La UJI renova el claustre estudiantil: tres partits en lluita

Any d’eleccions estudiantils a la Universitat Jaume I (UJI) de Castelló. El claustre renova aquest dilluns, com cada dos anys, els 37 representants de l’alumnat del campus, un cens amb uns 14.000 alumnes de grau, postgrau i màster que podran emetre el seu vot electrònicament entre les 10.00 i les 18.00 hores.

Tres són les sigles que volen trencar la baixa participació -un 19% en el seu màxim històric, el 2020-, polaritzades de la dreta a l’esquerra política, competint per la presidència del Consell de l’Estudiantat i per ser portaveus de l’estudiantat davant els òrgans de govern del campus.

A dreta i esquerra

I, de nou, seran uns comicis polaritzats, amb dos blocs. En la franja dreta es posiciona, després de dos anys al capdavant del Consell de l’Estudiantat com Més Llibertat, el partit Canvi per la Llibertat; juntament amb Som Estudiants, que s’estrenen. El contrapès a l’esquerra el posa Saó UJI, que vol tornar a la presidència que ja va ostentar de 2016 al 2022.

Sota el nom de Canvi per la Llibertat es presenta un projecte, liderat per Francisco Pérez Cervantes, alineat amb Noves Generacions del PP, encara que el seu cap de llista explica que són «l’única candidatura que no està tutelada per cap partit polític, per treballar sense sectarismes». Ells demanen sales d’estudi obertes les 24 hores tot el curs, servei d’atenció psicològica gratuït, paelles de benvinguda a l’octubre i llibertat d’elecció de la llengua d’avaluació.

Som Estudiants, nascut sota el paraigües de Som Castelló, amb Rodrigo Mas al capdavant, reclama que «els estudiants siguen el centre de la UJI», amb abonament de bus i Bicicás gratis amb la matrícula, wifi més potent y endolls a l’aula, reprografia a cada facultat y més espai per a microones.

A l’esquerra, Saó UJI, amb Álex Macián al front, demana millors tranports, més beques, zones de recàrrega de cotxes elèctrics i tornar les Paelles a una jornada festiva i menys mercantilitzada.

Les propostes, una a una

Canvi per la Llibertat vol traure la política de les aules, millores a l’UJI i paelles a octubre

«Aportarem solucions a l’estudiantat». Francisco Pérez planteja, al capdavant d’una candidatura amb persones amb molta experiència en representació estudiantil, Canvi per la Llibertat, «separar la política del Consell, per treballar en les inquietuds reals de l’estudiantat, sense sectarismes». En el seu programa electoral, proposa tenir una sala d’estudi 24 hores tot el curs; tindre un servei d’atenció psicològica gratuït; fer unes Paelles de benvinguda a l’octubre; llibertat d’elecció de la llengua d’avaluació; un Pla de suport a víctimes d’assetjament (sexual, per orientació sexual, racisme, identitat de gènere…); garantir el dret a l’atur estudiantil en la normativa pròpia de l’UJI, d’acord amb la LOSU; millores en instal·lacions esportives (ampliació del gimnàs, millor gespa artificial a les pistes) i zones de descans; i millores en normativa acadèmica en avaluació i qualitat.

Estudiantado, en el campus de la UJI. / https://www.elperiodicomediterraneo.com/castello-provincia/2022/01/11/estudiantes-uji-denuncian-afeccion-caos-cercanias-castellon-61434324.html

Saó UJI proposa més beques i ajudes, un transport per a tots i paelles estudiantils

«Que l’estudiantat torne a creure en una UJI oberta, transparent i inclusiva, i que sàpida que treballarem per a ells». Són paraules d’Àlex Macián, cap de llista de Saó UJI, que reivindica sobretot «aspectes de l’àmbit social», com «una major inversió i foment de les beques i les ajudes, i un transport que permeta a la ciutadania de l’interior desplaçar-se fins a Castelló, a més de donar suport a les associacions que ho reclamen en altres instàncies». També proposen «millorar i fer més accessibles les instal·lacions esportives, insuficients per a atendre la demanda, especialment la sala de musculació; donar un impuls als vehicles elèctrics, fomentar les zones de càrrega, i de cotxe elèctric en l’UJI, a més de reformar a la gran festa universitària de les Paelles, canviant l’enfocament dels darrers dos anys, amb més paelles, preus assequibles i sense tant benefici a les empreses.

Som Estudiants planteja bus i Bicicás gratis amb la matrícula y millors instal·lacions

Som Estudiants, amb Rodrigo Mas com a cap de llista, volen que «els estudiants siguen el centre de la Universitat, que la sentin seva». En quant a propostes per a «acostar la universitat als estudiants», demanen abonament de transport públic i bicicas gratis amb la matrícula per a incrementar el seu ús; dinamitzar la Casa de l’Estudiantat, amb jocs de taula, futbolins, billars, i una play; aules i instal·lacions concordes al 2024, que no falten endolls, i que tinguen una xarxa wifi potent i ràpida; un servei de reprografia en cada facultat en els quals no es facin cues de més de 35 minuts per a fer fotocòpies o comprar llibretes, i l’ ampliació de la zona de tuppers i microones de les facultats, asi com augmentar el nombre de microones. «Volem canviar les coses, volem estar cada vegada més orgullosos de l’UJI, que siga un referent. Per això demanem que se’ns escolte», assenyala Mas.