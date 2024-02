Pequeños genios en Castellón: más de 200 niñ@s tienen altas capacidades

«Es un abuelo, cómo razona, ya sabe leer...». Son pistas que alertan de un intelecto fuera de lo común en niños/as. La Conselleria de Educación ha reconocido en Castellón en los Premios Extraordinarios al rendimiento académico a 300 alumnos/as, desde Primaria a Bachillerato. Es casi seguro que buena parte de ellos son castellonenses con altas capacidades intelectuales --detectados o no, oficialmente--. «Parece un abuelo cuando habla, qué vocabulario emplea y cómo razona, qué intenso es, todos sus amigos en el patio están jugando en el tobogán y él se ha ido solo a mirar de cerca una fila de hormigas»...Son pistas que apuntan a posibles casos de un intelecto sinigual. El 14 de marzo es su Día Internacional, por varios sucesos históricos: Nace Albert Einstein y fallece Stephen Hawking.

En Castellón, el Ministerio de Educación cifra, en su última estadística, a 243 estudiantes no universitarios (180 niños y 63 niñas) con altas capacidades intelectuales. El grueso, en Primaria (132 casos) y ESO (111), para el curso 2021-2022, de Infantil, Primaria, ESO, Bachillerato a FP pública, privada y concertada.

Hace una década la cifra era de solo 13 (siete chicos y seis chicas). Con cifras muy por debajo de Murcia, la Rioja o Baleares, la cuota de Castellón supone el 11% de la Comunitat (con 2.222), Alicante tiene 698; y Valencia, 1.281. Y en España, 46.238.

Otro indicador es el social, las familias que llegan en un mar de dudas a la Asociación de Altas Capacidades de Castellón (Acast), que actualmente preside Román Ferrer y que lleva prestando apoyo a niños y jóvenes desde el año 2020. Por entonces se ocupaban de ocho niños, de entre 6 y 13 años de edad; y ahora se superan los 200 (de 3 a 18 años) de hasta 30 municipios.

En este tiempo notan que emergen más casos de niñas pero sigue vigente el hándicap de la falta de detección en los centros y la necesidad de más apoyo educativo y económico para las necesidades especiales de esta personitas: brillantes pero intensas. Con un potencial, pero al tiempo una hipersensibildiad que, si no se trata, desemboca en fracaso escolar por aburrimiento o desinterés, al impartirse contenidos repetitivos que ya han asumido.

Desde los 3 años

¿A qué edad pueden saber unos padres si su hijo/a tiene altas capacidades? «A partir de los 3 años se puede evaluar mediante un profesional. Nos llegan familias con sospechas que le han hecho una evaluación a cargo de un profesional privado, que es perfectamente válida pero no es oficial para la Administración. Esto aparte del desconcierto y perjuicio económico, es una situación difícil de sortear, puesto que depende íntegramente del maestro/ tutor del niño en el centro educativo si decide o no lanzar la petición de examen al orientador escolar (previa autorización de los padres)», explica el representante de Acast. «Poco a poco esta situación va mejorando, pero aún hay muchos centros que no quieren ver las necesidades de apoyo educativo que requieren nuestros niños y recoge la ley --como las que hay para TDAH, TEA, etc..)», añade. En ocasiones ven a un niño brillante pero dicen «ya se igualará». Otros sí los examinan y suben su caso a la plataforma oficial Itaca 3. Ahí ya toman medidas: deciden si les pasan de curso o siguen en el mismo pero con ampliación curricular (dar más contenido de la materia, pero no de otro cursos futuros). «En Castellón tenemos casuística en Primaria: se saltan 5º; o de 6º de Primaria pasan a 2º de ESO», citó.

La mayoría de familias se quejan de la no respuesta o tardía de los centros educativos. Quienes saltan de curso la experiencia por ahora siempre ha sido positiva, aunque da miedo. Estamos preparados para que un niño repita pero no para saltarse uno o incluso cinco excepcional.

De Egipto a los dinosaurios

«La familia es vital para la detección temprana», afirma Román, quien añade que «los niños con altas capacidades (AACC) suelen ser muy curiosos, con una capacidad de compresión mas adelantada a su edad física, con razonamientos habituales en niños de más edad --a los que prefieren para jugar-- e inquietudes poco frecuentes para su edad. Suelen aprender a leer muy pronto. Tienen mucho vocabulario y expresiones muy correctas. Les preocupan las injusticias. Hay temas que les inquietan mucho, como la muerte, los agujeros de gusano, el espacio, Egipto, dinosaurios...No a todos, pero sí a muchos. Son pistas. Estamos muy acostumbrados a llevarlos al pediatra por un simple resfriado, pero no a la consulta del psicólogo. Hay que perder el miedo».

Para los expertos, es clave evaluar al alumnado en Primaria, «puesto que es una etapa en la que la adquisición de contenidos pasa por la repetición de tareas en clase y estos niños especiales lo llevan mal. Se aburren, baja el interés y se dispara la tasa de fracaso». Actualmente no existe un protocolo como tal pero sí un programa de desarrollo de talento «para toda la clase», llamado Connectats, articulado desde la Unidad Especifica de Orientación de Xàtiva que dirige a seis centros de la Comunitat. En Castellón funcionó en 2023 en el colegio Baltasar Rull y en el IES El Torrelló de Onda; y para el próximo quieren entrar de Els Ibarsos, Nules, Burriana, Vila-real, etc.

Formar a docentes es otro reto. «Hay mucho desconocimiento y falsos mitos. En 2020 las AACC no eran conocidas, parecían ciencia ficción, y se usaba el término superdotado, erróneamente traducido del inglés en el Sistema de los 3 anillos de Joseph Renzulli (psicólogo de EEUU, referente), donde gifted se tradujo como superdotado».

Congreso en marzo en Castelló

«En las universidades falta actualizar los planes de estudio en Magisterio y Psicología. Voluntarios de estas carreras colaboran en talleres de Acast, que ultima su II Congreso en Castelló (en colaboración con consistorio y Cefire) para marzo. Abordará ejemplos de buenas prácticas de docentes en los centros para atender las AACC. En 2023 el lema fue No se puede acompañar lo que no se identifica.

Otra reivindicación vital, para Ferrer, es «que nuestros niños estén equiparados por ley para obtener una educación adecuada a sus necesidades especificas y que, en la mayoría de los casos, no se cumple». «La sociedad admira a los niños con capacidad deportiva extraordinaria y existen centros de alto rendimiento, pero si se habla del intelectual, se complica», agrega. En Acast atienden a pequeños deportistas de élite y líderes del ajedrez y olimpiadas de Matemáticas, Robótica. Pero sus inquietudes intelectuales, diversas, tienen que ser costeadas por las familias «como el Conservatorio Musical, Idiomas, Bellas Artes, Programación, etc.», y no es barato.

Román aclara que «el Ministerio de Educación ofrece una beca de 913 euros anuales (no ha variado en siete años y requiere un umbral de renta), usable principalmente para psicólogo. En 2023, se añadió un subsidio de 400 euros. Pero es insuficiente y, para optar a beca, es necesaria una evaluación oficial pública», no privada.

La web www.acast.org recopila sus servicios. Organizan 20 sesiones de septiembre a mitad de junio; y una escuela de familias (para padres, tíos, abuelos...) --con psicólogos que abordan la prevención del suicidio, dobles y triples excepcionalidades, esfuerzo, intolerancia o frustración--. Y para estudiantes, taller con psicólogo y de enriquecimiento (sobre literatura creativa, programación, ajedrez, telar, pintura, música, cartomagia, juegos de lógica y tradicionales y arquitectura sostenible).

Los testimonios de los padres

«Mi hijo de 5 años me dijo: 'Me siento como la pieza de un puzzle que no encaja'»

«Siempre había detectado cositas pero lo supe cuando mi hijo, con 5 años, me dijo: Mamá, me siento como una pieza de puzle que no encaja. Pensé que tenía que echarle un cable. Me contaba que estaba con unos compañeros en el patio, que rivalizaban por ver quién saltaba más alto. Uno dijo y yo hasta la luna. Y él rebatió: Eso es imposible porque existe la fuerza de la gravedad. En general, se sienten raros, diferentes, no tienen un grupo constante. No todos, pero la mayoría. La asociación le hace ver que esas diferencias no son malas ni negativas. Durante la etapa escolar me siento agradecida al Conservatorio que suplió las carencias de adaptación del centro educativo. Gracias al piano él sabe lo que es la capacidad del esfuerzo, para canalizar su potencial. Hoy, años más tarde, es premio extraordinario académico y ha competido en varias olimpiadas pero no es un perfil común. Por desgracia hay más tasa de fracaso entre los niños con talento».

«Aprendió rápido a sumar y luego se aburría en clase»

«Mi hijo es el clásico niño de alta capacidad que no tiene alto rendimiento. Le explicas algo y lo aprende rápido, a la primera. Pero el sistema educativo suele enseñar a base de repetir. Y esto no le iba bien a él. Tras dos semanas sumando ya con llevar y más dígitos, se aburría. El profesor nos llamó porque hablaba e interrumpía en clase. Pensaban que era hiperactivo. Pero se ha demostrado que no: estaba aburrido. Su expediente académico no es brillante porque su nivel de esfuerzo es mínimo. Muchos niños con CCAA viven de renta. Eso unido al aburrimiento pueda llevarle al fracaso en Bachillerato o la Universidad. Precisan apoyo familiar y también del sistema educativo, que no les atiende de forma correcta. Desde que se fundó Acast han pasado 24 años el sistema no arranca. Ni hay recursos ni los docentes están formados».