La elección de delegados marcará el estreno del liderazgo de Morant en el PSPV

Que no haya primarias no significa que la militancia del PSPV no vaya a votar. Los afiliados socialistas no acudirán ni el 25 de febrero ni el 3 de marzo, como se aprobó en el Comité Nacional, con papeletas con los aspirantes a la secretaría general del partido. Sin embargo, sí que lo harán en las asambleas locales y comarcales para elegir los delegados para el congreso, quienes ejercerán como sus representantes en Benicàssim, figuras clave que marcarán el estreno de Diana Morant al frente del partido.

Morant insta a "acabar ya" con las familias del PSPV Los delegados serán los que finalmente ratifiquen, o no, la ejecutiva que presente en el congreso extraordinario la que este miércoles será ungida como nueva secretaria general. De ahí que su elección —prevista para entre el 3 y el 10 de marzo— marque los equilibrios entre los diferentes sectores del partido y pueda servir de presión para la composición de la nueva dirección. Única candidata Difícilmente haya una mayoría en contra que tumbe la propuesta de la única candidata a liderar el partido, pero no sería un buen comienzo para la ministra que su primera gran decisión no contase con un respaldo importante que ronde el 90 %, como el que logró Ximo Puig en Benidorm hace tres años después de un amago de plante del sector abalista que amenazó con dejar el Bali. El PSPV elegirá al relevo de Puig el 25 de febrero Evitar este tipo de movimientos o repetir un exiguo apoyo como el que tuvo Joan Ignasi Pla en el 2004 sin lista alternativa —un 62 %— es lo que quieren evitar los aliados de la exalcaldesa de Gandia que confían en copar la mayoría de las plazas de delegados. Es una forma, explican fuentes próximas a Morant, de «consolidar» su nuevo liderazgo. Estos delegados se eligen en las agrupaciones locales. Cada 40 militantes, corresponde un delegado para el que se presentan diferentes listas, quien quiera de los militantes inscritos en la agrupación. Así, estas fuentes próximas a la candidatura de la ministra señalan que lo lógico es que se sitúen en los primeros puestos de las listas que se vayan conformando quienes han mostrado su apoyo a Morant desde el inicio. Confían, además, en la buena recepción de Morant por parte de la militancia y de que vaya a incorporar a Alejandro Soler y Carlos Fernández Bielsa a la ejecutiva para no tener contestación interna. Sin sobresaltos De hecho, según explican fuentes de la dirección autonómica, no se esperan grandes sobresaltos en el proceso, aunque sí que podría haber más tensiones en los llamados «congresillos de restos». Estas son las votaciones en las que se integran aquellas agrupaciones que no llegan a los 40 militantes para poder elegir a un representante y que suelen concentrarse en el ámbito comarcal. También, indican, «las típicas tensiones locales» que pueda haber. Esta elección de delegados será una primera prueba para Morant como secretaria general en un camino que comenzará este miércoles. Los socialistas han preparado un primer acto a pie de calle en la puerta de la sede para celebrar que, una vez acabado el plazo para presentar avales donde Morant será la única que los entregue, el PSPV tiene una nueva líder, la primera mujer en toda su historia.