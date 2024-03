El secreto mejor guardado de Jordi Wild es de Castellón y se llama Nacho Amela

"Mis funciones son básicamente hacer tareas de realización, edición e incluso la miniaturas de los vídeos, pero hubo un día en que Jordi empezó a introducirme en las entrevistas, me pedía opinión sobre algunos temas concretos que trataba con el invitado etc. Esto provocó que los seguidores sintieran cierto morbo por conocer a ese tal Nacho que hablaba en los programas pero que no mostraba nunca su cara".