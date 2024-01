Conseguir cita en el servicio de Extranjería continúa siendo misión imposible en Castellón pese al plan de choque anunciado en diciembre por la subdelegación del Gobierno. Así lo denuncian al menos personas afectadas por la falta de servicio y profesionales.

Además, este rotativo pudo comprobar el 16 de enero cómo un usuario intentaba infructuosamente pedir cita en Castellón con el resultado del siguiente mensaje: «En este momento no hay citas disponibles». Esta persona denunciaba que la tarjeta permanente de su pareja --que lleva 20 años aquí-- le caducaba el 14 de noviembre y que todos los días intentaba coger cita, sin éxito. El 24 de enero, seguía sin ella. Según explicó, su pareja tiene el permiso de larga duración, pero "es como si tuvieras el carnet de identidad caducado, esto te obstaculiza la realización de muchos trámites". «Para empezar, le han dado de baja del servicio público de empleo estatal Sepe», expuso. Harto de no obtener respuesta se dirigió en persona a la oficina de Extranjería de Teodoro Izquierdo. «Estaba a rebosar», expuso, para añadir que solicitaba que se ponga más personal.

Otro ciudadano --que vive más de 10 años en Castellón-- relataba algo parecido: «Llevo desde septiembre intentando coger cita para la toma de huella y así poder renovar mi documentación NIE de residencia y larga duración. «Estamos a 21 de enero y mi NIE caducó el día 13 de enero, no sé qué puedo hacer, me acerqué un par de veces a extranjería y sin cita no atienden», adujo.

Según señaló «la única solución es pagar un despacho de abogados para que me busquen cita y eso cuesta 150 euros por persona. Mi hijo y mi esposa dependen de mi estado de tramitación y deberían renovarlos también, total 400 euros una renovación que debería poder ser tramitada con las tasas a pagar en comisaría y nada más», manifestó.

Mientras, desde el colegio de graduados sociales, señalaron que "se les dijo que para el trámite de la asignación del NIE se iba a poner muchas citas con el plan de choque; es cierto que las hubo durante una semana, pero luego ya no. Llevamos semanas intentándolo y no hay".

Trámites

«Este número es muy importante. Por ejemplo, señalaron que muchos extranjeros procedentes de países europeos emplean este NIE cuando vienen por primera vez para trámites como sacarse el número de la Seguridad Social. Mientras, para personas de terceros países (Maruecos o Colombia) lo emplean para compraventas de pisos, coches, o para la cuenta bancaria. También sirve para poder cobrar una herencia y tienen que liquidar el impuesto de sucesiones y donaciones.

En el caso de la permanente, la tarjeta verde, señalaron que también resulta muy difícil. «El sistema no mejora. Antes no había citas, pero si el extranjero o el profesional acudía acreditando que iba a comprar una vivienda o un vehículo o tenía que liquidar un impuesto lo podían coger porque acreditaba una urgencia. Hoy en día no», lamentaron. Además, señalaron que con esto está aumentando mucho el intrusismo.