Presente y futuro de las ‘start-ups’ de Castellón: seis casos de éxito

Tres start-ups de Castellón han entrado en el Olimpo de las 100 mejores de España y están invitadas a un gran evento que las pondrá en contacto con potenciales inversores en marzo. Innoqubit, Abervian y Cebimat forman parte del listado que ha elaborado por primera vez en 2023 la Asociación de Parques Científicos y Tecnológicos de España (APTE). La selección se ha hecho de entre todas las ubicadas en sus 51 parques científicos y tecnológicos presentes en 15 comunidades autónomas españolas; en este caso, del Espaitec-UJI.

Se trata de 100 proyectos innovadores en ámbitos punteros que van desde la biotecnología a la inteligencia artificial pasando por energías limpias, telecomunicaciones, salud, espacio, automoción, semicondutores, agrotech, blockchain, software, etc. En concreto, las firmas castellonenses fueron invitadas a participar en el Foro Transfiere con una interesante agenda networking para que puedan participar y organizar reuniones con potenciales clientes e inversores.

En Castellón, el Espaitec es el hub tecnológico de referencia «que fomenta el emprendimiento, la innovación y la transferencia de conocimiento» --y recientemente se ha conocido otro proyecto con sede en el Puerto, en los antiguos Neocines, con apoyo de 100.000 euros de la Generalitat--. Actualmente, en el Espaitec hay 50 empresas de base tecnológica; tres entidades y cuatro asociaciones vinculadas. En la web de APTE se ha reservado un apartado especial para las 100 seleccionadas y se incluyen datos específicos para su promoción.

Perfiles de base tecnológica

InnoQubit (fundada en 2021, de informática y telecomunicaciones) nace para liderar la transformación digital, con soluciones para empresas. Factura entre 500.000 y un millón de euros.

Cebimat (creada en el 2021, agroalimentación y biotecnología) es una spin-off de la UJI que estudia la biodegradación de los materiales y el desarrollo de soluciones de innovación tecnológica. Ofrece servicios de laboratorio de análisis de biodegradación; ensayos y compostabilidad de plásticos y de otros materiales utilizados en la industria. Factura entre 100.000 y 250.000 euros al año.

Abervian (ingeniería del 2020) es un partner tecnológico especializado en productos y servicios para empresas, en movilidad eléctrica y energía. Se especializan en vehículo eléctrico (automoción a micromovilidad, diseño de baterías a medida y BMS, para recarga y sistemas IoT para monitorizar). Factura entre 500.000 y un millón de euros; y prevé asistir al I Foro Transfiere «para buscar colaboraciones estratégicas con otras start-ups y stakeholders». Se consideran estratégicos para cooperar con la futura gigafactoría de baterías de Sagunto y con el sector de la movilidad eléctrica en la provincia.

Promesas que empiezan

Por otro lado, las ayudas UJI Emprèn OnSocial (UJI Start-up), con apoyo del Banco Santander, han beneficiado a tres emprendedores de la UJI que con este apoyo económico se podrán constituir como empresas de base tecnológica y sumarse al Espaitec. Son el futuro: Adagio, Ecomani y Oryc.

Adagio es un proyecto liderado por Raúl Soriano que consiste en un software novedoso que convierte la voz en texto de manera precisa. Usa reconocimiento de voz y aprendizaje automático, superando los desafíos del habla dificultosa, brindando una transcripción perfecta a personas con problemas en el habla. Tras ganar el premio, esperan este mismo mes ubicar su sede en Espaitec, lugar «perfecto para hacer networking y tener una visibilidad clave en el inicio».

Ecomani, desarrollado por Marta Senent, es un servicio de ayuda a domicilio que, ante cualquier problema doméstico difícil de resolver, gestiona y ejecuta la solución más conveniente. «Aborda la gestión de las necesidades de los clientes con un trato cercano, empático y personalizado, se dirige principalmente a personas mayores que aman su independencia y no están dispuestas a depender de sus familiares», señalan.

Y, por su parte, Daniel Cardín ha creado Oryc, cuya actividad se basa en el desarrollo, fabricación y comercialización de garras robóticas, idónea «para utilizar en entornos de robótica colaborativa».

Ecomani, ayuda a domicilio ‘on line’

Marta Senent. / Mediterráneo

Marta Senent es una de las ganadoras de los premios UJI Start-up. Ha desarrollado Ecomani, una plataforma on line «donde encontrar la solución a cualquier problema doméstico que no logres resolver por ti mism@ (o que simplemente no quieras ocuparte tú). Incorporará inteligencia artificial para ofrecer soluciones personalizadas». «Desde alguien que, simplemente, venga a cambiarte una bombilla o a montarte ese mueble que te ha llegado de la tienda, alguien que te acompañe a hacer un trámite, al médico o a dar una vuelta, hasta un fontanero, electricista... todo de confianza y seguro». Su objetivo este 2024 es que sea fácil de utilizar para toda la población «y que llegue a toda España». «Estoy muy agradecida por este premio, que me permitirá hacer realidad una idea que me rondaba hace dos años», añade. Su empresa se vinculará de manera virtual al Espaitec, pues tiene otra compañía, ACEN Editorial (2010), con más de 350 libros publicados a autores/as noveles y sede en el centro.

Hackia, inteligencia artificial

Creadores de Hackia. / Mediterráneo

Raúl Soriano habla de su nueva empresa, HackIA, del grupo Hack By Security: «Nos dedicamos a formación en inteligencia artificial (IA) en empresas, automatización de tareas y software a medida con IA. Hemos trabajado con la UJI, Espaitec, CEEI Castellón, Fisabio, Cámara de Comercio, APE Grupo y pronto con el Ayuntamiento de Onda. «Hemos desarrollado un software capaz de crear informes de reuniones, notas de prensa, tomas de datos…, a partir de audio y utilizando la forma de redactar de cada persona. El siguiente paso es probarlo en empresas y, una vez sea sólido, sacarlo al mercado. Este 2024 se harán las primeras pruebas de Adagio, un software que permite a personas con problemas en el habla comunicarse fluidamente, clonando su propia voz y entrenando un modelo de IA, lo que les facilitará empleos cara al público, por ejemplo. Ya trabajan con Telefónica, Iberdrola, Renfe, Repsol, Santillana, Fagor o Fundación ONCE, Policía Nacional y Ministerio del Interior, Universitat Jaume I o Espaitec.

Oryc, robótica

Daniel Cardín. / Mediterráneo

El joven emprendedor Daniel Cardín considera que el galardón recién recibido en la convocatoria de UJI Empren Social supone «una gran ayuda que nos sirve como impulso a la hora de constituir la empresa» a quienes están empezando. «Ahora estoy trabajando en la Universitat Jaume I de Castelló (UJI) como investigador, el plan es establecer esta nueva empresa como Spin-Off de la universidad en torno a junio/julio». Sobre la garra robótica que ha desarrollado subraya su potencial y cuenta que ya tiene algún acuerdo a nivel de la Comunitat. Destaca que «ofrece mucha versatilidad y la opción de coger objetos delicados sin dañarlos, todo esto sin tener sensores y con un control muy sencillo, cosa que no existe en el mercado como tal», y en eso marca la diferencia. En cuanto a sus objetivos más inmediatos, avanza: «Ahora mismo, los proyectos más ‘top’ que estoy preparando son una garra para poder usarse en submarinos no tripulados y un robot quadrúpedo pequeño».

InnoQubit, soluciones de digitalización

Equipo Innoqubit. / Mediterráneo

Innoqubit apuesta este 2024 «por el uso de inteligencia artificial (IA) para potenciar la eficiencia en los procesos financieros de las compañías. Estamos en proceso de incluir nuevas funcionalidades con IA para cumplir con las nuevas leyes Crea y Crece y Antifraude, que entrarán en vigor en los próximos años, y mejorar nuestros productos de integración bancaria, firma digital y gestión de gastos». En su cartera de clientes destacan la implantación del Ticket BAI en la franquicia nº 1 en Europa en la venta especializada de cartuchos, tóner e impresoras; o tiendas del País Vasco de una importante cadena textil de origen danés; o un proveedor de servicios sanitarios mejorando procesos internos con la firma digital; o digitalización en Orbelgrupo o una cooperativa de Vila-real, así como acuerdos con partners del canal de Microsoft. Su gran apuesta es una solución que conecta movimientos bancarios a cualquier sistema de gestión, con éxito en España y expansión prevista a Europa y América.

Abervian, energía y movilidad eléctrica

Equipo Abervian. / Mediterráneo

Para Abervian, 2024 se plantea «apasionante», ya que «va a suponer nuestra consolidación multisectorial como líderes en el desarrollo de soluciones de baterías y movilidad eléctrica. Lanzaremos al mercado nuestra gama de BMS (Battery Management Systems) escalables, modulares y multipropósito con desarrollo íntegro in house. También un revolucionario software con capacidad de generar un gemelo digital de baterías gracias a la IA. Y la primera embarcación de recreo 100% eléctrica con hibridación con pila de hidrógeno. Otra meta es crear un BMS para un aeroplano de despegue vertical eléctrico que use baterías de aluminio aire. Seguiremos con el diseño y fabricación de baterías de segunda vida; e impulsaremos un novedoso sistema de recarga para barcos eléctricos en zonas portuarias gestionando en tiempo real fuentes de producción renovable y de almacenamiento». Además de los privados, gestionan proyectos públicos por un valor de un millón de euros a ejecutar hasta el 2025.

Cebimat, agroalimentación y biotecnología

Equipo Cebimat. / Mediterráneo

Los proyectos top para este 2024 de Cebimat son Ecomboost, «que persigue valorizar plásticos a través del compostaje industrial; y colaborando con la UJI y Aimplas desarrollan aditivos que faciliten la integración de los tiempos de compostaje industrial con los bioplásticos disponibles en el mercado. Otro, con Ivace, UJI y Aitex, es un proyecto pionero para crear un método que estudie la biodegradación de textiles orgánicos, promoviendo la sostenibilidad en la industria textil. Y otro, con la UJI y el Imedmar, aborda la biodegradación de plásticos en el medio marino». También realizan estudios de ecotoxicidad, del efecto de la biodegradación de materiales biodegradables en la biota. Preparan proyectos europeos para frenar la contaminación del plástico. Y realizan ensayos en Castellón, más ahora que la normativa europea de reducción de plásticos anticipa más demanda de soluciones sostenibles. Colaboramos con UJI y Reciplasa; y proyectos AVI con tres empresas locales.