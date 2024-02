Los problemas de masificación en la línea de Cercanías Valencia-Castellón han vuelto a ser protagonistas de un episodio desagradable. El pasado sábado 3 de febrero, en el tren que salía a las 19.47 horas de la Estación del Norte en València con destino a Castelló se apoderó el caos debido al elevado número de personas que viajaban en él. El viaje dejó, entre otros, un desvanecimiento, un ataque de claustrofobia y numerosos sofocos y episodios de agobio.

Quien se llevó la peor parte fue Mónica Sabando, quien viajaba con destino a Burriana pero en mitad del trayecto perdió el conocimiento por la saturación que había en el tren. "Jamás viajé en ningún transporte que fuese como aquél vagón, no cabía ni un alfiler, literal. Cada minuto que pasaba se llenaba más aún todavía. La gente iba parada hasta en los escalones donde se abren las puertas del tren; mientras los adultos se quejaban de la situación, los niños se sentían molestos y algunos lloraban", inicia su relato y añade que “de repente sentí un mareo y mi mente se nubló en cuestión de segundos, tanto es así que ni siquiera me dio tiempo a reaccionar y pedir ayuda; cuando volví en sí estaba en el suelo, solo escuchaba voces de gente tratando de despejar el espacio para que corriera el aire para ayudar a no sé quién. En ese instante no era consciente de que era a mí a quien intentaban reanimar, hasta que escuche una voz de mujer que me preguntaba mi nombre y me decía que si la escuchaba que apretara su dedo. Resulto ser una médica”.

"Me levanté con un gran dolor en la pierna derecha"

"Las preguntas siguieron, ya que estaba evaluándome, hasta que se aseguró que estaba consciente, abrumada, pero consciente. Entonces me ayudaron a reincorporarme poco a poco y me levanté con un gran dolor en la pierna derecha", destaca. Un dolor que días más tarde aún tenía, ya que fue consecuencia de la caída al desmayarse. "Espero que esta denuncia sirva para que no vuelva a ocurrir, si te soy sincera todavía tengo el miedo metido en el cuerpo y no me atrevo a viajar a Burriana", confiesa Mónica.

Por su lado, Cristina Monzó, de Vila-real, fue la médica encargada de asistir a Mónica. “Vi un montón de gente mirando al suelo e interpreté que algo pasaba. No podía ni pasar hasta la zona de lo lleno que estaba. Dije que era médico y me dejaron pasar. Cuando llegué la chica estaba tumbada en el suelo mareada y sudorosa. Hablé con ella y sí, sufrió un sincope a causa del calor y abarrotamiento de gente. Estuve con ella hasta que mejoró.

Cristina también quiere aprovechar para denunciar la situación: “No hay derecho que tengamos que ir así en el tren. Me pasó exactamente lo mismo el fin de anterior, no es algo aislado”.

"Empecé a agobiarme y tener bastantes taquicardias"

Ana López, de Vila-real, viajaba con una amiga y tuvo un ataque de claustrofobia en el mismo vagón. Antes de comenzar a exponer su testimonio, Ana advierte que el tren que cogió por la mañana para ir a Valencia “ya iba más gente de la recomendada, pero no sucedió nada grave, ahora bien, por la tarde fue imposible”. Tal y como revela, antes de subirnos a ese tren intentamos coger uno antes, pero “fue imposible subir, estaba repleto y acudimos a quejarnos, pero los trabajadores de la estación nos dijeron que no podían hacer nada y nos tocó esperar al siguiente”.

Pero la cosa no quedó ahí, y es que “la sorpresa fue que el siguiente tren estaba igual o peor”. “Al subir en esas condiciones la gente se quejaba de que había empujones y yo ahí ya empecé a agobiarme y tener bastantes taquicardias. Intenté controlar la respiración y tras esperar 15 minutos dentro lo llevaba bien porque las puertas estaban abiertas, pero al cerrarlas e iniciar el trayecto la cosa se complicó”. “No hacía falta sujetarse a las barras ya que no te podías mover, había niños, personas mayores, allí hacía unos 40 grados, era horrible”, continúa.

"Fue en ese momento cuando exploté y empecé a respirar por la boca para coger más aire, pero obviamente me ahogaba más". Mi amiga me cogía de las manos y como podía intentaba calmarme de una estación a otra, ya que solo me calmaba cuando las puertas se abrían, pero era cuando subía más gente aún”, añade.

La gente que estaba a su lado empezó a preocuparse, pero no podían hacer nada, solo pedir que no subiera más gente a ese vagón lo que la gente no entendía y subían igualmente. El trayecto fue de una hora y media y se me hizo eterno. Es inadmisible y ¿si hubiera pasado un accidente?, el tren estaba sobrepasado de gente”, apostilla Ana, que estuvo dos días con resaca de esos nervios y ataques de ansiedad.