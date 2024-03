El reivindicativo y colorido vestido que ha lucido una diputada de Castellón en el Congreso

El Congreso de los Diputados acogió el martes el debate en el que se discutía la reforma del Reglamento del Congreso, impulsada por el PSOE y Sumar, para redactar las reglas de la institución en lenguaje inclusivo. Una de las modificaciones que contempla es la eliminación de de los Diputados para pasar a llamarse únicamente Congreso.

La elegida por el grupo socialista para defender la propuesta fue la benicense Susana Ros, quien subrayó que el lenguaje es fundamental para "combatir prejuicios" y que esta reforma no es un "capricho", sino una "necesidad" porque la igualdad "no es una opción", sino una "obligación".

Vestido reivindicativo

Más allá de su intervención, llamó la atención su atuendo, muy a tono con la temática de la que iba a hablar: un vestido rojo con la leyenda Poder femenino.

Ros, durante su intervención en el Congreso. / EFE

Ros puso el ejemplo del término padres de la Constitución, que ha contribuido a "invisibilizar" y lanzar al olvido a las 27 mujeres de distintos partidos que tuvieron escaño en la legislatura constituyente, haciendo aportaciones "muy valiosas", y ha recordado que ninguna de ellas apoyó el artículo que aún hoy consagra la primacía del varón en la sucesión a la Corona.

Oposición de PP y Vox

El primer trámite fue aprobado en el pleno con la oposición de PP y Vox, y el apoyo de los grupos nacionalistas. Al PP Ros le preguntó si no le da "vergüenza" no apoyar esta modificación reglamentaria y gobernar por Vox, mientras que Gil de Reboleño, de Sumar, lepidió cuentas por no haber considerado necesarios cursos sobre igualdad para el personal del Senado, mientras que sí se han hecho en el Congreso.

"Esto no es un asunto menor mi meramente linguístico", indicó Ros, defendiendo también la revisión de todos los textos jurídicos.

Ejemplos

Alguna de las modificaciones que plantea la propuesta es, por ejemplo, evitar el uso masculino del término "diputados", en el artículo 85 -sobre votaciones- se recurre a la expresión "miembros de la cámara".

En el artículo 25, se proponen fórmulas alternativas: "nadie podrá formar parte de más de un grupo parlamentario" o "quienes, conforme a lo establecido en los artículos precedentes, no quedaran integrados en un grupo parlamentario, en los plazos señalados, quedarán incorporados al Grupo Mixto".

También se pretende sustituir "presidente" y "vicepresidente" por "presidencia" o "vicepresidencia". Lo mismo sucede con "secretario", que se cambiaría por "secretaría".