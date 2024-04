Las reclamaciones del azulejo para salir de la crisis llegan al Senado

El azulejo continúa inmerso en su particular crisis. El sector que representa el 19,7% del PIB industrial de la Comunidad Valenciana y el 36% del de Castellón cerró el 2023 con una caída de la facturación del 14%, sobre todo debido al batacazo de las ventas en el exterior, y la producción se situó en los 394 millones de metros cuadrados, un 21 % menos que un año antes. Y este 2024 no ha empezado mejor. En enero, la fabricación de baldosas retrocedió otro 29,6%, lo que hace sospechar a la patronal Ascer que el actual ejercicio será de «transición», por lo que no se espera una mejora hasta finales de año o comienzos de 2025.

La crisis cerámica suma y sigue y las reivindicaciones del sector han llegado al Senado. A través de los representantes del PP de la Comisión de Industria y Turismo, la Cámara Alta atendió este miércoles las demandas de esta industria y conoció la coyuntura por la que atraviesan los fabricantes de baldosas.

En el encuentro, promovido por la alcaldesa de Onda y senadora por el PP, Carmina Ballester, participaron el presidente de la Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV) en Castellón, Luis Martí; el presidente de la Comisión de Industria, el senador Francisco Javier Lacalle; la portavoz, Mar Cotelo; la senadora castellonense Susana Marqués, y otros miembros de la Comisión.

El presidente de CEV Castellón expuso «la situación crítica del sector industrial tractor de la economía de la provincia, que está contagiando al resto de sectores del tejido empresarial castellonense», tal y como se recoge en el manifiesto por el Mantenimiento de la Economía de Castellón, suscrito por más de 100 instituciones públicas y empresariales.

Tras recordar que en los últimos seis meses, la industria cerámica ha destruido más de 1.000 empleos y hay más de 5.000 trabajadores afectados por un ERTE, durante la reunión se planteó a los senadores posibles acciones para intentar mitigar la delicada situación por la que atraviesa el azulejo, entre ellas, una especial consideración hacia sectores exportadores como el cerámico, que operan en mercados internacionales con diversos periodos de pago.

Un objetivo común

«Si el clúster sufre, lo hace Castellón y los demás actores, sectores y trabajadores relacionados con el azulejo. Por tanto, es hora de que todos los afectados nos unamos con un único objetivo común, revertir la situación y no perder competitividad», aseguró Luis Martí, quien también agradeció a Carmina Ballester y al resto de senadores «su predisposición a buscar soluciones».

Por su parte, Ballester, que ocupa el cargo de secretaria primera de la Comisión de Industria, enfatizó que en Castellón «vive gente valiente que, con mucho esfuerzo, ha levantado empresas que dan trabajo a miles de personas y que han conseguido liderar la calidad y la innovación cerámica en el mundo». «Los castellonenses --continuó-- estamos orgullosos de este legado y vamos a estar siempre al lado del sector cerámico en todas sus reivindicaciones, elevando su voz en los órganos legislativos y ejecutivos de España y Europa para que tengan respuesta», argumentó la senadora popular que ya formuló una pregunta escrita al Ministro de Industria instándole a publicar una nueva convocatoria de ayudas para el azulejo.