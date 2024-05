Éxodo laboral: Uno de cada cinco castellonenses trabaja en otras provincias

La movilidad de los trabajadores en Castellón siguió al alza durante el 2023, con una tasa un punto superior en solo un año, de modo que uno de cada cinco castellonenses trabaja fuera de la provincia. El Servicio Estatal Público de Empleo (SEPE) especifica en su último informe una tasa de movilidad del 20,7%; y la de entrada, del 21%, superior a la de salida de trabajadores, del 20%.

Tal y como valoran los sindicatos de la provincia, Castellón es más receptora que exportadora de mano de obra, si bien por un pequeño margen; y se afianza una nueva tendencia: estar contratado en otra provincia distinta al lugar de residencia pero con teletrabajo, sin implicar desplazamiento.

«Muchos jóvenes con talento en Sanidad y Tecnología se fueron a trabajar fuera pero ahora hacen falta» Francisco Sacacia — Delegado UGT Castellón

La realidad, en cifras

Unos 30.823 castellonenses se fueron a trabajar en el anterior ejercicio a otras provincias (las habituales -ver infografía-: Valencia, Tarragona, Madrid y Barcelona y Lleida como novedad en el 5º , por campaña agrícola). En dicho periodo, permanecieron 123.038 castellonenses con su sustento al lado de casa, en la propia provincia; mientras que llegaron más empleados desde fuera, 33.407, siendo el grueso de los fichajes de Valencia (igual), Tarragona (sube), Sevilla (novedad y un factor puede ser la recolección de cítricos), Madrid (invariable) y Barcelona (que baja, antes era la 2ª). A la vista de las cifras, Albert Fernández, secretario general CCOO en Castellón, recuerda que «históricamente Castellón ha sido receptora de inmigración laboral de Albacete y Sevilla, ya hace años, pero a veces conlleva que vengan a trabajar familia o amigos de la misma zona».

El factor de las campañas agrícolas

En cuanto a Lleida (5º destino) por trabajo, lo atribuyó a «que son de Vinaròs y Benicarló y se van a recolectar naranja en la época porque hay empresas de la Comunitat que tienen su sede en Lleida, con naranjos pero con peor convenio colectivo». Además, indicó que «la movilidad laboral con Valencia es lógica por ser capital y vecina. Con Madrid la comunicación es muy buena y hay quien trabaja de lunes a jueves allí y regresa el fin de semana. Otros van a València y cogen el tren a diario a Madrid. Barcelona es otro nicho económico potente y ganará peso a medida que la alta velocidad mejore».

«Vamos hacia un mercado laboral cada vez más dinámico. El teletrabajo permite trabajar desde el hogar, sin moverse, para empresas de otras provincias» Albert Fernández — Delegado CCOO Castellón

Temporada de cítricos

Francisco Sacacia, secretario general de UGT Castellón, valoró que «la campaña de la naranja de octubre a abril es posible que atraiga a collidors de Sevilla (al no coincidir con la aceituna). La construcción no se ha reactivado tanto, pero lo hará pronto (con la intermodal, suelo industrial, logístico,...). Y el empleo en el azulejo también parece repuntar». A su parecer, «el déficit de mano de obra en hostelería, construcción y transporte sigue. Pero no queremos catalogarlos como difícil cobertura porque aquí hay parados. El problema son las condiciones laborales. En hostelería es el salario mínimo y jornadas de trabajo exageradas. Ahora se cubre mucho con inmigrantes de América del Sur. Y en construcción veremos qué ocurre. Es posible que lleguen desde países de la UE si las ofertas son decentes».

Experiencias personales

Joana Garcia (26 años): «Trabajo en Barcelona y voy a Morella cada dos semanas, si puedo»

Motivos profesionales han llevado a Joana fuera de Castellón. / Ortí

Es investigadora predoctoral, originaria de la capital de Els Ports, pero actualmente tiene su ‘centro de operaciones’ en Cataluña, en la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). «Cada día hago dos viajes en coche, de ida y vuelta a mi trabajo como investigadora en la Universitat Autónoma de Barcelona (UAB), en las afueras de Barcelona. Soy de Morella y allí voy cuando puedo, normalmente, cada dos semanas», apunta Joana. Para regresar a su hogar en Castellón utiliza el coche. «El aumento del precio de la gasolina supone un importe gasto mensual, en comparación con años atrás. Pero no he reducido el número de veces que voy a casa por este motivo. Sí que intento cuadrarlo con otras personas del pueblo para combinar coches y así compartir los gastos del viaje», explica. ¿Qué implica a nivel personal estar lejos de casa? «Me considero una persona bastante cercana a la familia y amigos y muy asidua a Morella, por lo que echo en falta tenerlo un poco más cerca. Aún así, aprecias mucho más los momentos que pasas los fines de semana con los tuyos. Me siento afortunada de ser de Morella, de pueblo, de una zona rural. Pero residir fuera te permite conocer mucha gente y hacer actividades que en el pueblo no podría realizar. Al final, haces casa también dónde vives por trabajo», reflexiona. Y es que en Barna lleva viviendo temporalmente nueve años (grado, máster y ahora doctorado). También residió unos meses de Erasmus en Bélgica. «La experiencia compensa. Te permite ver mundo e ir decidiendo dónde quieres vivir y qué quieres», concluye.

Xavier Flores (53 años): «Hago 50 kilómetros diarios con el coche para ir a la empresa»

Xavi cruza la frontera Tarragona-Castellón en cada jornada laboral. / Mediterráneo

Aunque nació en Tortosa, está empadronado en Les Cases d’Alcanar (Tarragona), donde tiene fijada su residencia. Pero trabaja en Vinaròs (Castellón), a 12 kilómetros de distancia. «Salgo por la mañana a Vinaròs, vuelvo para comer a casa, luego vuelvo a Vinaròs, y a casa de nuevo. Algunas veces me quedo a comer en Vinaròs», relata Xavi, quien a diario cruza la frontera entre las provincias de Tarragona y Castellón para trabajar. Su horario es de mañana y tarde, por lo que normalmente hace 4 viajes: 50 km. al día en total. Con el incremento de los precios, sí que nota «bastante» el aumento de gasto en combustible: «Intento reducir desplazamientos, pero resulta difícil y economizo en otras cosas». «Mi hijo ha estudiado en Alcanar y Amposta, y este año va a hacerlo en Vinaròs. Mi familia reside en varios puntos de Catalunya, y tengo buenos amigos en Vinaròs, lo cual hace que los fines de semana siempre tenga que desplazarme a uno u otro sitio, pero lo llevo bien», manifiesta.

En su experiencia, rememora que siempre ha tenido que desplazarse en transporte público o coche propio para estudiar o trabajar. «Me fui a estudiar a la Universidad Autónoma de Barcelona (Bellaterra) con 17 años, y vivía en un piso de estudiantes en Barcelona. Tenía 1 hora de viaje entre metro y ferrocarril. Unos años trabajé y viví en Barcelona, pero las distancias allí son grandes. También viví en Vinaròs y trabajé en Benicarló», indica. Como anécdota, alguna vez ha tenido problemas para comprar un medicamento en la farmacia de una comunidad, recetado en otra.

Para saber más detalles: el perfil

La tasa masculina casi duplica la femenina: El SEPE concluye que en Castellón la tasa de movilidad interprovincial en la contratación es del 26%, casi el doble que la de las mujeres, del 14,7%. Con todo, los hombres que vienen a trabajar a Castellón desde fuera son 23.026, más que los 19.558 que salen. Y de mujeres, se van más, 11.265, que entran.

El SEPE concluye que en Castellón la tasa de movilidad interprovincial en la contratación es del 26%, casi el doble que la de las mujeres, del 14,7%. Con todo, los hombres que vienen a trabajar a Castellón desde fuera son 23.026, más que los 19.558 que salen. Y de mujeres, se van más, 11.265, que entran. La franja de 30 a 45 años lidera la movilidad: Desde los sindicatos de Castellón apuntaron que los jóvenes, hasta que no forman una familia con hijos, les cuesta poco desplazarse para trabajar. Es el caso de médicos, profesores, tecnólogos, etc. La tasa de movilidad laboral en menores de 30 años es del 19»; más de 45 (20%) y de 30 a 45 (23%).

Desde los sindicatos de Castellón apuntaron que los jóvenes, hasta que no forman una familia con hijos, les cuesta poco desplazarse para trabajar. Es el caso de médicos, profesores, tecnólogos, etc. La tasa de movilidad laboral en menores de 30 años es del 19»; más de 45 (20%) y de 30 a 45 (23%). La agricultura supone uno de cada seis casos: Quienes más se mueven por motivo laboral a/desde Castellón tienen estudios de educación superior (tasa del 26,5%), seguido por los de Primaria o sin ellos (21,4%) en segundo. Quienes vinieron contratados por empresas de la provincia en 2023 fueron 19.857 españoles y 13.550 extranjeros.

Quienes más se mueven por motivo laboral a/desde Castellón tienen estudios de educación superior (tasa del 26,5%), seguido por los de Primaria o sin ellos (21,4%) en segundo. Quienes vinieron contratados por empresas de la provincia en 2023 fueron 19.857 españoles y 13.550 extranjeros. Más movimiento en la educación superior: En tasa de movilidad por sectores económicos, en Castellón, gana por goleada la agricultura y la pesca, un 60%; le sigue construcción (20%), industria (14%) y servicios (17%). Por tipo de ocupación, con más del 30% figuran: peones agrícolas cualificados, científicos e intelectuales, y directores-gerentes.

