Estas son la candidatas a Miss Grand Castellón: ¿Quién será la nueva reina de la belleza?

Miss Grand Castellón acogerá el próximo 13 de abril a las 18 horas la gala final del certamen en la plaza Mayor, donde concursarán hasta ocho candidatas que buscan conseguir la corona. ¿Quién será la próxima reina de la belleza?

Este año existen ciertas dificultades de evaluación respecto a la pretérita edición, puesto que las féminas seleccionadas son íntegramente diversas en cuestiones culturales, físicas y actitudinales. Algunas candidatas no cumplen con los cánones normativos de perfección, sino que cada una aporta sus diferencias destacables.

«En esta segunda edición 2023-2024 del concurso de mises, se inscribieron 70 mujeres, de las cuales ocho fueron las escogidas», afirma Erivest Velásquez, la delegada provincial de Miss Grand. Pese a ser un certamen reciente en Castellón, «ha tenido una proyección de 360», lo cual implica que se ha posicionado ante ciertos certámenes de belleza que llevan más tiempo de vigencia, tal y como asegura la organizadora de la competencia.

Este es el eslogan o lema del concurso: Stop a la guerra y a la violencia. Ello implica que buscan mises que se impliquen en trabajos sociales, busquen patrocinios, hagan colaboraciones… «Maneras de ayudar a frenar, dar voz y decir no a los conflictos bélicos. No solamente se seleccionan a mujeres que cumplan con algunos cánones de belleza, sino, además, se pide que sean trabajadoras y voluntarias, es decir, que dispongan de habilidades más allá de un físico», revela la delegada.

Por tanto, han de evidenciar sus talentos, mostrar sus labores sociales y más situaciones que logren impactar en la vida de más personas. En el escenario, han de deslumbrar con su carisma y conseguir captar la atención del público.

En la Nacional de Miss Grand, son más exigentes en el proceso de selección respecto a Castellón, como es evidente. La formación es exigua, ya que se le exige a la futura reina de la belleza de España nociones de cada una de las partes que se van a evaluar, así como de experiencia en el ámbito.

Para la Internacional, las candidatas se deben formar en otro país y requerir mucha más disciplina e incluso llegar a realizar intervenciones de cirugía estética si fuese necesario. «No somos tan minuciosos a la hora de seleccionar a las candidatas a mises en Castellón, pero en el ámbito nacional e internacional sí lo son. Sí emplean esa lupa para hallar la perfección», atestigua Velásquez.

Formación notoria y a evaluación

En Miss Grand, cada una de las féminas recibe formación en diversas áreas:

Oratoria , a través de Jorge Villahermosa, actor, cómico y comunicador. Es el responsable de preparar a cada una de las mises.

, a través de Jorge Villahermosa, actor, cómico y comunicador. Es el responsable de preparar a cada una de las mises. Maquillaje . Mediante los talleres de Velásquez, las féminas irán adquiriendo nociones en este ámbito.

. Mediante los talleres de Velásquez, las féminas irán adquiriendo nociones en este ámbito. Pasarela con Sheila Despriet, organizadora de eventos y profesora en modelaje y fotografía.

Candidatas a Miss Grand Castellón, ¿quién será la nueva reina?

Alexia Huergaa, candidata a Miss Grand Castellón. / Iris Tena

Alexia Huergaa (17 años).

Con tan sólo 14 años, en 2015, Huergaa se proclamó subcampeona en la categoría absoluta del campeonato de España de Gimnasia Rítmica ante 30 jueces. Desde los tres años, se ha dedicado a esta actividad deportiva y artística. Ocho años lleva compitiendo, no obstante, se retiró el año pasado debido a la imposibilidad de poder participar en torneos con lesiones acumuladas.

Además, ha formado parte de reuniones internacionales de ámbito académico y ha patrocinado a dentistas y fisioterapeutas. Todas estas experiencias han logrado que adquiera dotes para hablar en público sin prejuicios y sin temores, alejar los nervios y atesorar su disciplina.

«Consideraba que mi altura supondría un obstáculo para poder aspirar a ser candidata, pero no lo ha sido. Desolada, era un aspecto de mí que me causaba pavor por los comentarios que recibía sobre ello y que me reflejaban incertidumbre. No obstante, cada vez son más las marcas que se alejan de los requisitos clásicos estéticos para visibilizar cuerpos de todo tipo, color y forma. Gracias a esta actitud más abierta, me animé a presentarme al concurso», sostiene Huergaa.

La joven de estilo casual no realizó ninguna prueba para Miss Grand Castellón. La seleccionaron. «Diría que mostrarme naturalmente en redes sociales haya sido el condicionante por el cual hayan confiado en mí para ser candidata a mis, aunque mi técnica en pasarela también puede que haya influido. Todavía me queda por aprender mucho más», afirma.

En todo momento, se ha sentido acogida tanto por sus compañeras como por los colaboradores y organizadores del evento, pese a ser una de las últimas incorporaciones. «Las demás candidatas son cercanas y, en ningún caso, se muestran agresivas ni trasladan una actitud de competencia», asevera la joven.

«Mi objetivo es llegar a Miss Grand Spain e incluso Internacional, sin embargo, he ganado crecimiento personal. La formación que me han facilitado puede abrirme muchas puertas como desfilar para tiendas como El Corte Inglés y colaborar con otras marcas», afianza Huergaa. Y añade: «Mi mayor sueño es aspirar a ser como Sheila Despriet».

Alina Farcas, candidata a Miss Grand Castellón. / Iris Tena

Alina Farcas (22 años).

Farcas es una mujer exigente. Por las noches, no se dedica a ver series ni películas, mira galas, galas y más galas de belleza. Se las sabe de memoria. Desde su infancia, visualizaba desfiles de Victoria Secret, ya que ansiaba disponer, algún día, de aquellas alas blancas como la nieve, bien pulcras y solemnes.

De hecho, se ha formado en ballet y gimnasia rítmica. Y su máximo miedo es no poder luchar con el factor tiempo. «He estado compaginando mi último año de carrera en Comercio Internacional con el gimnasio, modelaje y el resto de las actividades semanales de las que formo parte. Alargo las semanas acostándome más pronto y levantándome a las 5 de la mañana», subraya la joven de ojos claros.

«Pese a que todo aquello que hago conlleva disciplina, siempre existe la posibilidad de no obtener la corona. Sé que, si no gano, estaré preguntándome qué ha podido suceder. Pero no pasa nada, cada uno tiene un destino escrito, que sea lo que Dios quiera», consolida. Así mismo, asegura que no se ofenderá, pues ha vivido una experiencia increíble y la recordará para siempre.

«Tras conocer a Andreina Barbera, para mí ya he ganado la corona con ella. Significa mucho para mí. Me he sentido apoyada en todo momento por mi compañera y he podido afrontar ciertos obstáculos gracias a ella, por lo que me llevo una bonita amistad. Quiero resaltar la implicación y la energía positiva recibida por parte de Velásquez, la organizadora, y Sandy Alain, el peluquero, que han logrado ser un estímulo para dar lo mejor de mí misma», apunta Farcas.

Cada una de las candidatas cuenta con una página en la que pueden encontrar exposiciones de cómo manejar las redes sociales con solvencia y, principalmente, cautivar a los seguidores. Constantemente, los profesionales corrigen si es necesario y felicitan cuando la situación lo procede.

Naturalmente, Farcas destaca por su dominio en redes sociales, ya que las emplea a diario por su carrera y sube contenido atractivo para su audiencia. Admite que sobresale en oratoria, en por la elocuencia cuando traslada las informaciones.

«Sé que valoran quién soy y no qué soy. No miento cuando digo que la altura ha provocado que la seguridad en mí misma se tambalee, pero en el casting no había básculas ni metros. No ha sido un inconveniente en ningún momento. No soy un número más, sino que me han valorado tal y como soy, ambiciosa y trabajadora. Eso me fortalece. Si no lo puedo coger con las manos, que sea con los pies», admite con una amplia sonrisa.

Andreina Barbera, candidata a Miss Grand Castellón. / Iris Tena

Andreina Barbera (27 años).

En Venezuela, Barbera se ha inscrito en certámenes de belleza, por lo que cuenta con una amplia experiencia en el sector. Su madre es española, de Las Palmas de Gran Canaria, por lo que decidió migrar y vivir con su figura materna. Como creadora de contenido, está especializada en turismo, en ofrecer consejos y pautas para hacer viajes. También ha colaborado con marcas textiles y otro tipo de productos del plano estético.

«Me he sentido muy acogida en Castellón, las marcas han ido tras de mí en cuestión de meses de mudanza. Si gano la competencia o no, me llevo aprendizaje. Nunca dejamos de aprender. Constantemente estamos evolucionando. He descubierto valores que desconocía de mí misma. He logrado visibilidad, darme a conocer. Gracias a la página oficial del concurso, puedes sembrar mucho más las redes sociales. Siento, en general, que me culturalizo rápidamente. Con facilidad. Me he empapado de Castellón y me llevo todo lo bueno de ella. Eso seguro. Ojalá representar a la ciudad mediterránea en la Nacional e Internacional». El mayor reto «somos nosotros mismos», según considera Barbera.

Ante todo, desea agradecer a su madre, al ser una figura fundamental, una persona que aporta y suma. También quiere dar las gracias a Velásquez por ser su segunda mamá, que enseña cada detalle e incentiva a no carecer de motivación.

«Jorge Villahermosa ha logrado que confiemos mucho más en nosotras mismas y nos hemos empapado de toda la profesionalidad de Sheila Despriet. Se nota cuando las cosas se realizan con pasión y me enorgullece coincidir con personas que reflejan entusiasmo en su trabajo», apunta.

Barbera sopesa las características, valores o habilidades por las cuales la escogieron como candidata a Miss Grand Castellón: por su pasarela, por su sonrisa persistente o, quizás, por la seguridad y confianza que desprende.

Candela Blanco, candidata a Miss Grand Castellón. / Iris Tena

Candela Blanco (18 años).

Inocente. Tímida. Y con una mirada penetrante, atrayente. «Desde pequeña, me ha interesado el mundo artístico, ya sea el dibujo, cine, modelaje... Estoy estudiando Comunicación Audiovisual. He participado en concursos de modelaje locales a sus 8 años, pero la edad siempre ha sido una restricción. Hasta Miss Grand Castellón que, con 17 años y con el previo consentimiento de mis padres, he podido presentarme, aunque ya dispongo de la mayoría de edad», corrobora Blanco.

«El concurso puede abrirme diversas puertas. Me conocerán más. Y me llevo la experiencia formativa. Ahora puedo precisar que sé caminar con tacones altísimos, de unos 15 centímetros, ya que todas hemos aprendido a portarlos de la mejor manera. Debía pulir también mis habilidades en pasarela, maquillaje y oratoria. He estado practicando y trabajando continuamente», según atestigua la joven de mirada cautivadora.

Meta de la joven amante del arte: Trabajar en audiovisuales y en modelaje, descubrir cómo se puede avanzar y llegar a otras marcas diferentes a las patrocinadoras del concurso y plasmar su progreso. Y revela: «Si ganara Miss Grand, iría al Nacional sin dudarlo».

«El concurso es individual y competitivo, tenía miedo por la competitividad precisamente, pero ha sido un certamen muy cooperativo. Estoy muy contenta con mis compañeras, nos ayudamos mutuamente. Son todas muy agradables», tal y como admite la joven de ojos profundos.

«Agradecería sobre todo a Villahermosa, un orador con un saber estar excelente, buen comunicador, cercano y consigue que nos sintamos confortables. Nos comprende y sabe cómo podemos sentirnos. Podría ser como un psicólogo para nosotras. Él sabe que es difícil a priori, pero sabe tranquilizarte. Ve el lado bueno de las cosas. Es una inspiración para mí. Y, por supuesto, Erivest, la organizadora, que está siempre ahí para nosotras», remarca.

La interpretación y el modelaje son las dos pasiones de Blanco. Reconoce que puede ser muy extrovertida, pero muy tímida al principio. «Tengo fe en que lo haré estupendamente. Quiero mostrar todo mi esfuerzo. Creo en mí y sé que los nervios desaparecerán», ratifica la joven.

Gabrielly Lorrayne, candidata a Miss Grand Castellón. / Iris Tena

Gabrielly Lorrayne (23 años).

Risueña. Alegre. Divertida. Lorrayne genera favorables vibes. Estudió Comercio y Marketing y Tanatopraxia, así como Tanatoestética, que ambas se encargan de tratar los cuerpos de los difuntos de forma genérica o más específica, encargándose de detalles referentes al maquillaje entre otros aspectos. «Reconstruir facialmente deformaciones y maquillar para que el fallecido tuviese el mejor aspecto posible puede ser algo peculiar de estudiar, pero no soy una persona escrupulosa. No me dejo guiar por sentimientos. Hay gente que piensa que puede ser depresivo, por el entorno oscuro, pero le pongo esa chispita positiva», afianza la comercial.

Sus formaciones pueden presentarse o percibirse como diversas e incluso opuestas. Empero, a Lorrayne siempre le ha agradado conectar con los clientes, persuadirlos más que captarlos efímeramente, adora el maquillaje, tanto es así que disfrutó en demasía trabajar para Druni años atrás. También estuvo en El Corte Inglés y, actualmente, se encuentra en el Herbolario Navarro vendiendo productos naturales.

Su figura materna sostiene que desde la infancia a Lorrayne le agradaba posar con tacones. Puede que, inconscientemente, no supiese aquello de lo que le iba a deparar el futuro. La pasarela, el modelaje... Destino o casualidad. «Todavía estoy aprendiendo y resulta que de niña lo hacía de maravilla», revela la profesional.

«El profesor en Oratoria, Jorge Villahermosa, me ha transmitido proximidad. Ha sido un psicólogo para nosotras. En Velásquez también he hallado un apoyo sustancial y cabe decir que es una auténtica artista del maquillaje. Alain, como estilista, hace maravillas con el cabello, Nadia Sifre muestra su profesionalidad en cada tratamiento facial y mucha gente valora a la esteticista Johana Puerto por sus manicuras. Sin duda, hemos recibido una formación sublime», afirma.

Lorrayne asegura que se ha involucrado íntegramente en el certamen. Le gustaría ser reina para empoderarse y ser referente en su ámbito, consiguiendo que las demás féminas espectadoras del concurso no tengan miedo a nada.

«Querría influenciar a más chicas a tener otra mentalidad, a ser más optimistas en términos de crecimiento personal. Animar a quererse y demostrar la valía de cada una. Considero que en ciertas ocasiones hay desconocimiento hacia el propio certamen: no es un simple concurso de belleza, se valoran más aspectos y me gustaría ser un apoyo para otras mujeres, que sean valientes en dar el paso, arrancándoles las barreras con detenimiento para que se muestren tal y como son», afirma, mientras se sonroja gradualmente.

Jaqueline Yarleque, candidata a Miss Grand. / Iris Tena

Jaqueline Yarleque. (24 años).

Yarleque es auxiliar de enfermería e integradora social. Adora la psicología. Pero el modelaje es un arte que está dispuesta a dejarlo todo por él. Ha desfilado otras veces para varias marcas como Muero por ti y Platino. También aspira a ser un ángel de Victoria Secret y ha observado numerosos certámenes de belleza.

«Toda la gente que conozco me ha incentivado a que yo fuese modelo. A perseguir mis aspiraciones. He sido seleccionada como candidata a Miss Grand Castellón y quizás haya preponderado mi altura y mi singularidad. Cumplo con los requisitos clásicos. Y siento que soy diferente por mi estatura, mi comportamiento y mis rasgos», justifica la integradora social. Y aporta: «Soy una persona atrayente, interesante. Creo que se refleja que me encanta la moda, sigo a muchas modelos y los voy interiorizando y se refleja en mi persona», manifiesta la integradora.

Yarleque es conocedora de que el tiempo es un factor en su contra, al haber sido una de las últimas incorporaciones, pero cree que, si lo intenta y no desiste, puede emplear la presión como un beneficio para dar lo mejor de sí misma.

En caso de ganar el concurso, Yarleque busca cuidar su imagen y dar el 100 % por su sueño. «Sheila y Erivest me han apoyado mucho. Han tenido mucha paciencia conmigo y me han ayudado a conseguir todo lo que soy ahora», remarca la auxiliar de enfermería. La inseguridad siempre está presente ante la competencia, pero el trato recibido ha logrado fortalecerla.

Noémi Benkő, candidata a Miss Grand Castellón. / Iris Tena

Noémi Benkő (19 años).

Benkő es el puro reflejo de la polivalencia. Nociones en interpretación, música, instrumental, diseño de moda, modelaje… Hasta danza. Contemporánea, clásica, sevillanas e hiphop. En la cultura rumana y húngara, se tiene en cuenta en demasía la belleza desde pequeña, así como apuntar a los hijos a bailes de salón, según explica la experta en danza.

Actualmente, la joven estudia Enfermería, ya que insiste en ayudar a la gente, aunque esté ocupada. Su prioridad es el bienestar social: «Mi aura hace sentir comodidad a la gente, se siente escuchada y en confianza, lo que provoca en mí sentirme completa».

«Siempre me he sentido infravalorada, puesto que, desde parva edad, en baile apoyaban a las niñas que contaban con un cuerpo más delgado para competir y sentía que se me excluía por un físico. En Miss Grand Castellón, aprecian mis virtudes más que mi apariencia y no es relevante el hecho de ser la que comporta la estatura más baja», confiesa Benkő.

La corona es simplemente un título, «da igual quién gane» porque al finalizar el día se van a tener la una para la otra. Así es como piensa la mujer versátil. «Tendré en cuenta el crecimiento personal de todo esto. Ganas confianza y te trazas un camino para conseguir cada propósito, y los he ido alcanzando gracias a profesorado como Velásquez. Villahermosa nos plantea retos para desarrollar una mayor dicción, tonalidad y, en general, sonoridad. Es lo que más me importa llevarme a casa, aprendizaje y amistad», asegura.

Rebeca Gornic, candidata a Miss Grand Castellón. / Iris Tena

Rebeca Gornic (17 años).

«Yo era más gorda de pequeña. Amigas cercanas me animaban a ser modelo por la altura y los ojos bonitos, sin embargo, otras se burlaban por mi cuerpo voluminoso. Quiero demostrar que puedo conseguirlo y dejar asombradas a aquellas personas que no confiaron en mí. En la actualidad, estoy más delgada, ya que a menudo acudo al gimnasio y soy candidata a Miss Grand. Sienta bien evidenciar mi valía», confiesa.

Gornic se apuntó a baile moderno, urbano, hiphop y sevillanas. Natación y tenis también. Pero ahora mismo le interesa entrar en Derecho Laboral, por el hecho de que tiene dotes para el convencimiento y se desenvuelve en numerosos temas.

«Me encanta gestionar las redes sociales y considero que es esencial para el concurso. Es necesario especializar tu perfil y que cause un impacto positivo. Hay que transmitir naturalidad y no ser superficial ni transmitir frialdad. Crear contenido interesante de manera que a la gente le interese tu vida social. En mi caso, soy muy femenina y masculina a la vez, por el gusto estético y, por otro lado, de motor. Mi audiencia es femenina, pero también masculina. Lo importante es no reflejar una errónea versión de ti», explica Gornic.

«Me encantaría darle las gracias a Sandy por apoyarme y animarme en todo momento, quien me ha abierto las puertas a este certamen de belleza, así como a todos aquellos organizadores y colaboradores del concurso», finaliza Gornic.

Difusa elección

Este año hay competencia, pues cada una es muy diversa. No siguen un canon de belleza clásico, sino que aportan mucho más. Hay mucha dedicación. Están más unidas en esta edición, trabajan para aprender, no generan competencia. «Yo rezo por que el día de mañana sepan manejar psicológicamente el hecho de que no dispongan de corona todas, puesto que solamente van a existir tres bandas de finalistas y una de ellas será la reina. Para mí ya son reinas. Todas ellas», certifica Velásquez.

¿Qué se valorará?

El jurado evaluará la oratoria, pasarela, cuerpo, cómo se manejan con el miedo o la timidez. No solamente se tendrá en cuenta aquello que hagan el día de la gala, sino que se ha establecido un seguimiento del trabajo elaborado desde la fecha de selección de candidatas al día de celebración de la gala final inclusive. Erivest Velásquez trasladará dicha evaluación primaria al jurado para que la tengan en consideración.

La valoración principal consta de meses de preparatoria donde cada una de las participantes han demostrado su valía. Ulteriormente, una vez acontece el concurso de Miss Grand Castellón, el jurado contempla lo mostrado pretéritamente más el resultado final, que son las chicas las que han de demostrar que les ha servido la formación facilitada estos meses.

«Se pide creación de contenido, tanto de marca comercial como personal. Han de aportar imágenes donde reflejen su forma de ser, sus inquietudes, sus quehaceres o sus hobbies además de hacer publicidad de las marcas patrocinadoras del concurso. Ello tiene una parte sustancial en la valoración del certamen», confiesa Velásquez.

En definitiva, se ponderará el cómputo global, conjunto de todo: la polivalencia, que pueda representar la nacional, una mujer que penetre íntegramente en cada aptitud básica y la desarrolle de forma soberbia y con agilidad.

¿Quién formará parte del jurado?

Es de pura importancia para la delegada del certamen que el jurado esté compuesto por profesionales que conocen a las candidatas para que tengan una proyección a largo plazo de cada una de ellas en su formación y valoren el esfuerzo de cada una de ellas, así como contar con otras personas que no han tenido contacto con las chicas y valoren la puesta en escena.

Nadia Sifre , esteticista en Almazora y patrocinadora del certamen.

, esteticista en Almazora y patrocinadora del certamen. Sandy Alain , estilista de vanguardia, peluquero de las candidatas.

, estilista de vanguardia, peluquero de las candidatas. Javier Gimeno , diseñador de moda, comerciante de la zona.

, diseñador de moda, comerciante de la zona. Wendy Ruiz , diseñadora de moda.

, diseñadora de moda. Begoña Campos , directora de And Magazine, quien reservará una página de la revista para la futura reina de la belleza de Castellón.

, directora de And Magazine, quien reservará una página de la revista para la futura reina de la belleza de Castellón. Un evaluador más, sorpresa. Se dará a conocer el día de la gala final.

«Si el día de mañana no ganan, les digo que traten de sobrellevar esa pequeña frustración, que vean las partes positivas. Han conocido a sus compañeras, han obtenido aprendizaje, han aprendido a caminar con tacones, quitarse el pavor escénico, crear contenido en redes sociales… Modelaje. Al final, todo suma», tal y como garantiza la organizadora del evento.

El pintor Lucian Freud fue pionero en mostrar cuerpos con defectos que aportaban valor por el carácter que las personas representadas emanaban. Miss Grand ha optado este año por seguir dicha filosofía, en la cual la diversidad de los cuerpos femeninos son las mejores competencias y la verdadera reina lo marca el mérito de la excelencia. Ni siquiera la belleza. Más allá de un físico, ya que se pide mucho más. Constancia. Interés. Aporte de valor. Habilidad. Y afán de superación.