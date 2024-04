El 70 % de las concertadas cobran cuotas no permitidas

El 70 % de los centros concertados cobran cuotas a las familias pese a no estar permitidas. De media, una familia valenciana paga 600 euros al año. Son las conclusiones del último informe de Esade «El coste de acceso a la concertada en España», que pone luz sobre una realidad que, pese a estar prohibida desde el año 2021 por la Lomloe, sigue siendo la norma en colegios e institutos de la red pública. En concreto, el 82% de las familias que van a la concertada pagan a los centros, que en total ingresan unos 200 millones al año con estas cuotas que son ilegales. La C.Valenciana, sin embargo, no es la autonomía donde más persiste este problema. En Madrid o en Cataluña cobran cuotas el 90% de los centros. Otra realidad que resalta el estudio es que un 40 % de los centros están infrafinanciados y que, pese a cobrar estas cuotas, viven «una situación precaria a nivel financiero». Los que más cuotas cobran son, curiosamente, los centros más grandes y mejor financiados de toda la red concertada, en especial los institutos. Este diario se ha puesto en contacto con Feceval, la patronal de la educación concertada, que por el momento ha rehusado hacer declaraciones. El cobro de cuotas es la principal forma de segregación escolar, según denuncia el estudio «La reproducción de las desigualdades sociales en el sistema educativo: El mapa escolar de València», publicado por la UV. En el estudio, que hace un trabajo de campo, se cuentan no pocos casos de familias humildes que acceden a centros concertados y acaban abandonando al no poder pagar las cuotas. Victoriano, de hecho, califica esto como un mecanismo de selección del alumnado encubierto. g.sánchez valència