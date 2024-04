Ortolá (VOX): "Lo mejor es que el Presidente más corrupto y traidor dimita y se vaya"

A las reacciones de apoyo por parte de los integrantes de su propio partido, a todos los niveles, Pedro Sánchez se ha encontrado con algunas declaraciones que le invitan a "dimitir". De esta forma, el portavoz del grupo municipal de Vox en el Ayuntamiento de Castelló, Antonio Ortolá: "Lo mejor que le podría pasar a este país es que el Presidente más corrupto y traidor de la historia democrática de España dimita y se vaya. Lo que me parece asombroso es que se tenga que tomar 5 días de vacaciones para ver si decide o no algo obvio. Se vaya o no, va a costar arreglar todo lo destrozado por su gobierno, pero cuanto antes comencemos, mejor. A nivel municipal y autonómico VOX ya lo está haciendo, pero nos vemos frenados por las políticas nacionales".