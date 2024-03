Patim avisa que el 90% de adictos al juego en Castellón tiene conductas suicidas

La ludopatía va a más en Castellón. Una de cada cuatro personas que acude a tratamiento a la asociación Patim de Castellón es por adicción al juego. «Quienes llegan por las apuestas on line tienen entre 20 y 30 años; y si es por tragaperras o presencial, superan los 45 años», concretaron. Desde Patim añadieron que «más del 50% de personas atendidas en tratamiento tienen problemas jurídicos derivados del juego y un 90% reconocen tener ideas suicidas (por deudas, fracaso o soledad)».

La recaudación en Castellón, según fuentes de la Agencia Tributaria Valenciana, se mantuvo con apenas un descenso del 1% por el juego durante el 2023, con 11.903.870 euros, 120.200 menos en un año. Y a ello habría que sumar las cifras, desconocidas, del on line.

Las tragaperras son las nº1 pero solo sube el bingo El 86% del dinero desembolsado en salones de juego en Castellón se centró en las máquinas tragaperras. Sin embargo, la inversión bajó (un -1,3%); aún más en los casinos (-17,5%); mientras que avanzó el gasto de los castellonenses en el bingo (un 5,1% más).

El perfil, un hombre de 35 años

Patim, que presentará en marzo su Memoria del 2023 en Castellón, avanza que «a grandes rasgos, el ludópata tipo es un hombre, mayor de 35 años, con estudios Secundarios completos, con adicción a apuestas deportivas y máquinas tragaperras».

Hace una década había muchas consultas telefónicas sobre el juego (de familiares, especialmente) que no llegaban a concretarse en el inicio de un tratamiento. Pero en el último lustro los pacientes por juego se han elevado de forma muy notable. Tras la cocaína y el alcohol, es la tercera razón por la que acuden a Patim. El presidente de esta asociación, Francisco González, manifestó que «el juego, en especial, el on line (apuestas deportivas, póker o las cajas botín de los videojuegos), es uno de los principales asuntos a abordar con los menores de edad, ya que se está consolidando como una de las conductas adictivas o de abuso más importantes para los próximos años».

Ven urgente más prevención y un control efectivo también en los locales de juego y en bares. / Mediterráneo

González hizo hincapié en que, en los locales físicos, en los bingos se tiende a «enganchar» a los adolescentes con «cena y alcohol a precios bajos», y acaban gastando o perdiendo dinero en juego. Además, pedir el DNI no es suficiente, ni en presencial ni on line, por la picaresca de falsificar o usar el de familiar o amigo.

También se preguntan por qué en los bares sí existe un mando para dar acceso regulado a la máquina de tabaco, pero no a las máquinas tragaperras de apuestas.

Compartir responsabilidades

Las cajas botín o recompensa (loot box), con el uso de tarjeta por los usuarios, han generado debate sobre su regulación en varios países. / Mediterráneo

El representante de Patim alertó de la incongruencia de que la Generalitat no ponga coto a la distancia entre locales de apuestas y centros educativos; mientras la Estrategia autonómica de Salud Mental 2022-2024 sí se habla del riesgo de adicciones, «como autonomía nº1 en consumo de tranquilizantes, 2ª de cannabis y 3ª en uso compulsivo de internet en escolares de 12 a 16 años». En su opinión, «Administración y empresas de juego tienen responsabilidades y no se puede trasladar el peso en exclusiva a pacientes y familias».

Cuatro meses de impagos

Alertó además de la falta de recursos por las organizaciones, como Patim, con concierto de servicios sociosanitarios de prevención y terapias. «La Administración nos adeuda dos meses del año pasado y dos de este año --de noviembre a febrero, en toda la Comunitat--. Pedimos un calendario de pagos», dijo.

Dentro del juego, las apuestas deportivas son la principal causa de tratamiento de los jóvenes. Los más mayores siguen muy vinculados al presencial (tragaperras, casinos, etc). La edad de inicio es distinta en los nativos digitales. «El riesgo potencial es mucho mayor entre los adolescentes actuales, familiarizados con el uso del móvil en su día a día. Entre los 14 y 18 años más del 23% de estudiantes han jugado dinero on line y tendrían un posible problema de juego patológico. Y en presencial, el 20 %, según el Plan Nacional sobre Drogas 2023. Quienes ahora tienen más de 40 años, usan de otra forma las redes sociales einternet, aunque el bingo o la ruleta están ahora on line», avisan.