Las empresarias con plantilla crecen un 54% en doce meses en Castellón

Es una buena noticia a medias, como la mayoría de las que tienen que ver con las mujeres, un colectivo tan amplio que supera al de los varones en términos de población, pero que arrastra una larguísima historia de discriminación y peores condiciones que los hombres casi en todos los campos.

En una jornada como la de este viernes, en la que se reivindica la igualdad de género, los datos de la última Encuesta de Población Activa (EPA) que elabora el Instituto Nacional de Estadística (INE) señalan que Castellón tiene más empresarias con empleados que doce meses antes. Ahora son 8.300, 2.900 más que al cierre de 2022.

La distancia

Sin embargo, la distancia con los hombres de igual condición es todavía de 4.000, ya que ellos suman 12.300, de manera que las féminas representan el 40% del colectivo de los emprendedores que, además, han logrado crear empleos para otras personas, a pesar del importante avance en términos porcentuales, un 54%.

Hay más indicadores que, en función de cómo se valoren presentan tintes positivos o todo lo contrario. En el caso del número de castellonenses trabajadores por cuenta ajena, los asalariados. El número de féminas avanza en un año de forma sustancial, pasa de 92.600 a 99.100, acercándose al grupo de los varones, que son 100.900, y crece mucho menos (eran 100.300 doce meses antes».

No obstante, hay elementos empañan el apunte. Uno, que no llegan a la igualdad numérica. Dos, que las mujeres se ocupan de forma mayoritaria en sectores más precarizados y con peores sueldos, así como padecen todavía de forma sensible, se diga lo que se diga y a pesar de los lentos avances, los efectos del techo de cristal. Los varones siguen como clara mayoría en los puestos de mayor responsabilidad y, por tanto, mejor remunerados.

La brecha salarial

Prueba de ello es, como publicó Mediterráneo, que los hombres perciben una media de 25.915 euros brutos al año, mientras que las retribuciones de ellas ascienden a 20.671 euros. Dicho de una manera más clara: 5.244 euros menos (20,2%). Para que los sueldos de unas y otros se igualasen, las féminas tendrían que trabajar 74 días más al año, según los datos aportados por CCOO-PV y UGT-PV. Y eso, en la práctica, significa que las mujeres dejan de percibir ingresos salariales por trabajar desde el 18 de octubre.

Un tercer dato desalentador para el colectivo femenino es el que aportan los últimos números del paro. Como informó este jueves este diario, seis de cada diez de los castellonenses que buscan un trabajo tienen nombre de mujer. Esta es, además, una situación enquistada desde hace más de una década que no mejora, sin visos de hacerlo en el corto plazo.

Población inactiva

El propio nombre carece casi de sentido si se trata de mujeres. La EPA dice que hay 102.000 hombres en esta situación, mientras que las mujeres son 120.500. De estas últimas, además de pensionistas, estudiantes jubiladas o con incapacidades permanentes, además de pagas de viudedad, nada menos que 46.300 frente a la exigua cifra de 3.900 se dedican a lo que el INE denomina trabajos del hogar y décadas atrás se definía como sus labores. Este colectivo es el que cuida de sus hijos y mayores, limpia la casa, cocina, hace la compra y trabaja de hecho para el resto de su familia sin cobrar. Y va a más.

El cartel reivindicativo convoca la manifestación para este viernes en Castelló, / Mediterráneo