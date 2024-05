La Diputació activa en els primers quatre mesos el 58% de les subvencions

La Diputació de Castelló activa en els primers quatre mesos de l’any el 58% de les subvencions. Així, la institució pretén complir amb el compromís de ser una institució «útil i àgil».

Precisament, ahir la presidenta Marta Barrachina declarà que durant el primer quadrimestre «s’ha entregat als possibles beneficiaris el 76,7% del pressupost de les subvencions per concurrència competitiva». Aquest percentatge es tradueix en 31,8 milions d’euros.

La dirigent provincial afegí: «Continuem complint perquè la Diputació siga àgil i resolutiva, i un exemple de l’activació de convocatòries de subvencions fins a sis mesos abans respecte a l’anterior exercici». A més a més, recalcà el seu compromís per a portar «oportunitats a tota la província».

Pressupost 2024

El pressupost 2024 de la Diputació de Castelló està dissenyat per crear una «base sòlida de benestar i progrés en la vida de les persones, i amb l’objectiu de generar igualtat real, efectiva i solucions». S’hi contemplen 60 subvencions per concurrència competitiva. Aquestes, alhora, s’engloben en els cinc eixos principals d’actuació del pressupost 2024: «Impuls als 135 municipis, dinamització de la província, atenció directa a les persones, generació d’oportunitats, i aposta per la identitat».

Ajudes

Quant a les subvencions ja activades, destaca el Pla d’Ocupació dirigit als ajuntaments de la província, que ascendeix a 1,2 milions d’euros.

D’altra banda, la institució activà el Pla Diputació Impulsa, dirigit als municipis de la província per a invertir en obres, inversions i despesa corrent. L’objectiu és «donar la major i millor resposta a les necessitats dels municipis, i que el conjunt de la província compte amb les mateixes oportunitats».

També cal ressaltar el Pla d’Emergències Hídriques i les subvencions a ajuntaments per a la defensa del territori. Aquestes convocatòries «reflecteixen el compromís per reforçar ajudes amb l’objectiu de protegir els interessos de tota la ciutadania», explicà la vicepresidenta de la Diputació i responsable de l’àrea Econòmica, María Ángeles Pallarés.

Finalment, són destacables les ajudes per a associacions de jubilats i pensionistes de la província, a ajuntaments per a programes d’escola matinera, unitats de conciliació familiar i serveis de promoció de l’autonomia personal. Aquestes ajudes formen part de les 35 línies de subvencions. «Tenim l’objectiu d’activar el total de les 60 línies, que suposen al voltant de 41,45 milions d’euros», indicà Pallarés.