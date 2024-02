Los medicamentos con problemas de suministro crecen un 30% en un año

los problemas de suministro de medicamentos llegaron a su máximo en 2023 con 475 afectados, un 30% más que el año anterior. Una situación que se abordó en el 23 Congreso Nacional Farmacéutico que se celebra en Valencia.

La vocal del colegio de Farmacéuticos de Castelló Paula Lavall explicó que los ponentes coincidieron en que la problemática es multifactorial. "Uno de los problemas es la dependencia de países no europeos, pues la fabricación de medicamentos se concentra mucho en países asiáticos y, a veces, no es si quiera el medicamento, sino el material de acondicionamiento, como los frascos...", explicó. Otro es el bajo precio de los fármacos en España. "El coste de fabricación no ha dejado de subir en los últimos años y sin embargo el precio de los fármacos no hace más que bajar, siendo a veces inferior al coste de fabricación", explicó, señalando que una de las soluciones sería revisar el sistema de precios de referencia que se ha quedado obsoleto.

Más competencias

Los farmacéuticos también piden a la administración modificar la legislación poder tener más competencias para intentar paliar el problema. Lavall pudo como ejemplo el Eferalgan 1 gramo de 40 comprimidos, que suele tener problemas de abastecimiento, pero del de 20 sí hay. "Si a día de hoy el médico ha prescrito una caja de 40 puedes dar la de 20, pero no la pagan, con lo cual el paciente debe volver al médico para que le cambie la receta", señala. "Solo podemos sustituir el medicamento cuando, aparte de ser exactamente igual, mismo principio activo, misma dosis, misma forma farmacéutica, número de comprimidos...", aclaró.

10 horas a la semana

La problemática tiene consecuencias en el día a día de las farmacias, que dedican una media de 10 horas a la semana intentando solventar los problemas de abastecimiento de los pacientes. Uno de los elementos a los que recurren es FarmaHelp, un aplicativo que permite al farmacéutico comunitario contactar con las farmacias de su entorno cuando un paciente necesita algún medicamento y por urgencia o incidencias de suministro no dispone de él en su farmacia habitual.

La presidenta del colegio de farmacéuticos de Castellón, Rosa Arnau, quiso lanzar un mensaje de tranquilidad: "En la mayoría de ocasiones el farmacéutico puede solucionar el problema dispensando otro fármaco ajustado a la prescripción del médico, con el mismo principio activo, posología y vía de administración". También matizó que "nosotros no causamos este problema y sí podríamos colaborar para resolverlo con medidas tan sencillas por ejemplo si se nos permitiera en la propia dispensación modificar la forma farmacéutica, algo que ahora no se nos permite", finalizó.

Ejemplos

El problema es cuando no se puede sustituir, como pasa con el Ozempic y el Saxenda. "Es una odisea encontrar cada mes los Ozempic que necesitas para tus pacientes ya que no hay alternativa terapéutica", señala Lavall.

Desde la farmacia de Ansuátegui, en el Grau, explicaban que "de Ozempic, los suministros son muy limitados que tienen mucha demanda y que no se cubre. Este fármaco está indicado para la diabetes, pero también lo prescriben endocrinos para la pérdida de peso.

También sucede que hay fármacos en los que no hay rotura de suministro, pero no llegan en el número deseado pero sí tienen alternativa terapéutica.

El dato de 475 fármacos procede del Centro de Información sobre el Suministro de Medicamentos, que recoge las notificaciones en tiempo real que le suministran más de 10.000 farmacias. Sin embargo la Agencia Española del Medicamento, AEMPS, recoge la cifra de 943 farmacos con problemas de suministro (en diciembre eran 895), en base a los datos que facilitan los laboratorios.