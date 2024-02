José Luis Aguirre: «Las decisiones de la UE y el Gobierno demuestran desconocimiento de la agricultura valenciana»

En los últimos días los agricultores y ganaderos de todo el país se han echado a la calle para denunciar que la Administración legisla a sus espalda. ¿Comparte las reivindicaciones del sector?

Entiendo que los agricultores se sientan ninguneados por la Unión Europea y por el Gobierno de España y poco comprendidos por unas acciones que muestran poco conocimiento de la agricultura de nuestro país. Mucha burocracia, una PAC y un cuaderno de explotación que no se adecúa a la realidad de los agricultores y les complica la vida y competencia desleal por productos importados con menos exigencias en los tratamientos y en los costes sociales de producción (salarios).

Las organizaciones agrarias de la Comunitat Valenciana, que esta semana van a seguir con las protestas, han solicitado una reunión con varios miembros del Consell, entre ellos usted. ¿Qué pueden esperar de ese encuentro con el conseller de Agricultura?

Como siempre las puertas de mi despacho están abiertas a las organizaciones agrarias. Si algo me caracteriza en estos meses de gobierno es la voluntad de escuchar y creo que lo he demostrado y así seguiré haciéndolo en la medida de mis posibilidades. Nos vamos a reunir en breve, con gusto escucharé sus inquietudes y propuestas y valoraremos en qué medida podemos apoyar o ayudar a su causa.

Empresas de Castellón y Valencia están importando naranja barata de Egipto en plena campaña local, algo que no había sucedido nunca. ¿Cómo lo valora?

Hemos seguido con atención esta práctica, que es legal, y hemos actuado incrementando las inspecciones en un 375%. Nuestro objetivo, dentro de nuestras competencias, es que no haya fraudes de etiquetado y el consumidor pueda saber la procedencia de lo que compra. También hemos exigido un control portuario, para que se garantice que esa mercancía no trae plagas o enfermedades invasoras con un posible efecto nefasto para nosotros. De lo que estamos seguros es que nuestros cítricos son de gran calidad, han sido tratados en campo apropiadamente y tienen unas medidas de seguridad alimentaria que no garantizan otros orígenes.

Uno de los grandes problemas a los que se enfrenta el sector es al abandono de los campos por falta de rentabilidad. ¿Cómo se le da la vuelta a esta situación?

El sector quiere trabajar y poder vivir dignamente de su trabajo. Reivindican un derecho fundamental que es el trabajo digno, dedicarse a lo que quieren, les gusta y es tan necesario para nuestra sociedad como es la agricultura, ganadería y la pesca. Se le dará la vuelta en el momento en el que se les ayude y se sientan respaldados y puedan ver futuro en su trabajo, que puedan trabajar, producir y vender en condiciones justas. Solo de esta manera se asegurará un relevo generacional. Por nuestra parte impulsamos incentivos fiscales, reformas y desarrollo de la Ley de Estructuras Agrarias, fomento de diversas figuras de explotación en común, flexibilización de la normativa y disminución de la burocracia, potenciación del consumo de producto nacional, apoyo a la innovación e investigación a través del IVIA, así como medidas de impulso a la pesca en el Mediterráneo. Son medidas que, estamos convencidos, van a facilitar su futuro.

Más allá de las movilizaciones vivimos tiempos de sequía, de cambio climático. En 2023 se han producido grandes mermas de producción de los cultivos mediterráneos. ¿Qué hacer?

A pesar de la sequía sufrida en 2023, cultivos como el olivo o la viña han estado muy maltratados por las políticas del Gobierno central. Los ha excluido de determinadas ayudas. Desde la Conselleria hemos habilitado líneas presupuestarias para productos vulnerables como la fruta de hueso. Y hay nuevas líneas de financiación a través del Instituto Valenciano de Finanzas. El tema de la sequía sí es preocupante y 2024 no pinta muy bien. Veremos. Por eso precisamente esta semana he dirigido una carta al ministro Planas para reclamarle que solicite a Bruselas la activación de los fondos de reserva de crisis para conceder ayudas para la sequía para todos los sectores agrarios. Somos la primera región de España en solicitarlo. Estos fondos, que se enmarcan dentro del PAC y ascienden a un mínimo de 450 millones de euros al año, están concebidos precisamente para hacer frente a situaciones de crisis como la que estamos viviendo. Tanto el Ministerio de Agricultura como la UE debería ser sensibles a nuestra petición y apoyar al sector primario, que tanto lo necesita.

El campo cierra un primer año de aplicación de la nueva PAC muy problemático. ¿Las metas ambientales y digitales chocan con la realidad de la sequía, la inflación o las carencias en las ayudas?

La nueva PAC, tal como está planteada, tiene muchos problemas. No contempla la realidad de los diferentes sectores. Por ejemplo, no tiene en cuenta características de nuestra estructura agraria donde la mayoría de las explotaciones son minifundios y agricultores a tiempo parcial. Por eso, a partir de ahora tendrán muchas más dificultades para recibir ayudas. Y serán menores porque los llamados ‘eco-regímenes’ son de difícil cumplimiento para los cultivos mediterráneos. El mantenimiento de la cubierta vegetal en secano, requisito para acogerse a esos fondos, es ridículo. Si no llueve, ¿cómo se va a mantener esa cubierta vegetal que exige la UE? Hemos pedido desde la Conselleria determinadas medidas de flexibilización.

El Consell PP-Vox cumple seis meses, ¿qué balance hace de este tiempo de gestión?

Muy positivo. Estamos siendo capaces de llevar a cabo, teniendo en cuenta que el Consell está formado por dos partidos diferentes, una estrategia compartida. De hecho, una de las primeras medidas aplicadas es la reducción de impuestos, que también llegarán al sector primario. Trabajamos para aplicar un régimen fiscal con un impuesto cero para el campo.

¿Para cuándo?

Queremos que se aplique en todos los casos de transmisiones patrimoniales, en herencias o sucesiones. Se trata de seguir esa línea para el campo. El Consell ya aprobó (en octubre de 2023) un proyecto de ley que permitirá aplicar la bonificación del 99 % sobre el Impuesto de Sucesiones y Donaciones (ISD), con la finalidad de reducir la carga impositiva a los contribuyentes valencianos que son familiares directos. Con este tipo de medidas pretendemos ayudar a mejorar las estructuras agrarias de nuestra región. Pretendemos desarrollar la Ley de Estructuras para revitalizar el sector. Pensamos que los incentivos fiscales servirán para la cesión y agrupación de parcelas que permitan gestionar explotaciones de mayor dimensión y, por tanto, más rentables. El tema está en estudio. La idea es poder sacar adelante este tipo de medidas lo antes posible.

¿Habría que poner coto al despliegue de grandes parques de renovables en tierras de secano o promover una ley para prohibir los parques solares y eólicos en tierras de regadío?

Apoyamos las renovables siempre y cuando no dañen la agricultura, la ganadería, el paisaje o el turismo rural. Se está trabajando en una regulación que beneficie al agricultor. La conselleria está al lado de los productores y de no menoscabar su futuro. Creemos que es una fuente de energía importante pero no se puede aprobar que las macroplantas solares se instalen en las mejores zonas de producción agraria cuando existen cerca zonas deprimidas o con peores condiciones agrológicas que pueden ser más adecuadas. Muchas comunidades de regantes y cooperativas o almacenes están implantando pequeñas plantas fotovoltaicas para abastecer sus necesidades energéticas.

¿En qué consiste su anunciada reforma de la Ley de Estructuras Agrarias que en su día aprobó el gobierno del Botànic’?

Hay herramientas en la ley de acompañamiento de los Presupuestos del Consell que se pueden aprovechar para que el sector pueda beneficiarse lo antes posible. Queremos avanzar en el proceso de concentraciones parcelarias. Algunas ya están en marcha. Desde hace diez años hay iniciativas bloqueadas y queremos ponerlas en marcha, así como movilizar iniciativas de gestión en común como otra de las medidas que más interesan al sector. Además, queremos promover planes de reestructuración colectiva. La mejora de las estructuras también contempla la adaptación de los cultivos a cada territorio. Hay que ir adaptando los cultivos, buscando la mayor rentabilidad y una mayor aceptación por parte del público consumidor. Evidentemente, la Ley de Estructuras Agrarias hay que dotarla adecuadamente con recursos económicos.

La Ley de la Cadena Alimentaria, ¿sirve para evitar abusos del comercio y la gran distribución?

No ha conseguido demostrar su efectividad. La Ley de la Cadena Alimentaria debía ser una ley que garantice la fortaleza del eslabón más débil, el formado por los agricultores, pero no ha sido así. Hemos puesto en marcha la Dirección General de Cadena Alimentaria para hacer cumplir los compromisos de la norma. También se está trabajando en el registro de los contratos de compraventa para los agricultores. En la conselleria somos conscientes de que tenemos un presupuesto que es muy ajustado y por eso nuestro objetivo es ejecutar al máximo ese presupuesto para que los recursos lleguen realmente a la agricultura, ganadería y pesca. En este último sector, a 31 de julio de 2023, tan solo se había ejecutado el 1 % del capítulo IV de su presupuesto. A 31 de diciembre ese porcentaje lo hemos elevado al 60,6%. Esa dirección general tenía una media de ejecución presupuestaria del 35%.

Hablando de pesca. La Generalitat ha propuesto al Gobierno de España llevar al desguace parte de la flota pesquera valenciana para garantizar la viabilidad de un sector que a la vista de las cuotas que exige la UE para el Mediterráneo tiene un futuro incierto.

Nos basamos en estudios que señalan que el Mediterráneo es un mar en desequilibrio. Así los expusimos en Bruselas cuando acompañamos al ministro Planas. El sector pesquero valenciano requiere un plan de reconversión. Ya no quedan calafates que quieran repararlos. Incluso las compañías aseguradoras no los quieren asegurar por el riesgo que tienen, porque no son seguros. Estamos en conversaciones con Murcia y Andalucía para que sus flotas se sumen a ese plan. Cataluña parece que no quiere acogerse a esta iniciativa, que lo que pretende es dignificar la profesión.

La interprofesional Intercitrus es una ‘jaula de grillos’. Pierde recursos y luce división interna.

Los diferentes actores de Intercitrus -comercio privado, cooperativas, industrias y organizaciones agrarias- deben aprender a convivir. No han sabido resolver la campaña de promoción y de publicidad de los cítricos que podría contar con importantes ayudas de Europa. Ni ponerse de acuerdo para fijar un contrato de compraventa con garantías para el agricultor en estos nuevos tiempos, que requieren contratos racionales.

Los jóvenes le están dando la espalda al campo pero, sin embargo, los fondos de inversión sí invierten en el sector valenciano.

Los fondos de inversión desembarcan en el campo valenciano, en grandes explotaciones, porque son conscientes de que la dimensión provoca una mayor rentabilidad. En cítricos, las parcelas actuales de la Comunitat son muy pequeñas y hay un abandono brutal. Mientras, grandes propietarios crean explotaciones más grandes y con las variedades adecuadas para una buena comercialización.

¿Qué líneas de investigación tiene previsto impulsar el IVIA durante los próximos años?

En cítricos se está trabajando en variedades que sean más tolerantes al agua reutilizada. Somos partidarios de que, en colaboración con la Conselleria de Medio Ambiente, se implanten las fases necesarias en las depuradoras para que el agua que salga pueda ser aprovechable. No tiene sentido gastarse un dineral en depurar el agua para tirarla al mar. Consideramos que ese agua puede ser mucho más efectiva para producir, pero tenemos que saber qué cultivos se pueden regar.

En estos últimos tiempos la fauna salvaje acecha al sector ganadero y también daña cultivos de frutales y hortalizas. ¿Qué medidas propone la conselleria?

La fauna salvaje es un problema cada vez mayor porque durante muchos años se ha abandonado su control. Hay superpoblación de conejos y jabalíes, con el consiguiente riesgo de transmisión de enfermedades, además de los daños que pueden producir a los cultivos. Desde la conselleria vamos a intentar, coordinados con Medio Ambiente, el control cinegético de estas especies. Queremos poner en marcha ayudas para implantar cámaras y sistemas de vigilancia en diversos territorios. Recientemente hemos recibido alertas por la posible presencia de lobos.

La campaña citrícola afronta de lleno su segunda fase ¿Cuáles son sus pronósticos?

Hay temores, claro. La primera ha ido bien, en precios, comercialización y exportaciones, aunque ha habido poca fruta en comparación con las anteriores. Queremos ser muy vigilantes con las inspecciones de las importaciones para evitar problemas fitosanitarios. Ahí está el vector de la temible enfermedad del HLB o greening detectado en Chipre. Eso es terrible. Nuestros investigadores, en coordinación con el Ministerio de Agricultura, están siguiendo de cerca esa situación. El HLB, tal como ha pasado en otras regiones del mundo, supondría una catástrofe para la citricultura española si llegara a nuestras fronteras.

¿Qué piensa de la agricultura y la ganadería ecológica?

Independientemente de lo que nosotros pensamos, existen ayudas de la PAC específicas para la agricultura ecológica. Y luego, a parte, desde la propia Conselleria de Agricultura estamos manteniendo una ayuda a la certificación que ya estaba y que nosotros vamos a mantener.