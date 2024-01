Mamare, asociación para el apoyo a la lactancia a Castelló, ha exigido al gobierno valenciano la recuperación del proyecto de la casa de partos prevista en Vila-real, un proyecto del anterior gobierno del Botànic. Así han dirigido una carta al conseller de Sanitat, Marciano Gómez, y a la gerente del hospital, Ana Gimeno.

En ella, muestran su preocupación por el hecho de que pese a estar prevista en los presupuestos de 2023, no aparece ninguna asignación de dinero en los planes del nuevo gobierno de la Generalitat. Por ello, piden a la Generalitat que mantenga la inversión comprometida y ofrecen su colaboración para un proyecto que estaba previsto desplegar en el anexo al Hospital de la Plana.

Menos cesáreas y más satisfacción

Asimismo, explican la evidencia científica sobre este tipo de atención al parto. Así, relatan que las mujeres de bajo riesgo que son asistidas en unidades obstétricas no hospitalarias finalizan su gestación con mayor tasa de partos normales, menos partos instrumentados, menos cesáreas y mayor satisfacción.

Qué es una casa de partos

Este tipo de centros son manejados por matronas, pero que trabajan en colaboración con los centros hospitalarios. Así, el proceso se desarrolla en un ambiente no hospitalario, con matronas que tratarán todo el proceso desde el embarazo hasta el puerperio. El modelo de atención se basa en un enfoque más personalizado y continuado, además de considerar el parto como un proceso fisiológico, que no se tiene que medicalizar si no surge ninguna complicación. Así mismo, se entiende el parto como una experiencia de vida, emocional, social, cultural y espiritualmente significativa en la vida de la mujer.

Añaden que otras asociaciones de lactancia y crianza, como Mametes i Més (la Vall d’Uixó) y El Parto es Nuestro, han expresado también su malestar por la desaparición de la iniciativa.