La presidenta provincial del Partido Popular de Castellón, Marta Barrachina, ha acusado al Gobierno de Pedro Sánchez de "ningunear" a los agricultores "ante una Europa que le marca los tiempos incapaz de elevar las demandas de un campo, el nuestro, que exige más poder de decisión".

Así lo ha defendido en el acto celebrado en la sede nacional del PP en Madrid como presidenta de la Diputación de Castellón coincidiendo con las protestas este martes en numersas carreteras de toda España. "Urge la protección y defensa de los agricultores y los transportistas, y urge la igualdad de trato en el tratamiento de los productos, porque lo que no tiene ningún sentido es que a España se le exija unos estándares de calidad máximos mientras a otros países se le aplican mínimos”, ha argumentado Barrachina.

"No dejar caer un bastión"

“El ninguneo al que le someten las políticas del Gobierno Sánchez ha provocado que los profesionales del campo tomen las calles para decirle a este presidente que su deber es no dejar caer un bastión de la economía de nuestra provincia y de toda España", ha añadido a líder de los populares de Castellón, iniciendo en que "antes que Puigdemont está el futuro de miles de familias que viven de un campo cada vez más amenazado por la competencia desleal y por la falta de un paquete de ayudas ambicioso y sólido”.

Barrachina también ha defendido en Génova que "la Diputación Provincial de Castellón es aliada de los agricultores, los transportistas y nuestra industria" y ha asegurado que "pondremos una pica donde sea necesario porque somos ricos gracias a las miles de familias que cada día se emplean en el campo, en servicios logísticos, en empresas familiares y grandes compañías, en el azulejo…”.

“Somos lo que somos gracias a este empeño que no va a caer frente a políticos centrados en desarrollar políticas que les salven la presidencia del Gobierno de España mientras los bastiones de la economía de un país caen precipitados por su indolencia”, ha reiterado la presidenta de la Diputación de Castellón.

Origen del azulejo

La dirigente ha puesto en valor el campo como materia prima de "frutos excelentes" y como origen de un sector, el azulejero, que “es la médula espinal económica de nuestra provincia”.

“Sin falsa modestia, somos un valor en alza que Sánchez no va a enterrar por más que nos ningunee”, ha sentenciado Barrachina, apuntando que “aquí estamos para decirle a España que puede seguir confiando en el poder de la cerámica que el mundo admira y que nosotros defendemos por más que el Gobierno Sánchez trate de torpedearnos”.

Barrachina también ha querido defender la "urgencia" del sector de la cerámica: "Seguimos esperando fondos suficientes del Gobierno de España para no dejar caer la médula económica de nuestra provincia. El azulejo es vida para Castellón y emplea con carácter directo a 17.000 familias de nuestro territorio. Pedimos a Pedro Sánchez que no nos ningunee, porque con su postura no solo pierde Castellón, pierde la Comunitat Valenciana y España entera”.