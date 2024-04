El Provincial de Castellón entra en un proyecto para prevenir el cáncer en fumadores

El Consorcio Hospitalario Provincial de Castellón ha sido seleccionado para iniciar el proyecto de investigación multicéntrico a escala nacional para prevenir el cáncer de pulmón en personas fumadoras. Solo el año pasado se diagnosticaron 388 tumores de esta modalidad en la provincia, siendo el cuarto tipo más diagnosticado en Castellón, el tercero en hombres.

En concreto, este proyecto tiene como objetivo analizar la viabilidad del cribado del cáncer de pulmón a través de un TC (Tomografía Computerizada) de baja dosis. Además, el proyecto también establece vincular la prevención primaria y secundaria para optimizar el cribado, integrando la deshabituación tabáquica como elemento clave, según informaron fuentes de la Conselleria de Sanitat. A nivel autonómico participarán las tres provincias de la Comunitat.

Según informa la web del proyecto, el Provincial ya tiene la luz verde para incluir a pacientes.

Información del proyecto Cassandra / PROYECTO CASSANDRA

Desde el sindicato UGT cuestionaron que se vaya a poner en marcha debido a que hay un retraso considerable con los TAC de pacientes oncológicos. No obstante, desde la Conselleria de Sanitat, matizaron que no se trata de realizar un cribado a todos los pacientes fumadores, sino que el objetivo es hallar evidencias científicas para tratar de confirmar que el TAC es una herramienta útil para prevenirlo y evaluar el coste efectividad; factibilidad y logística.

Registro

Además, permitirá la creación de un registro nacional con datos epidemiológicos y resultados del cribado, y un banco de imágenes en red que de la evidencia científica necesaria reclamada por la estrategia nacional de cáncer relativa al beneficio y potenciales efectos adversos. El cribado también se podrá aprovechar para detectar otro tipo de enfermedades como la EPOC o el enfisema.

Criterios de inclusión

Entre los criterios de inclusión figura el ser fumador de entre 50 y los 75 años con un índice de paquetes al año igual o mayor de 20 (por ejemplo, los que han fumado un paquete diario durante 20 años o más) o exfumadores de entre 50 y 75 años que no lleven más de 15 años sin fumar.

Se anunció hace un año

Aunque este proyecto se anunció desde el Ministerio hace más de un año, no ha sido hasta marzo de este año en que se ha dado luz verde a la inclusión del Provincial. Según ha podido saber este rotativo, no había arrancado en ningún sitio de España y hacen falta enfermos de muchos hospitales para poder tener resultados positivos. El proyecto acaba de empezar en varios otros centros y en el Provincial todavía no ha sido puesto en marcha porque falta por resolver cuestiones burocráticas.