La universidad privada multiplica por doce las matrículas con los másteres

Las universidades privadas han vivido un gran crecimiento en la última década, mientras que las públicas han retrocedido. Su despliegue se ha concentrado, sobre todo, en los másteres, y en especial es su modalidad online, frente a una universidad pública infrafinanciada por la Administración. Tanto es así que las cuentas de las universidades públicas valencianas, entre ellas la Universitat Jaume I, llevan casi congeladas desde hace diez años, con aumento de solo el 2% de su presupuesto.

Son las principales conclusiones del informe «Las contribuciones sociales y económicas de las universidades públicas valencianas», presentado recientemente por el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (Ivie). El autor del informe, José Manuel Pastor, llama directamente a «vigilar» esta expansión de la privada e insta a las universidades públicas a tomar «decisiones estratégicas» sobre su futuro.

Un 22% menos en diez años

Primero, vamos con los datos. Según el informe, la matrícula de grado de las universidades públicas ha bajado un 22% en diez años, mientras que la de la privada se ha duplicado (+ 112%). En el caso de los másteres, el crecimiento de la privada es espectacular (+1.049%), mientras que la pública ha crecido un 43%. De hecho, en cifras totales, ya hay más personas estudiando masters en las universidades privadas que en las públicas.

No es el único informe que avisa del crecimiento de las privadas. En el análisis anual de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE) ya se refleja que la Comunitat Valenciana es territorio fértil para las universidades privadas. Es la segunda autonomía, después de Madrid, donde más nuevas carreras hay en 4 años, eso sí, a mucha distancia. En la Comunitat, las privadas han implantado 83 nuevas carreras, mientras que en Madrid más de 600.

Másteres online

Este gran crecimiento se explica por los masters, y sobre todo por los másteres online que cursan personas mayores de 40 años, según explica Pastor. «Las universidades públicas deberían pensar si entran o no en el juego de los másteres online», asegura. Algunas, como la de Extremadura, ya han entrado.

Esto no significa que deban hacerlo, simplemente Pastor llama a plantear el debate sobre si es conveniente o no. «Somos universidades presenciales, pero quizá no estaría mal adaptarse. Ya se dan másteres para adultos con clases los sábados, pero hay poca oferta online», apunta.

Validados y no validados

Cabe aclarar un tema importante, y es la diferencia entre másteres propios y oficiales. Los másteres propios no están validados por ninguna autoridad educativa, mientras que los oficiales sí. Es decir, un máster propio no da acceso a un doctorado ni es reconocido por la Administración. «Eso ya depende de la validez que le dé cada empresa. Por ejemplo, los masters de la escuela de negocios Edem no son oficiales, tienen la validez de la reputación de Edem, pero con eso no haces una tesis doctoral», cuenta.

Esto es importante y Pastor llama a reflexionar sobre los precios de unos y otros. «Algunos másteres en las privadas cuestan 10.000 euros, en la pública ese mismo o uno similar no llega a 3.000. La gente se apunta al más caro pensando que es mejor, pero muchas veces es al contrario», cuenta.

La inversión estatal en las públicas, estancada

¿Qué hay detrás del crecimiento de las universidades privadas? «Está pasando como en la Sanidad. Si un servicio se deteriora y empieza a funcionar mal, es lógico y normal que el sector privado entre para cubrir esos huecos», explica Pastor.

Según el informe del IVIE, las universidades públicas valencianas tienen prácticamente la misma financiación que hace diez años (2% de crecimiento). A esto hay que sumar la falta de un plan plurianual de financiación universitaria que tiene a las universidades públicas prorrogando las cuentas del año 2009. «Al final lo que cuenta es que la Administración invierta como es debido en las universidades, no puedes pretender que algo así no se note con el tiempo», cuenta Pastor. A esto hay que sumar que, como critica el informe, muchas jubilaciones de personal funcionario se cubren con profesores asociados precarios o docentes con contratos temporales.

Otra cuestión importante a diferenciar es la labor de investigación y transferencia, que prácticamente no existe en las privadas. El 96% de las investigaciones se realizan en las universidades públicas valencianas, que producen una de cada cinco patentes que se registran en España. Pastor, que también es profesor de la UV explica que «la mayoría de mi horario me la paso investigando y me gusta mucho dar clase porque me relaja. Las universidades privadas no tienen esa tarea añadida, sólo se dedican a dar clase y pueden tener más resultados», cuenta.

