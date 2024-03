Un panadero de Castellón exporta el panquemao y la coca de tomate a Madrid: "Hacemos mil al día"

Antonio Ramos Fabregat fue uno de tantos castellonenses afectados por la crisis inmobiliaria de la pasada década. Topógrafo y jefe de obra hasta 2013 tuvo que reinventarse para introducirse de nuevo en el mercado laboral y pese a que comenzó a estudiar ingeniería informática, finalmente su afición a hacer pan en casa fue convirtiéndose en su trabajo… hasta hoy, cuando dirige uno de los despachos más conocidos de Madrid y elabora, entre otros productos, la friolera de mil panquemaos en su Obrador San Francisco situado en el barrio de La Latina.

“Lo de hacer pan comenzó como una afición y poco a poco me atrapa, me obsesiona y apasiona. Al principio hacía para casa, después para familia, vecinos y luego comencé a repartir hasta por pueblos como Nules”, recuerda un panadero que se considera “muy purista. Siempre he intentado buscar la máxima calidad del pan con fermentaciones lentas sin mejorantes o levaduras; solo harina, agua y sal”.

La oportunidad de viajar a Madrid le llegó de la siguiente manera: “En un foro vi que buscaban un panadero en un horno, y allí que me fui a trabajar en 2013. Cuatro años después pude abrir mi propio despacho y ahora junto a mi socio nos vamos a expandir a A Coruña”.

Muy de la ‘terreta’

Antonio no olvida sus raíces y algunos de sus productos más solicitados son de su Castelló natal: “Empezamos con el pan, pero pronto hicimos también bollería y recuperé una receta de la familia de la coca de tomate, que tiene mucho éxito. Lo que nos diferencia al margen del pan también es el panquemao, típico de Castellón y Valencia, pero no en el resto de España. Recuerdo en mi infancia que no podía faltar con un trozo de chocolate en las meriendas y lo hemos introducido en Madrid, vendiendo mil cada día, una cifra que sería impensable en Castellón”.

Su clientela mayoritariamente son vecinos del barrio de La Latina, donde se encuentra su Obrador San Francisco, aunque también sirve a varios restaurantes, entre ellos algunos con Estrella Michelin, que aprecia la calidad de sus panes: “Lo que más tenemos son hogazas de kilo que aguantan frescas una semana. Tenemos sobre todo de trigo blanco, pero también integral, de espelta o centeno”.

Antonio fue elegido en 2018 como Mejor Panadero del Año en Madrid y ha aparecido en un sinfín de medios como TVE-1, La Sexta o La Ser, donde fue entrevistado por el conocido David Broncano. Otro de sus méritos, eso sí, es el de intentar cambiar los tradicionales horarios de los panaderos: “Aquí por la noche duerme el pan, que se está fermentando, y el panadero. Abrimos pronto, pero no a las dos de la mañana como hacen muchos”.