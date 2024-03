El Constitucional rechaza el recurso de un padre en Castellón que no quiso vacunar de covid a su hija

El Tribunal Constitucional ha decidido desestimar el recurso de un padre en Castellón que no quiso vacunar a su hija de 8 años frente al covid e inició una batalla legal contra la madre de la menor, que estaba a favor de la vacuna.

Según consta en la sentencia, que recoge este viernes el BOE, el alto tribunal considera que las resoluciones judiciales previas, que dieron la razón a la madre, no vulneraron precepto alguno, ya que se dirigieron a proteger la salud de la menor y tuvieron en cuenta la recomendación de las autoridades sanitarias.

La madre solicitó la intervención judicial por el desacuerdo de los progenitores, ya que el padre se negaba a que se le administrase la vacuna a la hija.

Negacionista

Según señaló esta mujer al juzgado de primera instancia de Castellón al que se dirigió inicialmente, el padre "pertenecía al colectivo negacionista y se oponía a la vacunación, consumiendo en su lugar clorito de sodio y el activador de ácido clorhídrico por considerarlo bueno para combatir la covid-19".

Frente a la postura del padre, ella había consultado con varios pediatras, y todos ellos aconsejaban la vacunación de la hija menor, al igual que la Asociación Española de Pediatría; y ante la imposibilidad de alcanzar un acuerdo entre los progenitores, solicitó la intervención judicial.

Ninguna contraindicación

El juzgado de Primera Instancia nº 7 de Castellón dictó un auto el 16 de mayo de 2022 que atribuía a la madre la facultad de decidir sobre la administración de la vacuna. Alegaba que la menor se encontraba en la franja de edad entre 5 y 11 años para la cual se encontraba en marcha en la Comunitat una campaña de vacunación contra la covid que no era obligatoria por lo que ambos progenitores, de común acuerdo, podían negarse a la inoculación, si bien se estaba administrando con carácter general a la población infantil de ese rango de edad. Ante el desacuerdo de ambos, la decisión de atribuir la facultad de decidir a uno de ellos debía hacerse en atención al interés superior de la menor, ponderado por el resto de circunstancias e intereses en juego. La razón por la que la atribuyó a la madre fue porque frente a los riesgos alegados por el padre, las autoridades sanitarias habían considerado preferente la vacunación a este grupo de población que no vacunarlo; que el padre no había acreditado ninguna contraindicación de la menor por razón de enfermedad, alergia o dolencia para que quedara fuera y la propia pediatra aconsejó a la progenitora la administración de la vacuna siguiendo la recomendación de la Asociación Española de Pediatría. También razones sociales aconsejaban la inmunización al permitir a la menor el pasaporte covid y con ello el acceso a determinados medios de transporte. Además, se hace constar que al tiempo de administrarse la misma ya estaba plenamente implementada y no habían trascendido casos de gravedad en cuanto efectos adversos o secundarios.

Recurso a la Audiencia

El padre presentó recurso de apelación contra el auto ante la Audiencia Provincial de Castellón, que el 14 de febrero de 2023 dictó auto desestimatorio contra el padre. El auto alegó la "ausencia de contraindicación médica que desaconsejara la vacunación de la menor, concluyendo que la inoculación de la vacuna resultaba beneficiosa para la niña, compartiendo los argumentos del auto recurrido basados en el interés superior de la menor".

Al Constitucional

Finalmente, el caso llegó al Tribunal Constitucional, que en julio de 2023 acordó admitirlo a trámite por apreciar una especial trascendencia constitucional, al apreciar que existía una falta de doctrina al respecto y porque planteaba una cuestión jurídica "de relevante y general repercusión social o económica".

El recurrente alegó que se habían vulnerado el derecho a la integridad física y moral porque se trataba de un medicamento en fase experimental cuya inoculación debe ser siempre de carácter voluntario, pudiendo negarse el individuo a que sea administrado y que para que pueda ejercitarlo es necesario que haya sido informado previamente de forma clara, adecuada y comprensible. Argumenta que en la campaña de vacunación contra el covid, se ha prescindido del consentimiento informado siendo desconocidos los riesgos de la vacuna para la salud. Por ello, considera que se ha vulnerado el derecho fundamental de la hija.

También consideró vulnerado el derecho a la igualdad ante la ley, porque en el auto de apelación se hace referencia a que se permite la vacunación para que la menor pueda obtener el pasaporte covid, lo que ahonda en la discriminación entre ciudadanos vacunados y no vacunados.

Asimismo, hace referencia al artítulo 10.2 de la Constitución sobre la interpretación de los derechos fundamentales y libertadas, arguyendo el haberse impuesto la inoculación ocultando información sobre el acto y sus consecuencias al no haber habido prescripción médica ni consentimiento informado.

También se alega vulneración al derecho a la salud.

Sentencia

Finalmente, el alto tribunal ha concluido que la menor, "de ocho años de edad al tiempo de iniciarse el procedimiento, carecía de la capacidad emocional e intelectual necesarias para comprender el alcance la intervención", pero "los padres contaban con la información adecuada para la prestación del consentimiento desde un momento anterior incluso a la iniciación del procedimiento de jurisdicción voluntaria, por lo que no cabe apreciar la ausencia de consentimiento informado".

Además, insiste en que la motivación de las resoluciones judiciales tuvo como "fundamento esencial la protección del interés superior de la menor en relación con la protección de su salud, teniendo en cuenta la recomendación de las autoridades sanitarias, que se mostraban a favor de la vacunación de menores haciendo una ponderación de riesgos y beneficios de la vacuna, que el órgano judicial no estima desvirtuadas por los informes aportados por el recurrente".