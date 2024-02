El pasado martes llegaron a Castelló como parte de un grupo de 47 personas. Son familiares de combatientes ucranianos que se alojan durante dos semanas en la residencia vacacional militar ubicada en el Grau de la capital. Todas agradecen la invitación del Ministerio de Defensa para poder escapar del ruido y la furia de la guerra en su país y hablan de dolor y también de esperanza. Este viernes han recibido la visita de la ministra de Defensa, Margarita Robles, quien les ha manifestado su apoyo y el de España.

Julia, de Luhansk, 14 años

La guerra comenzó para Julia en 2014. “Me encerraba con el gato y la tablet en el baño para protegerme y ponía los dibujos animados para no escuchar lo que ocurría fuera”.

Cuando el conflicto empezó a ceder de algún modo, Julia se “acostumbró” al sonido de los disparos como parte de una vida “normal”. En este contexto ella y su familia decidieron hacer un viaje a la montaña a esquiar. Cuando estaban de viaje, trataron de coger un autobús pero les dijeron “la guerra ha empezado”. A partir de este momento Julia comprendió que “el mundo había cambiado y que no volvería a ser el que era”.

No pudieron volver a casa, en zona ocupada, y pasaron un mes en los Cárpatos, pensando que la guerra terminaría en uno o dos meses, pero no ha sido así. Ha dejado allí a sus abuelos, el gato, el perro, su padrastro está en el frente, no sabe dónde, y está ahora en Castelló por unos días con su madre. Ha aprendido con esta guerra que “incluso así, hay que seguir adelante, a buscar las salidas en cualquier circunstancia”.

En cuanto al futuro, lo ve con “Ucrania libre e independiente, una Ucrania para todos”. Está convencida de que todo saldrá bien en su país.

En este momento valora las vacaciones en Castellón porque, dice, “lo tiene todo, una combinación de mar, sol, montaña… todo”. Después de haber pasado con anterioridad cinco meses en València, donde vive su padrino, asegura que le gusta “mucho” España y la cultura y la comida de aquí. De hecho, está estudiando el idioma.

Julia, 31 años y su hija de cinco años son de Chernígov

La hija de julia nació ya en el conflicto. Las lágrimas asoman a sus ojos oscuros al responder a las preguntas mientras explica que, desde su conocimiento de la historia, la esperanza de que la guerra fuera corta es vana. “Este conflicto será largo”, asegura. “Mi marido está luchando en el frente para que nuestros hijos puedan vivir en un país libre”, añade Julia. Un marido que está en un lugar que no puede desvelar y con el que se comunica de forma esporádica, solo cuando él puede y nunca de manera programada, por lo que a veces “pasan días” sin tener noticias.

Con la emoción a flor de piel, Julia señala que le ha gustado mucho la bienvenida en España y relata que los niños han disfrutado especialmente del mar, al tiempo que agradece la invitación.“Para los niños es muy importante tener unos días en los que descansar, tranquilizarse y recuperar estabilidad emocional”, señala.

Sasha, 17 años es de Yitomir, al oeste de Kiev

La guerra empezó para Sasha el 8 de marzo en 2014, cuando se encontró, por una parte los tradicionales regalos del 8 de marzo y, por otro, la ausencia de su padre, soldado profesional, y la noticia de que se había ido al frente, a la guerra.

Los nueve años transcurridos desde 2014 hasta 2022, momento del recrudecimiento del conflicto con la invasión por parte de Rusia de territorio ucraniano, los describe a partir de la sensación de que “la guerra estaba muy lejos”, eso sí, marcado por la ausencia de su padre que les visitaba una vez al año.

Este largo periodo está marcado por el teléfono móvil que sustituía a la presencia paterna en todas las fiestas familiares y nacionales. “Nos acostumbramos, mi madre, mi hermano pequeño y yo a vivir con el móvil en todas las conmemoraciones en vez de la presencia de mi padre”.

Su deseo es “que termine la guerra y estar con mi padre, porque ya no recuerdo como es compartir tiempo con él”. Sasha relata que su hermano, que casi no ha conocido a su progenitor por culpa de la guerra “se enfada con él por su ausencia”.

“Me ha gustado mucho Castellón”, afirma, al tiempo que cuenta que le cuesta, aún no se ha acostumbrado a la tranquilidad que aquí se respira porque está acostumbrada a “vivir con el sonido de las alarmas antiaéreas”, ya que reside muy cerca de Kiev, uno de los ejes de la actividad armada y de los bombardeos.

“Agradezco mucho la invitación, me gusta mucho España y la gente es muy amable y cálida”, concluye Sasha.

Elena, de 25 años, llega de Luhansk

“Agradezco que se nos escuche, porque para nosotras no son solo palabras, son nuestras vidas”. Son palabras de Elena, hermana de un combatiente ucraniano. Para ella, la menor de la familia, la guerra comenzó en 2014, pero no supo que su hermano mayor estaba en el frente hasta 2022. Le ocultaban esa realidad para proteger a la benjamina del sufrimiento.

“Lo más difícil para mí ha sido cuando mi padre, que venía todos los días a casa, se despedía cada vez de toda la familia como si fuera la última vez”, explica con emoción y dolor.

Relata igualmente como “un muy mal momento con el que voy a soñar toda la vida” cuando vio por videoconferencia a su hermano, un hombre “guapo, alto, fuerte y apuesto”, “destrozado, desaliñado y enfermo, con una infección pulmonar”.

Elena insiste en que “hay muchas historias y en cada una, mucho más que palabras, porque son sus vidas”. Añade que su familia pensaba dejar Ucrania, pero tras el inicio de la guerra han decidido quedarse en su país.

En cuanto a su estancia en Castellón, dice estar muy agradecida por la invitación a pasar aquí dos semanas. “Hay muchos países que hablan y hablan de su apoyo a Ucrania, pero se siente el respaldo real de España, con pequeñas cosas como esta se puede montar un mundo”, concluye..