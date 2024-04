Casi la mitad de médicos de familia colegiados en Castellón tiene más de 50 años

Casi la mitad de médicos de familia colegiados en la provincia tiene más de 50 años. De los 710 facultativos 348 (el 49%) superan los 50 años, mientras que menores de 30 suman 33 (ver cuadro adjunto). El próximo 12 se celebra el día mundial de esta especialidad.

Desde el colegio de Médicos de Castellón (Comcas) destacan el papel central del médico de familia en la atención al paciente desde el nacimiento hasta la senectud ofreciendo un cuidado integral, longitudinal y cercano tanto del propio paciente como de la comunidad. Según indican, son varios los factores que han ido mermando esta posición central del especialista en Medicina de Familia

MEDICOS COLEGIADOS EN CASTELLÓN / Mediterráneo

Problemas

Así, señalan, la falta de reconocimiento, la excesiva burocracia y la sobrecarga diaria de la consulta generan demora en una atención que debería ser ágil y accesible. Para mantener la calidad, proponen mejorar la gestión de la demanda involucrando al personal administrativo y a la enfermería, que se garantice que la atención urgente o no demorable no interfiera en la actividad programada y que integre a los facultativos de Atención Continuada en los equipos de Atención Primaria.

Ante el envejecimiento de la profesión, la carencia creciente de profesionales sanitarios y la dificultad de sustituir y cubrir esas plazas, Comcas propone que se hagan ofertas públicas de empleo más frecuentes, la recuperación de la jornada de 35 horas y el incentivo de labores como la docencia o la investigación dentro del horario laboral. Asimismo, urgen un sistema sanitario que emplee más recursos a nivel económico, sin menoscabar el valor del primer escalón asistencial con respecto al hospitalario y que se comprometan a crear a un lugar de trabajo libre de agresiones y una relación médico paciente basada en respeto y confianza mutua.

Mayor demanda global

Avisan de la necesidad creciente de profesionales en Atención Primaria (AP) a corto y a medio plazo. «Por un lado, por el aumento de la esperanza de vida de los pacientes y la cronicidad de sus afecciones, lo que condiciona una mayor demanda», indican.

A ello se suma que la especialidad presenta unos «elevados índices de envejecimiento».

A nivel nacional se calcula que en los próximos diez años habrá unos 80.000 médicos jubilados. El informe Oferta Necesidad de Especialistas Médicos 2021-2035 cifra la falta de profesionales en todas las especialidades en 4.500 para 2027.

Fuga de cerebros

Otra de las razones es la fuga de cerebros a otros países con mejores condiciones laborales, fundamentalmente porque son precarias en nuestro país, indican. Según el Consejo General de Colegios de Médicos, se cifran en unos 18.000 en toda España.

El aumento de plazas MIR

El Ministerio de Sanidad respondió aumentando la oferta de plazas MIR en Medicina Familiar y Comunitaria en las recientes convocatorias. Se mantuvieron por debajo de las 2.000 hasta 2019/2020, cuando comenzaron un aumento progresivo hasta las 2.489 de la última convocatoria. Sin embargo, según Comcas, la solución llega tarde y es insuficiente, ya que, según indican, las incorporaciones de médicos MIR no cubren las previsibles jubilaciones. En Castellón son 35.

Asimismo, el Comcas demandan mantener los registros de profesionales actualizados de forma constante y dinámica para saber cuántos médicos hay y cuántos hacen falta. Reclaman que dicho registro incluya el ejercicio público y privado, así como el resto de perfiles profesionales que abarca la Primaria. Según fuentes del colegio, de los 710 médicos colegiados en Castellón un 14,7% ejerce en la medicina privada.

Acciones a nivel social y formativo

Sería necesario acercar el Médico de Familia a los centros escolares, institutos, asociaciones culturales y otras áreas de la sociedad, con charlas formativas, talleres prácticos, programas de prevención y educación. Recuperando su figura como referente de salud, algo que actualmente ha quedado relegado a un segundo plano, al mismo nivel que la investigación o la docencia.

Otro ámbito en el que se debería hacer hincapié es en la formación de Grado de Medicina con un papel más importante de la Atención Primaria (AP) dentro del itinerario formativo de las universidades. A día de hoy, en España escasean los departamentos de AP en las facultades y la asignatura suele ser optativa en la mayor parte del país. Además, las prácticas de Atención Primaria se reducen a las consultas en los Centros de Salud, sin mostrar esta especialidad como una forma de acceso al ejercicio de la medicina desde otros ámbitos y en otros contextos, enseñando a nuestros estudiantes una versión reducida y poco atractiva frente a una realidad que podría ser pluriasistencial, versátil y cercana.

Una vez superada la universidad, señalan desde Comcas, los estudiantes deben especializarse a través del sistema de formación de Médicos Internos Residentes (MIR). Es necesario generar incentivos para que la formación médica de grado no se dirija solamente a la atención hospitalaria y que nuestros estudiantes contemplen la posibilidad de ayudar a sus pacientes no sólo desde un punto de vista de conocimiento de las patologías que les aquejen si no empleando técnicas en el mismo punto de atención como, por ejemplo: la cirugía menor, la ecografía, las infiltraciones o la dermatoscopia, y sobre todo que pongan en valor lo mejor de la Atención Primaria que es el conocimiento real del ámbito social y familiar de los pacientes en su domicilio, en el ámbito rural o urbano y desde el nacimiento hasta el acompañamiento al final de la vida.