Sequía en Castellón: La CHJ apunta a más restricciones de agua ante la previsión de un verano sin lluvia

Los agricultores de la comarca de la Plana van a tener que apretarse el cinturón desde ya y gastar un 10% menos de agua, aunque previsiblemente esta no será la única medida de ahorro que van a tener que poner en marcha en los próximos meses. Desde el pasado 1 de octubre, cuando empezó el año hidrológico, la precipitación media acumulada en la demarcación de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) se ha situado en tan solo 164 milímetros (cada milímetro equivale a un litro de agua por metro cuadrado), el dato más bajo de la serie histórica de los últimos 33 años. Y lo peor de todo es que las previsiones meteorológicas que maneja este organismo apuntan a que en los próximos meses tampoco lloverá en abundancia por lo que no descarta más restricciones. "Llevaremos a cabo el seguimiento pluviohidrológico y de la evolución de los indicadores de sequía, por cuanto, en caso de agravamiento de la situación, pudiera surgir la necesidad de ir adoptando e implementando medidas", señalan este organismo dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica.

Informe de recursos hídricos. / MEDITERRÁNEO

Además de decretar un recorte del 10% de agua para los 20.000 regantes del Millars (este sistema está en situación de alerta por escasez severa), la CHJ insta al resto de comunidades de riego de la Comunitat a activar medidas para ahorrar cuantos más recursos hídricos mejor. «Las previsiones apuntan a que la falta de precipitaciones podría persistir durante los próximos meses, de ahí el llamamiento a aquellos colectivos que voluntariamente aún no están aplicando medidas de ahorro a que se sumen», explican desde la entidad que preside Miguel Polo.

Los pronósticos de la CHJ no son nada optimistas y los de los meteorólogos, tampoco. Jorge Olcina, catedrático de Análisis Geográfico de la Universidad de Alicante y director del Laboratorio de Climatología, habla de una segunda parte de la primavera «bastante seca y calurosa» en la zona mediterránea y un verano «con muy pocas lluvias». «A partir de ahora, tanto en las cuencas del Júcar y Segura, hay que hacer un uso muy prudente del agua», señala.

Olcina explica que desde el 1 de octubre en el Mediterráneo no se ha producido ningún temporal de lluvias importante y, como consecuencia, la sequía se ha ido agravando. «Afrontamos una época del año complicada. La clave es esperar al otoño. Tendría que ser un otoño lluvioso, con temporales del Mediterráneo importantes para poder recuperar ese déficit que arrastramos», sentencia.

Pozos inactivos desde los 80

Y mientras pasan los días y las lluvias siguen sin aparecer, los regantes de la Plana han empezado a estudiar qué medidas van a llevar a cabo para reducir su consumo de agua un 10%. «La primera opción pasa por espaciar los riesgos. Habrá casos, por ejemplo, en los que en lugar de regar cada 21 días lo harán cada 28%», explican desde la comunidad de regantes de Burriana.

Junto a la ampliación de los días de riego, otra iniciativa que se pondrá en marcha es activar los pozos de sequía. El problema es que estas infraestructuras no se utilizan desde hace más de 40 años y ponerlas en marcha no será barato. «Hay pozos que en los últimos años han sido objeto de robos y que no tienen ni bombas ni generadores. Y si el pozo es muy grande y tienes que comprar estas piezas el coste puede subir perfectamente a los 30.000 o incluso los 40.000 euros», describen.

Los agricultores piden ayudas para amortiguar el coste de reactivar esos pozos y la Conselleria de Agricultura, por su parte, lamenta que el Gobierno haya dejado a la Comunidad fuera de las ayudas por sequía. «El Ministerio no atiende las condiciones de pluviometría en nuestra región ante la irregularidad de las precipitaciones en determinadas zonas y deja desamparados a los cultivos de secano, los más afectados», critica el conseller José Luis Aguirre.

