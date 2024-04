Las cooperativas de Castellón dispondrán de un contenedor para tirar los pesticidas

Deshacerse de un bidón con restos de un pesticida que ya no se utiliza porque está prohibido o ha caducado ya no será un problema para los agricultores. La Federació de Cooperatives Agroalimentàries de la Comunitat y la Conselleria de Agricultura han puesto en marcha un proyecto que dotará a 38 cooperativas de Castellón y 108 en el conjunto del territorio valenciano de contenedores específicos para la recogida de este tipo de envases que muchas veces se acumulan durante años en las fincas, en las casetas de aperos o incluso en las viviendas de los productores.

Contenedor instalado en la cooperativa de Moncofa. / MIQUEL SÁNCHEZ

El programa ha sido presentado este lunes en la cooperativa RuralMoncofa, que se convierte así en la primera en la Comunitat en implantar una iniciativa en la que la Conselleria invertirá 130.000 euros. «Muchas veces el agricultor no sabe que hacer con estos pesticidas. Eliminarlos es muy caro y en ocasiones los deposita en puntos que no están indicados para ello. Sancionarlos no es una opción, de ahí la importancia de un proyecto que permitirá recoger estos productos de manera segura y gratuita y cuya clave es la participación de las cooperativas», ha apuntado nmaculada Marco, directora general de Industria y Cadena Agroalimentaria.

Formulaciones retiradas

Cirilo Arnandis, presidente de la Federació de Cooperatives, ha destacado asimismo la «importancia» de este proyecto para el sector «no solo por nuestra vocación de servicio y apoyo a nuestros socios y socias, sino también por el impacto positivo que puede tener su desarrollo en materia de respeto medioambiental y de protección de la salud pública», argumenta.

Arnandis ha explicado que desde el 2001 Europa ha retirado del mercado 6.789 formulaciones. «A eso hay que sumar la propia voluntad del sector de avanzar hacia medios de producción más respetuosos con el medioambiente», dijo.

Este sistema para la retirada controlada de estos productos contempla el diseño de la logística para la recogida de los fitosanitarios y los protocolos para retirar los productos y entregarlos de manera segura en centros autorizados para su tratamiento.