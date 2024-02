La familia afectada por las obras de construcción de acceso ferroviario sur al puerto de Castellón seguirá por ahora en su casa a la espera de una decisión judicial. Los técnicos del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) han acudido este viernes al domicilio, en el grupo Roquetes de Castelló, alrededor de las 12.15 horas acompañados de efectivos de seguridad para levantar acta y constatar la negativa a abandonar el inmueble.

El personal de Adif ha trasladado al abogado de Nuria Viciano que este martes terminaba el plazo para el desalojo del inmueble y que el acta con el rechazo a dejarlo libre se elevará a la asesoría jurídica para iniciar las acciones legales oportunas.

Los próximos pasos

Según ha apuntado el letrado de la familia, ahora el gestor de la infraestructura deberá solicitar la entrada al domicilio particular. "Tendrá audiencia Nuria y expondremos las circunstancias personales a efectos de que haya un realojo, una vivienda de sustitución o, en todo caso, saber cuál es el valor de justiprecio", ha concretado el abogado. "A partir de ahí si hay autorización para el desalojo lo haremos e iremos al justiprecio a través del jurado de expropiación forzosa", ha añadido el representante de la afectada.

Nuria Viciano ha repasado que "Adif me ha ofrecido un dinero, pero no me ha dado ni siquiera una hoja por escrito, ya que en una reunión me dijeron de viva voz que me ofrecían la mitad del precio de lo que me valía mi casa, con lo que tengo que pagar la hipoteca y a notarios y peritos".

"No es un precio justo porque me van a dejar en la calle con un niño discapacitado", ha asegurado Viciano, quien reclama "una casa de similares características". "No es justo que me echen a la calle sin yo poderme alquilar ni comprar nada más", proclama. "¡No podemos quedarnos en la calle!", ha exclamado.

La alternativa habitacional

Sobre la falta de alternativa habitacional, ha detallado que "Adif no me ha ofrecido ninguna vivienda, solo una el Ayuntamiento en Perpetuo Socorro porque yo me he movido, pero mi hijo necesita un piso adaptado y tranquilo porque tiene espectros de autismo".

Fuentes del Ayuntamiento de Castelló han asegurado que se han puesto a su disposición todos los medios y recursos municipales y que se encuentran en contacto con la afectada la Concejalía de Vivienda y la de Bienestar Social.

La versión de Adif

Al respecto, desde Adif responden que el desalojo se enmarca "en la necesidad de avanzar en las obras" del nuevo acceso ferroviario sur y que "durante meses se analizaron alternativas al desarrollo de la obra con el fin de no proceder al desalojo de la finca, pero no ha sido posible concretar otras opciones en tanto que estos terrenos son parte esencial para continuar con los trabajos".

El gestor sostiene que la propietaria sí que ha recibido un importe correspondiente a la mudanza y que "se ha mantenido contacto permanente con el Ayuntamiento de Castelló sobre este caso como institución encargada de políticas habitacionales de esta naturaleza, que ha ofrecido a la propietaria hasta dos viviendas para el realojo de su familia". "Por lo que sabemos este ofrecimiento no ha sido aceptado", han añadido desde Adif.

"El 30 de enero de 2024 se le notificó que este martes procederíamos a la ocupación de la finca", han puntualizado, afirmando que "en el caso de que no se atienda al requerimiento se levantará acta y se elevará para que se inicie el correspondiente proceso judicial para proceder al desalojo".