacionales? ¿Qué consecuencias sufrieron? A través de entrevistas hechas a testigos directos descubrimos la vida cotidiana y popular de aquel tiempo y también los efectos de la irrupción de la guerra. En este libro se posa en valor la importancia de las fuentes orales como aportaciones de conocimientos de nuestra historia. Mediante estas historias de vida podemos obtener una visión personal de cómo era la sociedad morellana de la época y como se vivió la guerra civil.

Aunque les tocó una época más intransigente, ambos ancianos comprenden la realidad actual. Son de mente moderna y muy implicados en la vida social del centro. Las pasadas Navidades no dudaron en encarnar a María y José en el Belén Viviente; y ella, hasta se arrancó a cantar. Su hjo cuenta cómo están de atentos el uno del otro: «Hace poco mi madre estuvo una semana ingresada en el hospital y mi padre no sabía donde ponerse. Siempre se han querido mucho y se echan de menos si no se ven a diario».