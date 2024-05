Castellón no realizó ni una sola inspección en 2023 para evitar fraudes a los agricultores

A mediados de febrero, en plena revuelta agraria por la crisis del campo, el ministro de Agricultura, Luis Planas, aseguraba que la ley de la Cadena Alimentaria estaba funcionando bien y animaba a las organizaciones agrarias a denunciar abusos por parte de los comercios y cooperativas y las grandes cadenas de distribución. Y como muestra aportó un dato: durante el 2023, la agencia de información y control alimentarios (AICA) impuso en el conjunto del país 382 sanciones a 149 empresas infractoras, una cifra a la que hay que sumar las 167 denuncias aprobadas por los organismos autonómicos que también tienen competencias en el control del cumplimiento de esta normativa. Lo llamativo es que en la Comunitat Valenciana las denuncias interpuestas fueron cero. ¿El motivo? No se hizo ni una sola inspección.

La AICA, organismo autónomo que depende del Ministerio de Agricultura, acaba de hacer público un informe en el que detalla todas las actuaciones llevadas a cabo durante el pasado por las comunidades autónomas, que son las encargadas de vigilar el cumplimiento de la normativa en sus respectivos territorios. Y la conclusión es clara. En el conjunto nacional, se realizaron 725 inspecciones de oficio y la Comunitat fue la única del país con cero operaciones y, por tanto, cero relaciones comerciales controladas.

Mientras en Castilla y León la cifra de inspecciones se elevó a 324; en Castilla-La Mancha fueron 73; en Cataluña, 44 o en Madrid se contabilizaron 49, por citar unos ejemplos, en el territorio valenciano no se abrió ni una sola acta. Un balance más que pobre que el actual equipo de la Conselleria de Agricultura, que se hizo cargo de este departamento a mitad del año pasado, achaca a la desidia del anterior gobierno del Botànic, que a principios del 2022 creó la AVICA, la agencia valenciana de información y control alimentario, aunque no llegó a desarrollarla. «Sobre la ley de la Cadena. Alimentaria no se había hecho nada. Este Consell ha creado una Dirección General de la Industria y la Cadena Agroalimentaria, que ha asumido las competencias de la AVICA», explican desde el departamento que dirige José Luis Aguirre, y añaden que ya se están realizando los primeros contratos y también se está dotando de más personal a dicha agencia .

Desde la Generalitat aseguran, asimismo, que «se van a atender todas las denuncias», aunque matizan que hasta el momento no se ha recibido ninguna por parte de los agricultores por incumplimiento de esta normativa.

Los puntos de la ley

Aprobada en diciembre del 2021, la ley de la cadena alimentaria nació con el objetivo de reducir el desequilibrio en las relaciones comerciales entre los diferentes operadores de la cadena de valor y lograr unos precios más justos, sobre todo para el agricultor. Entre otras medidas, la normativa prohíbe vender por debajo de los costes de producción y sin la presencia de un contrato que regule esa relación comercial, además de que contempla sanciones en el caso en el que se incumplan los plazos de pago.

Las inspecciones en la Comunitat brillan por su ausencia, pero no siempre ha sido así. Durante el 2022, con la agencia valenciana recién creada, se registraron cinco inspecciones (en Castilla y León fueron casi 300) y se controlaron un total 16 relaciones comerciales, todas en el sector citrícola.

Los datos demuestran que en la Comunitat la ley de la cadena alimentaria no acaba de arrancar y tanto la Unió Llauradora como al Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-Asaja) llevan años avisando que esta norma no sirve. La organización que preside Cristóbal Aguado denunció hace muy pocas semanas que mientras los precios de los cítricos en España a la puerta de almacén (los percibidos por los operadores comerciales) se han mantenido estables desde enero, en ese mismo periodo los precios que esos mismos comercios han pagado a los citricultores se han desplomado hasta un 40%.

Suscríbete para seguir leyendo