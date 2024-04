Maltrato animal en Castellón: "Desde que fueron padres trataron a Lila como a la última mierda de la casa"

Lila es una perrita que nació en diciembre del 2022 en Castellón. Poco después fue dada en adopción a una pareja que ahora la ha devuelto donde la cogió “en un estado de degradación extrema”, como confirma Margarita, que se ha vuelto a encargar de sus cuidados y acredita el informe de la veterinaria que le ha atendido. Es tal el caso de abandono y maltrato que se están recogiendo fondos para denunciarlo ante la Justicia.

Este es el estado actual de Lila. / MEDITERRÁNEO

La actual cuidadora de Lila, que fue también quien dio a la pareja la perrita, recuerda que “en un primer momento parecía que estaba atendida, pero en noviembre fueron padres y creo que Lila pasó a ser la última mierda de la casa hasta que la han devuelto”. A los hechos se remite, pues como se aprecia en las imágenes el estado de Lila es lamentable.

Al margen de que dé la impresión de que la perra ni comía, ni bebía como es debido, ha llegado con algunas heridas pues “el arnés que llevaba era más pequeño de lo que ella necesitaba. Hoy le han sacado sangre y los resultados los tendremos en un par de días”. La actual cuidadora de Lila teme además por el futuro inmediato del animal: “Pido ayuda porque le pasa algo. Sus dueños se han desentendido de ella cuando más lo necesitaba, no deja de perder peso sin control, no sé si tiene alguna enfermedad autoinmune, pero necesito ayuda para hacerle todas las pruebas que necesite”.

Imágenes de Lila antes de ser adoptada. / MEDITERRÁNEO

Prosigue con su escalofriante relato de la siguiente forma: “La devolvieron el jueves pasado pesando 12,3kg y después de cinco días Lila ha perdido 2kg de peso a pesar de que come bastante, incluso se come su propia caca, ya no sé qué pensar y a saber dónde la han tenido o en qué condiciones porque nada más llegar a su casa de acogida se puso a beber todo el agua como si hubiese estado mucho tiempo sin acceso a ella, así que no sé si es que la tenían encerrada en algún sitio o qué”.

Margarita, que está corriendo con todos los gastos veterinarios que hasta ahora le han supuesto 75 euros, aporta su número de teléfono para que los interesados puedan hacerle un bizum para colaborar en la causa. Su teléfono es el siguiente: 673438713.