51.000 parejas 'dink' en Castellón: sin hijos y con dos sueldos

Los modelos de familia se encuentran en constante evolución y diversificación y Castellón no es ajena a ello. Una tipología de hogar que se está popularizando en los últimos años como abanderado del consumismo, las parejas dink, tiene una notable presencia ya en la provincia, con 51.000 hogares conformados por dos convivientes, con una relación sentimental, sin hijos y en principio con una posición económica holgada, al contar con dos sueldos al mes y sin los gastos adicionales de tener un miembro más en la vivienda.

¿Qué significa dink? Es un acrónimo en inglés de Dual Income, No Kids, cuya traducción literal significa doble ingresos y sin niños. En concreto, Castellón, según el último dato publicado, cuenta con 59.991 parejas sin hijos en el hogar, lo que implica un incremento de 1.650 más en solo un año. Entre el periodo de cifras máximas que se dio en el año 2005, con un total de 51.400 hogares dink, la casuística fue disminuyendo en los años sucesivos hasta tocar fondo en el año 2019, con 49.000; y volver a remontar en el 2020.

Por encima de los 35 años

Expertos apuntan que se dan más hogares de parejas dink entre aquellas mayores de 35 años que entre aquellos más jóvenes. «Los dink son los más proclives a salir de cena a restaurantes, ver espectáculos y entrar en tiendas gourmet, aunque algunas de este perfil tengan menor poder adquisitivo», indicaron desde la consultora AI S Group acerca de este perfil.

Es la provincia líder con más tasa de toda la Comunitat Según un informe de la consultora AIS Group, en Castellón, los hogares con parejas dink representan un 17,1% del total. Esto supone que se trata de un porcentaje tres puntos por encima de la media de la Comunitat, del 14,3%, y el más alto de entre las tres provincias, según se desprende de este estudio. Los autores revelan que en la provincia de Alicante la tasa de este tipo de hogares supone el 15,2%; mientras que en Valencia es un 12,9%. La Comunitat, a su vez, es la cuarta región de España con menor densidad de familias dink.

Otros modelos: una familia de 8 integrantes

Si Castellón cuenta con 51.000 hogares de parejas convivientes sin hijos --según la Encuesta Continua de los Hogares del Institut Valencià d’Estadística--, las parejas que viven bajo el mismo techo con hijos son 80.800 (de ellas, 40.800 tienen un solo hijo; 33.700 tienen dos y una minoría, 6.300, tienen tres o incluso más hijos).

En el citado informe aparecen otros indicadores acerca de modelos de convivencia según el número de integrantes del núcleo familiar. Como los hogares unipersonales, de personas que viven solas y que en la provincia de Castellón son 61.000 personas. Seguidamente, se dan otros casos formados por dos personas, de estos hay 70.200; por tres, son 50.400; por cuatro, 39.500; por cinco, 6.700; por seis, 2.400; por siete, 1.000; y por ocho, 400. Son destacables los hogares hípernumerosos, donde según dicho informe estadístico, se darían hasta 400 viviendas en Castellón con 8 convivientes.

Opinión (Javier Soriano, sociólogo): Cambios en el concepto de familia

El que incluya las parejas de 35 a 65 años de edad denota que son los adultos jóvenes los verdaderos protagonistas de este tipo de familias, mientras que entre los maduros (de 45 a 65 años) podría incluir a parejas que optaron en su día por no tener hijos o las que los tenían pero ahora se han emancipado (teniendo en cuenta que en España la edad es tardía, al contrario que sucede en países vecinos).

Las tendencias de consumo de este tipo de familias difieren bastante de la tradicional, ya que al no tener hijos la demanda de determinados productos y servicios no existe, mientras que se dispara la de otros (ocio, restauración, viajes y turismo, servicios culturales, salud y estética, etc.). Existe un auge de servicios turísticos y restauración que no admite niños, tendencia hace décadas existente en otros países con más tradición en el modelo familiar dink, como el Reino Unido. La existencia de dobles ingresos -cada miembro de la pareja tiene su trabajo, al menos teóricamente-- y el ahorro que supone no tener hijos -alimentación, salud, material escolar, etc.-- supone un aumento de opciones de gasto, inversión y ahorro".

*Doctor en Geografía e Historia de la Universitat Jaume I de Castelló

El entorno natural puede provocar un efecto llamada en el futuro

Pareja treintañera en un pueblo del interior. / Mediterráneo

Las comarcas de la costa de Castellón lideran la presencia de parejas dink (sin hijos y con la entrada de dos ingresos económicos). Son las tres demarcaciones costeras las que agrupan el 90% de este tipo de hogares: 45.358 familias con este tipo de convivientes: más en la Plana Alta (21.362), Plana Baixa (16.378) y Baix Maestrat ( 7.618). Y en las menos pobladas, predominan en el Alto Palancia (2.471).

El ‘slow-life’ de los pueblos, según los expertos, será un imán en los próximos años

El profesor del área de Geografía Urbana de la UJI, Javier Soriano, valora cómo «es evidente que las comarcas más urbanizadas de Castellón, las litorales, son las que alcanzan mayor presencia de parejas dink porque son las más pobladas, en las que mayor diversidad social encontramos y donde más opciones laborales existen». «En contraste --argumentó--, el modo de vida rural facilita, en cierta medida, la persistencia del modelo tradicional…aunque la introducción de nuevas formas de familia también aumente. Las comarcas más montañosas y afectadas por el despoblamiento tienen menos parejas dink, si bien paradójicamente, el entorno inmobiliario y paisajístico-natural podría provocar un efecto llamada en los próximos años; que ya se nota en pueblos con la llegada de parejas extranjeras dink».

Suscríbete para seguir leyendo